Bu maç ayrıntılarda gizli…

---- Bilemiyorum, birlikte bakacağız…
Sakın yazının başına bakıp bu Fenerli ihtiyar, “bahane arıyor”, demeyin!
Tavsiyem, sonuna kadar okuyun!
***
Dakika: 60,55
Kruse kafa ile topu kaleye gönderiyor. Net bir gol pozisyonu…
Alanyasporlu savunma oyuncusunun eli açık…
Ve topu eli ile oynuyor.
Net penaltı...
Hakem göremeyebilir…
VAR, görmeli…
Kruse, itiraz ediyor…
Tesadüf su molası veriliyor ve oyun duruyor.
Ben de emin değildim, ama eli gördüm.
Pozisyonun tekrarının gelmesi için bekliyorum…
--- Gelmiyor(?)
Tekrarı gelse, hepimiz göreceğiz.
Dünya, iletişim dünyası…
VAR hakemi de görmek zorunda kalacak!
Veya çoluğu çocuğu görecek, haber verecek…
Yayıncı kuruluş ısrarla pozisyonun tekrarını vermiyor, oyun devam ediyor.
Pozisyonun tekrarı maçtan tam 2 saat sonra yayınlanıyor…
----Geçmiş olsun!
Sorum hakeme değil, VAR hakemine;
----Nasıl görmedin?
İkinci sorum yayıncı kuruluşa:
Bu sorum daha değerli…
-----Niye tekrarını, 2 saat sonra verdin?
***
Dakika 85:
Alper ceza alanına giriyor, Alanyasporlu oyuncu önce Alper’in ayağına, sonra topa vuruyor.
---- Penaltı.
Hakem yine süzemeyebilir.
Peki, Ya VAR?
Görememesi imkânsız!
***
Dakika 89:
Skor 3-1 ve Fenerbahçe gol pozisyonunda.
---- Zarrrt düdük.
Yan hakem kaldırmış bayrağını…
Neden kaldırmış?
Ofsayt mı görmüş?
Top avuta mı çıkmış?
Hiç belli değil!
Tekrarını izliyoruz, yine belli değil…
Ve de aynı yan hakem…
Ben sormak zorundayım…
-----Niye kaldırdın bayrağını?
Kural oynat, “gol olursa ben bakarım”, diyor…
“Sen karışma”, diyor…
---- Niye kaldırdın bayrağını?
Merkez hakem kurulu, bu soruyu sormak zorunda!
***
İnsanoğlu hata yapar.
Göremez.
VAR ın bakmayacağı, hakemin göremeyeceği pozisyonları yazmadım…
Ben de göremiyorum ve yanılıyorum.
Bu yazdıklarım onlar değil!
“İnsanların yapabilecekleri”, hatalardan değil…
Bunlar küçük, küçük detaylar…
Neden yapıldığı ve kimin yaptığı çok önemli!
Araştırılmalı!
Yoksa adil bir lig yaşayamayız!
***
Detaylar, sadece bunlar değil!
Fenerbahçe kazanırken göremediğimiz detaylar da var…
Bugün kaybetti ve kazanırken ihmal ettiği detaylar nedeni ile kaybetti…
Onları da yazmamız lazım…
Bu yazdıklarım, bundan sonra yazacaklarımı görmemizi engellememeli!
***
Skor, Alanyaspor lehineydi…
Ancak oyun Fenerbahçe’nin hâkimiyetindeydi...
Üç bireysel hata ile skor oluşmuştu. Top ile oynama oranları açık ara Fenerbahçe lehineydi…
Ersun hoca yaptığı değişiklikler sonrası, “oyunu da” rakibe verdi.
Bu değişiklikleri neden yaptı?
------Bilemiyorum…
Zanka’yı çıkartıp, Gustavo’yu stopere çekine, iki pas yapamayan bir Fenerbahçe çıktı ortaya…
Emre’nin yokluğunda, Ozan da sağ beke çekilmişken, orta sahada pas yapabilen tek oyuncu Gustavo da stopere geçince, top da rakibe geçti…
------Neden yaptı? Bilemiyorum.
Alper ve Ferdi değişiklikleri etkili olmamıştı…
Dün gece de etkili olmadı…
***
Bir sol bek alternatif olmamasını, yönetim adına yadırgıyorum.
Bir sol bek alternatifi olmadığı için;
----Ozan, orta saha yerine sağ bekte.
----Dirar, sağ bek veya sağ kanat yerine sol bekte.
----Jailson ön libero yerine stoperde…
Tuhaf geliyor bunlar, bana…
Kazanılan maçlarda da gelmişti… Şimdi de geliyor!
Yedek kulübesinde, Serdar, Sadık, Adil Rami gibi üç tane asıl mevkisi stoper olan oyuncu neden vardır?
-------Bilemiyorum.
Sahada, asıl pozisyonu stoper olmayan, Jailson ve Gustavo ile niye oynanır?
---- Bilemiyorum.
Bana;
“Ya transfer planlaması yanlıştır, ya da Ersun hocanın tercihi yanlıştır”, dedirtiyor…
***
Fenerbahçe; Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını da devşirme futbolcularla oynamıştı.
Yine son 20 dakikayı pas geçmişti.
Yine oyuncu değişiklikleri etkisiz olmuştu…
Ancak alınan sonuçlar konuşturmamıştı…
Şimdi sormak ve konuşmak zamanıdır…
Hem benim kendimce gördüğüm Fenerbahçe’nin yaptığı hataları,
Hem Erol Bulut’un müthiş taktik disiplini ile Alanya’sını…
Hem de çalınamayan o düdükleri!
Bu maç ayrıntılarda gizli…
Sonuçlar, gerçekleri anlatır mı?Yoksa gerçekler sonuçları mı, yaratır?
---- Bilemiyorum, birlikte bakacağız…
Sakın yazının başına bakıp bu Fenerli ihtiyar, “bahane arıyor”, demeyin!
Tavsiyem, sonuna kadar okuyun!
***
Dakika: 60,55
Kruse kafa ile topu kaleye gönderiyor. Net bir gol pozisyonu…
Alanyasporlu savunma oyuncusunun eli açık…
Ve topu eli ile oynuyor.
Net penaltı...
Hakem göremeyebilir…
VAR, görmeli…
Kruse, itiraz ediyor…
Tesadüf su molası veriliyor ve oyun duruyor.
Ben de emin değildim, ama eli gördüm.
Pozisyonun tekrarının gelmesi için bekliyorum…
--- Gelmiyor(?)
Tekrarı gelse, hepimiz göreceğiz.
Dünya, iletişim dünyası…
VAR hakemi de görmek zorunda kalacak!
Veya çoluğu çocuğu görecek, haber verecek…
Yayıncı kuruluş ısrarla pozisyonun tekrarını vermiyor, oyun devam ediyor.
Pozisyonun tekrarı maçtan tam 2 saat sonra yayınlanıyor…
----Geçmiş olsun!
Sorum hakeme değil, VAR hakemine;
----Nasıl görmedin?
İkinci sorum yayıncı kuruluşa:
Bu sorum daha değerli…
-----Niye tekrarını, 2 saat sonra verdin?
***
Dakika 85:
Alper ceza alanına giriyor, Alanyasporlu oyuncu önce Alper’in ayağına, sonra topa vuruyor.
---- Penaltı.
Hakem yine süzemeyebilir.
Peki, Ya VAR?
Görememesi imkânsız!
***
Dakika 89:
Skor 3-1 ve Fenerbahçe gol pozisyonunda.
---- Zarrrt düdük.
Yan hakem kaldırmış bayrağını…
Neden kaldırmış?
Ofsayt mı görmüş?
Top avuta mı çıkmış?
Hiç belli değil!
Tekrarını izliyoruz, yine belli değil…
Ve de aynı yan hakem…
Ben sormak zorundayım…
-----Niye kaldırdın bayrağını?
Kural oynat, “gol olursa ben bakarım”, diyor…
“Sen karışma”, diyor…
---- Niye kaldırdın bayrağını?
Merkez hakem kurulu, bu soruyu sormak zorunda!
***
İnsanoğlu hata yapar.
Göremez.
VAR ın bakmayacağı, hakemin göremeyeceği pozisyonları yazmadım…
Ben de göremiyorum ve yanılıyorum.
Bu yazdıklarım onlar değil!
“İnsanların yapabilecekleri”, hatalardan değil…
Bunlar küçük, küçük detaylar…
Neden yapıldığı ve kimin yaptığı çok önemli!
Araştırılmalı!
Yoksa adil bir lig yaşayamayız!
***
Detaylar, sadece bunlar değil!
Fenerbahçe kazanırken göremediğimiz detaylar da var…
Bugün kaybetti ve kazanırken ihmal ettiği detaylar nedeni ile kaybetti…
Onları da yazmamız lazım…
Bu yazdıklarım, bundan sonra yazacaklarımı görmemizi engellememeli!
***
Skor, Alanyaspor lehineydi…
Ancak oyun Fenerbahçe’nin hâkimiyetindeydi...
Üç bireysel hata ile skor oluşmuştu. Top ile oynama oranları açık ara Fenerbahçe lehineydi…
Ersun hoca yaptığı değişiklikler sonrası, “oyunu da” rakibe verdi.
Bu değişiklikleri neden yaptı?
------Bilemiyorum…
Zanka’yı çıkartıp, Gustavo’yu stopere çekine, iki pas yapamayan bir Fenerbahçe çıktı ortaya…
Emre’nin yokluğunda, Ozan da sağ beke çekilmişken, orta sahada pas yapabilen tek oyuncu Gustavo da stopere geçince, top da rakibe geçti…
------Neden yaptı? Bilemiyorum.
Alper ve Ferdi değişiklikleri etkili olmamıştı…
Dün gece de etkili olmadı…
***
Bir sol bek alternatif olmamasını, yönetim adına yadırgıyorum.
Bir sol bek alternatifi olmadığı için;
----Ozan, orta saha yerine sağ bekte.
----Dirar, sağ bek veya sağ kanat yerine sol bekte.
----Jailson ön libero yerine stoperde…
Tuhaf geliyor bunlar, bana…
Kazanılan maçlarda da gelmişti… Şimdi de geliyor!
Yedek kulübesinde, Serdar, Sadık, Adil Rami gibi üç tane asıl mevkisi stoper olan oyuncu neden vardır?
-------Bilemiyorum.
Sahada, asıl pozisyonu stoper olmayan, Jailson ve Gustavo ile niye oynanır?
---- Bilemiyorum.
Bana;
“Ya transfer planlaması yanlıştır, ya da Ersun hocanın tercihi yanlıştır”, dedirtiyor…
***
Fenerbahçe; Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını da devşirme futbolcularla oynamıştı.
Yine son 20 dakikayı pas geçmişti.
Yine oyuncu değişiklikleri etkisiz olmuştu…
Ancak alınan sonuçlar konuşturmamıştı…
Şimdi sormak ve konuşmak zamanıdır…
Hem benim kendimce gördüğüm Fenerbahçe’nin yaptığı hataları,
Hem Erol Bulut’un müthiş taktik disiplini ile Alanya’sını…
Hem de çalınamayan o düdükleri!