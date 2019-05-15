Dünya çocukları dostluk için futbol oynuyor

Rusya, yedi yıldır harika bir organizasyona imza atıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarla ‘Dostluk için Futbol (Football for Friendship)’ organizasyonunun çatısı altında birleştiriyor. Gazprom’un desteğiyle gerçekleşen organizasyonda Çin’den Amerika’ya, İran’dan İsrail’e, Suriye’den Brezilya’ya, Nijerya’dan Türkiye’ye kadar dünyanın her ülkesinden ve bölgesinden gelen ‘çocuk futbolcular’ dostluk için futbol oynuyor. Çocuklar bu yıl İspanya’nın Madrid şehrinde buluşuyor.
Türkiye’yi bu yıl Beşiktaş Futbol Akademi U17 Antrenörü Mesut Kır ve ekibi temsil ediyor. Mesut hoca ile geçen yıl da organizasyonda beraberdik. Bu yılki beklentilerini, organizasyon ile ilgili düşüncelerini ve beklentilerini konuştuk. Ayrıca bu yılki organizasyona katılacak olan Devrim Şahin, Kartal Cengizer, Çapan Efe Ak ve Nazlı Örnek de sorularımıza yanıt verdi.
Siz Dostluk için Futbol organizasyonu konusunda deneyimlisiniz. Organizasyon ile ilgili gözlemleriniz neler?
Mesut Kır: ‘Dostluk için Futbol’ organizasyonunun St. Petersburg ve Moskova’da gerçekleşen son ikisine katılma fırsatım oldu. Bu büyük bir heyecan! Çünkü dünyanın her yerinden çocuklar dostluğun ne anlama geldiğini tüm dünyaya, aslında yetişkinlere haykırıyor. Çocuklar arasında dostluk bağı kuruluyor. Bu, geleceğe yatırım. Ayrıca burada önemli tecrübeler kazanıyorlar. Adalet duyguları gelişiyor, farklı ülkelerin geleneklerini tanıyorlar, tüm insanların eşit olduğunu yaşayarak öğreniyorlar.
Bu yılki organizasyondan neler bekliyorsunuz?
Mesut Kır: Geçen yıllarda giderek artan ülke sayıları ile organizasyon gerçekten daha kapsamlı ve özel olmuştu. Bu yıl da bu kapsamın artması ve daha çok insana ulaşabilme adına yapılacak çalışmaların olacağını düşünüyorum. Farklı milletlerden çocukların birlikte oyun oynayacağı, hoş vakit geçireceği, birlikte maç izleyecekleri unutulmaz anıların oluşacağı zamanlar olacaktır. Bu tarz projelerin birçok kurum ve kuruluş tarafından organize edilmesi ve geleceğimiz olan çocuklarımızın daha barış dolu bir hayat sürmeleri adına önemli.
DOSTLUK İÇİN FUTBOL OYNAYACAK ÇOCUKLAR ÇOK HEYECANLI
Dostluk için Futbol organizasyonu için neler düşünüyorsun?
Devrim Şahin: 5 yıldır Beşiktaş Futbol Akademi’de futbol oynuyorum. Futbolu çok seviyorum ve odak noktası futbol olan bir organizasyonda yer alacağım için çok heyecanlıyım. Dünyanın birçok ülkesinden gelecek yaşıtlarımla buluşmak için gün sayıyorum. Ayrıca ülkemi de kulübümü temsil edeceğim için de çok gururluyum.
Dostluk İçin Futbol organizasyonuna hangi değerlere benimseyerek katılıyorsun?
Kartal Cengizer: Adımdan da belli olacağı üzere doğuştan Beşiktaşlıyım ben. Şu an 12 yaşımdayım ve 4 yıldır Beşiktaş Futbol Akademi’de futbol oynuyorum. Dostluk için Futbol organizasyonun temeli olan dokuz değeri benimsiyorum ve sonuna kadar inanıyorum. Bu değerler neler mi? O değerler de dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur!
Farklı ülkelerdeki yaşıtlarınla futbol oynayacak olmak sana neler hissettiriyor?
Çağan Efe Ak: 12 yaşındayım ve ben de 4 yıldır Beşiktaş Futbol Akademi’de futbol oynuyorum. Kaleciyim. Böyle bir organizasyona katılma şansına eriştiğim için çok mutluyum ve organizasyonun başlayacağı günü iple çekiyorum. Bu organizasyonun bana katacağı tecrübeler için sabırsızlanıyorum. Daha önce de uluslararası maçlarda oynadık ama bu kez dünyanın her yanından gelen yaşıtlarımla oynayacağım için ayrıca heyecanlıyım.
Sen neler hissediyorsun?
Nazlı Örnek: 15 yaşımdayım. Yaklaşık 5 yıldır U17 Milli Takım ve Beşiktaş kulübünde oynuyorum. Dostluk için Futbol organizasyonu, dünyanın farklı ülkelerindeki yaşıtlarımla iletişim kurabilmemi, yeni tecrübeler edinmemi sağlayacak. Bunun için çok heyecanlıyım. Ayrıca organizasyonun ana mesajının “Geleceği değiştireceğiz!” olması beni çok mutlu etti. Çünkü çocuklar geleceği değiştirebilir. İyiliği, sevgiyi, dostluğu, yardımlaşmayı çocuklar tüm dünyaya kazandırabilir.
Dünya çocukları dostluk için futbol oynuyor
Rusya, yedi yıldır harika bir organizasyona imza atıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarla ‘Dostluk için Futbol (Football for Friendship)’ organizasyonunun çatısı altında birleştiriyor. Gazprom’un desteğiyle gerçekleşen organizasyonda Çin’den Amerika’ya, İran’dan İsrail’e, Suriye’den Brezilya’ya, Nijerya’dan Türkiye’ye kadar dünyanın her ülkesinden ve bölgesinden gelen ‘çocuk futbolcular’ dostluk için futbol oynuyor. Çocuklar bu yıl İspanya’nın Madrid şehrinde buluşuyor.
Türkiye’yi bu yıl Beşiktaş Futbol Akademi U17 Antrenörü Mesut Kır ve ekibi temsil ediyor. Mesut hoca ile geçen yıl da organizasyonda beraberdik. Bu yılki beklentilerini, organizasyon ile ilgili düşüncelerini ve beklentilerini konuştuk. Ayrıca bu yılki organizasyona katılacak olan Devrim Şahin, Kartal Cengizer, Çapan Efe Ak ve Nazlı Örnek de sorularımıza yanıt verdi.
Siz Dostluk için Futbol organizasyonu konusunda deneyimlisiniz. Organizasyon ile ilgili gözlemleriniz neler?
Mesut Kır: ‘Dostluk için Futbol’ organizasyonunun St. Petersburg ve Moskova’da gerçekleşen son ikisine katılma fırsatım oldu. Bu büyük bir heyecan! Çünkü dünyanın her yerinden çocuklar dostluğun ne anlama geldiğini tüm dünyaya, aslında yetişkinlere haykırıyor. Çocuklar arasında dostluk bağı kuruluyor. Bu, geleceğe yatırım. Ayrıca burada önemli tecrübeler kazanıyorlar. Adalet duyguları gelişiyor, farklı ülkelerin geleneklerini tanıyorlar, tüm insanların eşit olduğunu yaşayarak öğreniyorlar.
Bu yılki organizasyondan neler bekliyorsunuz?
Mesut Kır: Geçen yıllarda giderek artan ülke sayıları ile organizasyon gerçekten daha kapsamlı ve özel olmuştu. Bu yıl da bu kapsamın artması ve daha çok insana ulaşabilme adına yapılacak çalışmaların olacağını düşünüyorum. Farklı milletlerden çocukların birlikte oyun oynayacağı, hoş vakit geçireceği, birlikte maç izleyecekleri unutulmaz anıların oluşacağı zamanlar olacaktır. Bu tarz projelerin birçok kurum ve kuruluş tarafından organize edilmesi ve geleceğimiz olan çocuklarımızın daha barış dolu bir hayat sürmeleri adına önemli.
DOSTLUK İÇİN FUTBOL OYNAYACAK ÇOCUKLAR ÇOK HEYECANLI
Dostluk için Futbol organizasyonu için neler düşünüyorsun?
Devrim Şahin: 5 yıldır Beşiktaş Futbol Akademi’de futbol oynuyorum. Futbolu çok seviyorum ve odak noktası futbol olan bir organizasyonda yer alacağım için çok heyecanlıyım. Dünyanın birçok ülkesinden gelecek yaşıtlarımla buluşmak için gün sayıyorum. Ayrıca ülkemi de kulübümü temsil edeceğim için de çok gururluyum.
Dostluk İçin Futbol organizasyonuna hangi değerlere benimseyerek katılıyorsun?
Kartal Cengizer: Adımdan da belli olacağı üzere doğuştan Beşiktaşlıyım ben. Şu an 12 yaşımdayım ve 4 yıldır Beşiktaş Futbol Akademi’de futbol oynuyorum. Dostluk için Futbol organizasyonun temeli olan dokuz değeri benimsiyorum ve sonuna kadar inanıyorum. Bu değerler neler mi? O değerler de dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur!
Farklı ülkelerdeki yaşıtlarınla futbol oynayacak olmak sana neler hissettiriyor?
Çağan Efe Ak: 12 yaşındayım ve ben de 4 yıldır Beşiktaş Futbol Akademi’de futbol oynuyorum. Kaleciyim. Böyle bir organizasyona katılma şansına eriştiğim için çok mutluyum ve organizasyonun başlayacağı günü iple çekiyorum. Bu organizasyonun bana katacağı tecrübeler için sabırsızlanıyorum. Daha önce de uluslararası maçlarda oynadık ama bu kez dünyanın her yanından gelen yaşıtlarımla oynayacağım için ayrıca heyecanlıyım.
Sen neler hissediyorsun?
Nazlı Örnek: 15 yaşımdayım. Yaklaşık 5 yıldır U17 Milli Takım ve Beşiktaş kulübünde oynuyorum. Dostluk için Futbol organizasyonu, dünyanın farklı ülkelerindeki yaşıtlarımla iletişim kurabilmemi, yeni tecrübeler edinmemi sağlayacak. Bunun için çok heyecanlıyım. Ayrıca organizasyonun ana mesajının “Geleceği değiştireceğiz!” olması beni çok mutlu etti. Çünkü çocuklar geleceği değiştirebilir. İyiliği, sevgiyi, dostluğu, yardımlaşmayı çocuklar tüm dünyaya kazandırabilir.