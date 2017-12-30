Çocukla yılbaşı geçirme rehberi

Yılbaşı gecesi çocukların da heyecanla beklediği günlerden biri… Kimi televizyon başından kalkmak istemiyor, kimi ise bilgisayar oyunu oynamak istiyor? Oysaki bu gece ailece bir arada kalmak ve sosyalleşmek için oldukça iyi bir fırsat. Peki, çocukla yılbaşı nasıl geçirilir, ne yapılır? Uzman Psikolog ve oyun danışmanı Ayben Ertem 10 adımda açıkladı.

1- Havai fişek, su ve ışık gösterilerine gidin: Çocuklar havai fişekleri ve hareketli su oyunlarını çok severler. Yeni yıl akşamında dışarı çıkıp bu tür gösterileri izlemek sadece çocukları değil sizi de çok eğlendirecek. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir’de havai fişek gösterileri olacak. Kaçırmayın.





2- Yeni yıl kurabiyeleri ya da pastası yapın: Yeni yılı evde geçirecek olanlar kutlamalara gündüzden başlasın. Çocuklarınızla birlikte yapacağınız yeni yıl kurabiyeleri ve pastaları onları hem çok eğlendirecek hem de ince motor becerilerini ve el göz koordinasyonunu geliştirecek.





3- Film izleyin: Yeni yıl akşamı izleyeceğiniz bir filmi önceden belirleyip ailece keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hem yeni yıl temalı, eğlenceli hem de çocukların duygusal, sosyal gelişimine katkı sağlayacak Kutup Ekspresi, Hediye Operasyonu gibi filmleri izleyebilirsiniz.





4- Oyun oynayın: Yeni yıl akşamı geleneklerinden biridir ailece oyun. Tombala gibi klasik oyunların dışında drama ya da iletişim oyunları gibi eğlenceli kutu oyunları da çok keyifli olabilir. Pakolino, tabu, yapboz, bin bir surat gibi oyunları oynayabilirsiniz.





5- Çocukların da eğlenebileceği mekânlara gidin: Yeni yıl akşamı için bazı mekânlar çocukları da unutmamış ve siz eğlenirken onların da eğlenebileceği alanlar yaratmış. Bu tür eğlence mekânlarına gidebilirsiniz ama çok küçük çocukların uyku saatine dikkat etmekte fayda var. Grant Hyatt İstanbul, WOW İstanbul, Zorlu Center, Ankamall gibi mekânlarda çocuklar için ayrı menüler, eğlenceler, palyaço gösterileri var.

6- Dans edin: Yeni yıl akşamını evde geçirecekler için harika bir etkinlik. Dans etmek, eğlenceli olmasının yanı sıra hem sağlıklı hem de çocukların koordinasyonu gelişir, kan basıncına faydalıdır, sağlıklıdır. Hatta ev ahalisiyle birlikte dans yarışması düzenleyebilirsiniz.

7- Eve özel bir tema belirleyin: Evde geçirecekseniz öncesinde bir yeni yıl teması belirleyin ve onu uygulayın. Meselâ pijama partisi ya da ev içinde bir kamp çadırı, battaniye çadırı gibi temalarla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Çocuklar böyle şeylere bayılır. Hatta temanın içeriğiyle ilgili alışverişe ailece çıkarsanız tadından yenmez.

8- Parti verin: Evde geçirilecek yeni yıl bir partiye dönüşebilir. Hem sizin hem de çocuklarınızın arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Parti için alacağınız malzemeleri de çocuklarla birlikte seçebilir, eve gelince hazırlıklara ve süslemelere onların da katılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sorumluluğu almaları onların hoşuna gidecektir.

9- Karaoke oynayın: Karaoke oynamak için illa bir makine olmasına gerek yok. İnternetten karaoke videolar açabilir ya da bir kâğıda sözler yazarak ya mikrofonla ya da yaratıcılığınızı kullanarak mikrofon yerine geçebilecek herhangi bir nesneyle çok keyifli vakit geçirebilirsiniz.

10- Yeni yıl hayallerinizi konuşun: Akşam evde vakit geçirecekseniz yiyeceğiniz yemekten, oynayacağınız oyuna kadar her şeyi çocuklarla birlikte planlayın ve onlara da küçük sorumluluklar verin. Zaman ilerledikçe -çocuklar çok küçük değilse- gece yarısına girerken yeni yıldaki isteklerinizi, umutlarınızı, hayallerinizi konuşun ya da bir kâğıda yazın, yazdığınızı kapatın ve aranızda dağıtın; herkes birbirinin dileklerini, hayallerini okusun ve bunun üzerinde konuşun, keyifli vakit geçirin.

İBS FUARI'NDA ANNE, BEBEK VE ÇOCUKLARLA BULUŞTUK

İBS anne bebek ve çocuk fuarı bu yıl çok renkli görüntülerle geçti. Her yaştan insan fuara akın etti. Biz de Türkiye'nin lider giyim ve perakende markası LC Waikiki organizasyonuyla anne baba ve çocuklarla buluştuk. Hürriyet Gazetesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'mizi LC Waikiki alanında gelen konuklara armağan ettik. Ayrıca Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ve Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Başak Demiriz ile birlikte çok özel iki oturum gerçekleştirdik ve "Bebeklere ek gıda nasıl hazırlanmalı?" ve "Çocukların öz güvenini geliştirmek için neler yapılmalı?" konularını konuştuk. Fuara katılım ve ilgi bizi çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyoruz.

HADİ ANNE GİDELİM

Garfield ile yeni yıl müzikali

Sevimli kedi Garfield’in başrolde olduğu bu eğlenceli müzikalde çocukları minik sürprizler bekliyor.



Yer: İstanbul-Watergarden

Tarih: Yarın

Saat: 16.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0 216) 504 75 25

Maske atölyesi

Bu atölyede çocuklar birbirinden renkli yeni yıl maskeleri tasarlayacak.

Yer: İstanbul-Trump Towers

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 348 78 67

Samet Erkin ile illüzyon gösterisi

Birbirinden ilginç sihirbazlık numaraları, şakalar, oyunlar ve müzikli eğlencelerle dolu gösteri üç yaş üstü çocuklar için.

Yer: Kocaeli-Sabancı Kültür Merkezi

Tarih: Yarın

Saat: 14.00

Fiyat: 23 TL

Tel: (0 262) 322 44 04

Arı Maya ve çiçek perisi

Çocukların çok sevdiği Arı Maya ve arkadaşları, iyiliği, yardımlaşmayı, sevgiyi ve dostluğu anlatan bir oyun ile sahnede.

Yer: Adana-Orhan Kemal Kültür Merkezi

Tarih: Bugün

Saat: 12.00/14.00/16.00

Fiyat: 18 TL

Tel: (0322) 239 64 64

Yeni yıl kartpostalı hazırlıyoruz

Bu atölyede çocuklar kendi yeni yıl kartpostallarını hazırlayacaklar ve sevdiklerine gönderecekler.

Yer: Ankara-CerModern Çocuk Atölyesi

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 11.00/16.30

Fiyat: 45 TL

Tel: (0312) 310 00 00

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