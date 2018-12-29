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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

29 Aralık 2018

Geriye sayım başladı! Üç iki bir ve yeni yıl gelir. Çocuklar şen şakrak bu geceyi bekliyor. Eğlenmek, dinlenmek, hediyeleşmek için çok iyi bir fırsat yılbaşı. Bu özel günü eğlenerek geçirmek için en keyifli önerileri sizin için sıraladık.

Hediye paketleri hazırlayın

Evde çocuklarla beraber hediye paketleri hazırlamak hem çok eğlenceli hem de eğitici. Sevdiklerinize aldığınız hediyeleri birbirinden renkli hediye paketleriyle süsleyip armağan edilmeye hazır hale getirin. Çocuklar bayılacak bu işe.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Evde oyun ne de zevkli

Çocuklar için oyun olmazsa olmazdır. Hem kendinizi hem de çocuğunuzu mutlu etmek istiyorsanız yılbaşını oyuna ayırın. Kutu oyunları, geleneksel ev oyunları veya yaratıcı drama hem sizi hem de çocukları çok eğlendirecek.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Yılbaşı yemeğini beraber hazırlayın

Çocuklara mutfakta bir şans daha verin. Her ne kadar yavaş hareket ediyor olsalar da onlar mutfağa bayılır. Beraber yemek hazırlayın, güzel bir yılbaşı sofrası kurun. Nasıl da tadı çıkacak, göreceksiniz.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Film izleyin

Yılbaşında ailece film izlemenin keyfi de bir başka… Koca bir tabak dolusu patlamış mısır yapın, ekran karşısına geçin ve yeni yıl temalı filmler izleyin. Bizim önerilerimiz: Yeni Yıl Şarkısı, Yılbaşı Hikâyesi, Efsane Beşli veya Hediye Operasyonu.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Arkadaşlarınızı davet edin

Çocuklar evde arkadaşlarını görmeye bayılır. Yılbaşı akşamı onları eve davet edin. Siz keyiflice sohbet ederken onlar da doyasıya oynasın. Hatta bir ara onların oyununa siz katılın. Eğleneceksiniz.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Evde tiyatro çok zevkli

Eve Hacivat ve Karagöz’lü bir oyun sahnesi kurun. Bu sahnelerden büyün oyuncakçılarda var. Kolayca hazırlayabilirsiniz. Ayrıca kukla oyunu veya sessiz sinema da çocuklar için çok eğlenceli olabilir.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Yeni yıl kartı hazırlayın

Kartpostal kültürünü yeniden canlandırmak için dünyanın pek çok ülkesinde yeni yıl kartları hazırlanıyor. Siz de yılbaşında çocuklarınızla birlikte kendi el emeği göz nuru kartlarınızı hazırlayıp sevdiklerinize yollayabilirsiniz.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

2018 yılı fotoğraflarının albümünü yapın

Fotoğraflarımızı her ne kadar sosyal medya albümlerinde biriktirsek de gerçek fotoğraf albümlerinin yerini hiçbir şey tutmaz. Beraber 2018 yılında çektirdiğiniz fotoğrafları inceleyin, en beğendiklerinizin çıktısını alıp yeni bir aile albümü hazırlayın. Hem eğlenceli hem de kendi tarihinizi göstermesi açısından oldukça öğretici olacaktır.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Evi süsleyip parti verin

Çocuklar ev süslemelerini çok severler. Gün boyunca balonlar, süs eşyaları, hediyeliklerle evi rengârenk bir parti evine dönüştürün. Akşam da sevdiklerinizle beraber eğlenin.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Havai fişek gösterileri

Yılbaşında illa ki dışarı çıkacağız, diyorsanız belediyeler havai fişek gösterileri ve konserler düzenliyor. Size en yakın olan konser alanına davetlisiniz.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

HADİ GİDELİM

Karton heykeller

Çocuklar önce kartonların üzerine şekiller oluşturacaklar, sonra da onları bir araya getirerek heykellere dönüştürecekler.

Yer: İstanbul-İstanbul Modern
Tarih: Yarın
Saat: 14.00/15.30
Fiyat: 35 TL
Tel: (0212) 334 73 00

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Çocuk şarkıları konseri

Çocuklar yeni yıla birbirinden eğlenceli şarkıların olduğu bu konser ile girecek. Konser sonrasında da müze gezisi var.

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 13.30
Fiyat: 35 TL
Tel: (0216) 359 45 50

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

Nasreddin Hoca renkler ülkesinde

Nasreddin Hoca’nın eğlenceli masallarının da yer aldığı oyunda çocuklar renklerin hayatımız için neden önemli olduğunu öğrenecek.

Yer: Ankara-Antares Sanat Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 15.30
Fiyat: 20 TL
Tel: (0312) 322 13 16

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

HAFTANIN FİLMİ

Çocukların merakla beklediği ‘Troller ve Dinozorlar’ filmi dün gösterime girdi. Dinozorlarla trollerin amansız mücadelesini konu alan filmin sonunda sevgi kazanıyor.

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

HAFTANIN KİTABI

‘Cik’ adlı bu güzel kitap, yavru bir kuşun yuvasına geri dönme macerasını anlatıyor. Çocukların çok seveceği sıcacık bir hikâye…

Yayınevi: Tekir Kitap
Yazar: Martin Baltschheit
Çeviri: Aslı Tohumcu
Tür: Öykü
Sayfa: 40
Fiyat: 27 TL

Çocukla evde yılbaşı geçirme rehberi

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