Defne Samyeli Ağlatıyor!

Yeni yıla yeni şarkılarla girmek kesinlikle iyi bir motivasyon. O yüzden senenin ilk yazısını 3 yeni şarkıyla açmak istedim. Bunlardan ilki Defne Samyeli’nin nefes kesen single’ı.
2019’un son haftası yayınlanan Defne Samyeli’nin yeni şarkısı bu anlamda benim için ters köşe oldu. ‘Ağla Ağla’, sözü ve bestesi Sezen Aksu imzalı nefis bir şarkı. Şarkıyı ilk dinlediğiniz andan itibaren bir Sezen Aksu şarkısı olduğunu anlıyorsunuz.
Şarkının yayını için aylardır doğru anı bekleyen Defne Samyeli Mayıs ayında ilk kez ‘Ağla Ağla’yı dinlediğinde çok duygulanıp uzun süre etkisinden çıkamamış. Şarkı söylemekten büyük keyif aldığını her fırsatta dile getiren ekranların unutulmaz yüzü Defne Samyeli uzun bir aradan sonra bu şarkı ile yeniden dinleyicilerle buluşuyor.
En son 2014 senesinde yayınladığı ‘Son Arzum’ cover’ıyla şarkı söylemeye geri done Defne Samyeli ilk albümü ‘Tek Başıma’yı 1994 yılında Melih Kibar ile çıkartmıştı. Söylenenler doğruysa ‘Ağla Ağla’ bundan sonra devamı gelecek olan yeni şarkıların bir başlangıcı oluyor. DMC etiketiyle yayınlanan ‘Ağla ağla’nın düzenlemesi Murat Acar imzası taşırken, şarkının klibinin yönetmenliğini ise Umut Evirgen üstlenmiş. Klipte özellikle sonlara doğru kamerayla adeta konuşan Defne Samyeli’nin görüntü dili çok etkileyici. ‘Ağla ağla’yı bu kış boyunca durmadan dinleyeceğime eminim, diğer yandan bundan sonra neler gelecek diye merakla gözlerim yolda olacak.
‘Ben Böyle Olmasını İstemezdim’
Şenay Lambaoğlu’nun yeni şarkısı. ‘Ben Böyle Olmasını İstemezdim’ geçtiğimiz Aralık ayınn sonlarına doğru yayınlanan bir diğer heyecan veren çalışmaydı. Sözü ve bestesi kendisine, düzenlemesi ve prodüktörlüğü Alper Gemici’ye ait şarkının mix ve mastering’i ise Pieter Snapper imzası taşıyor.
Melodisi ve sözleriyle dikkat çeken şarkıda derin bir ayrılık teması işleyen Şenay Lambaoğlu, şarkının klibi için evinin kapılarını açmış. Sonbahar temasının yoğun işlendiği klibin yönetmenliğini Varol Şahin üstlenirken özellikle kliple birlikte şarkının yoğun melankoli duygusu dinleyene direk geçiyor.
Uslanmıyor Bu
Geçen yılın en çok konuşulan isimlerinden Zeynep Bastık 2020’ye yepyeni bir şarkı ile adım attı. ‘Uslanmıyor Bu’ sözü ve bestesi Sezen Aksu imzalı yepyeni bir Zeynep Bastık şarkısı olarak yeni yılın açılışını yaptı. Yeni yıl gecesi yayınlanan şarkı çok kısa sürede listelerde yükselerek en çok dinlenenler arasında yerini şimdiden aldı bile.
Şarkının düzenlemesi Çağrı Telkıvıran imzası taşırken fonda sıcak sıcak bir 90’lar havası esiyor. Bence bu hava hem şarkıya hem de Zeynep Bastık’a çok yakışmış. Şarkının yayına girmesiyle enerjiine uygun klibi de aynı zamanda yayınlandı. Sezen Aksu’nun stüdyosunun salonunda çekilen klipte Bastık ve ekip arkadaşlarını şarkının performansını gerçekleştiriken görüyoruz. Özetle klip Zeynep Bastık’ın Youtube’ta yayınladığı diğer performans videolarına benzer bir formatta hazırlanmış.
Garip bir şekilde bu şarkıyı dinlediğimden beri arkasından Sertab Erener’in ‘Mecbursun’ şarkısını dinlemek içimden geliyor. Muhtemelen bana 90’lar havası getiren de bu olsa gerek. Kısa zaman önce Mustafa Sandal ile ‘Mod’ isimli şarkıda düet yapan Zeynep Bastık’ın Youtube’da yayınladığı cover şarkılarından sonra hem de Sezen Aksu imzalı böyle kıpır kıpır bir şarkı yayınlaması bence nefis bir adım. Zeynep Bastık’ın hem enerjisini, hem neşesini, en çok da şarkı söylerkenki halini çok içten buluyorum. 2020’de yapacaklarını en ön sıradan takip edenlerden olacağım.
Defne Samyeli Ağlatıyor!
Yeni yıla yeni şarkılarla girmek kesinlikle iyi bir motivasyon. O yüzden senenin ilk yazısını 3 yeni şarkıyla açmak istedim. Bunlardan ilki Defne Samyeli’nin nefes kesen single’ı.
2019’un son haftası yayınlanan Defne Samyeli’nin yeni şarkısı bu anlamda benim için ters köşe oldu. ‘Ağla Ağla’, sözü ve bestesi Sezen Aksu imzalı nefis bir şarkı. Şarkıyı ilk dinlediğiniz andan itibaren bir Sezen Aksu şarkısı olduğunu anlıyorsunuz.
Şarkının yayını için aylardır doğru anı bekleyen Defne Samyeli Mayıs ayında ilk kez ‘Ağla Ağla’yı dinlediğinde çok duygulanıp uzun süre etkisinden çıkamamış. Şarkı söylemekten büyük keyif aldığını her fırsatta dile getiren ekranların unutulmaz yüzü Defne Samyeli uzun bir aradan sonra bu şarkı ile yeniden dinleyicilerle buluşuyor.
En son 2014 senesinde yayınladığı ‘Son Arzum’ cover’ıyla şarkı söylemeye geri done Defne Samyeli ilk albümü ‘Tek Başıma’yı 1994 yılında Melih Kibar ile çıkartmıştı. Söylenenler doğruysa ‘Ağla Ağla’ bundan sonra devamı gelecek olan yeni şarkıların bir başlangıcı oluyor. DMC etiketiyle yayınlanan ‘Ağla ağla’nın düzenlemesi Murat Acar imzası taşırken, şarkının klibinin yönetmenliğini ise Umut Evirgen üstlenmiş. Klipte özellikle sonlara doğru kamerayla adeta konuşan Defne Samyeli’nin görüntü dili çok etkileyici. ‘Ağla ağla’yı bu kış boyunca durmadan dinleyeceğime eminim, diğer yandan bundan sonra neler gelecek diye merakla gözlerim yolda olacak.
‘Ben Böyle Olmasını İstemezdim’
Şenay Lambaoğlu’nun yeni şarkısı. ‘Ben Böyle Olmasını İstemezdim’ geçtiğimiz Aralık ayınn sonlarına doğru yayınlanan bir diğer heyecan veren çalışmaydı. Sözü ve bestesi kendisine, düzenlemesi ve prodüktörlüğü Alper Gemici’ye ait şarkının mix ve mastering’i ise Pieter Snapper imzası taşıyor.
Melodisi ve sözleriyle dikkat çeken şarkıda derin bir ayrılık teması işleyen Şenay Lambaoğlu, şarkının klibi için evinin kapılarını açmış. Sonbahar temasının yoğun işlendiği klibin yönetmenliğini Varol Şahin üstlenirken özellikle kliple birlikte şarkının yoğun melankoli duygusu dinleyene direk geçiyor.
Uslanmıyor Bu
Geçen yılın en çok konuşulan isimlerinden Zeynep Bastık 2020’ye yepyeni bir şarkı ile adım attı. ‘Uslanmıyor Bu’ sözü ve bestesi Sezen Aksu imzalı yepyeni bir Zeynep Bastık şarkısı olarak yeni yılın açılışını yaptı. Yeni yıl gecesi yayınlanan şarkı çok kısa sürede listelerde yükselerek en çok dinlenenler arasında yerini şimdiden aldı bile.
Şarkının düzenlemesi Çağrı Telkıvıran imzası taşırken fonda sıcak sıcak bir 90’lar havası esiyor. Bence bu hava hem şarkıya hem de Zeynep Bastık’a çok yakışmış. Şarkının yayına girmesiyle enerjiine uygun klibi de aynı zamanda yayınlandı. Sezen Aksu’nun stüdyosunun salonunda çekilen klipte Bastık ve ekip arkadaşlarını şarkının performansını gerçekleştiriken görüyoruz. Özetle klip Zeynep Bastık’ın Youtube’ta yayınladığı diğer performans videolarına benzer bir formatta hazırlanmış.
Garip bir şekilde bu şarkıyı dinlediğimden beri arkasından Sertab Erener’in ‘Mecbursun’ şarkısını dinlemek içimden geliyor. Muhtemelen bana 90’lar havası getiren de bu olsa gerek. Kısa zaman önce Mustafa Sandal ile ‘Mod’ isimli şarkıda düet yapan Zeynep Bastık’ın Youtube’da yayınladığı cover şarkılarından sonra hem de Sezen Aksu imzalı böyle kıpır kıpır bir şarkı yayınlaması bence nefis bir adım. Zeynep Bastık’ın hem enerjisini, hem neşesini, en çok da şarkı söylerkenki halini çok içten buluyorum. 2020’de yapacaklarını en ön sıradan takip edenlerden olacağım.