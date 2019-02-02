Bu dünya prensle prensesin etrafında dönmüyor

Günümüz anne babaları çocuklarına prens veya prenses gibi davranıyor. Onların her istediğini yerine getirip her türlü nazını çekiyor, onları el bebek gül bebek yetiştiriyorlar. Peki, bu durum çocuklarda nelere sebep olur? Prof. Dr. Arzu Yükselen ile konuştuk.
Neden şimdiki anne babalar çocuklarını prens veya prenses gibi görüyorlar?
Günümüz anne babaları genel olarak çok koruyucu tutum sergileme eğilimdeler. Bunda değişen ve gelişen dünyanın teknolojinin de etkisi var. Çoğu anne baba internetten nasıl anne baba olacağını ya da çocuğuna nasıl davranacağını öğrenmeye çalışıyor. Çoğu zaman yanlış akademik alt yapıdan yoksun kirli bilgileri sorgulamadan uygulamaya çalışan anne babalar çocuklarına prens/prenses gibi davranmayı dayatan yaklaşımı da olumlu karşılayabiliyorlar. Diğer yandan da çocukken gerçekleştiremediklerini kendi çocuklarının yapabilmesini istiyorlar. Küçükken çok istemiş ama piyano çalamamış, çocuğunun çalmasını istiyor veya çocukken imkânsızlıklar sonucu kısıtlı kalan hayatına karşılık çocuğunu bolluk içinde yetiştirmeye çalışıyorlar…
Peki, bu tutum çocuklarda neye sebep olur?
Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü düşünüp, diğer insanların da kendileri gibi ‘mükemmel’ olmasını beklerler. Ancak beklentileri gerçekleşmediğinde büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Evlerinde gördükleri ilgi ve alakayı okulda, sokakta veya aile dışı sosyal ortamlarda göremediklerinde psikolojik ve duygusal açıdan olumsuz etkilenip kendilerini kötü hissedebilirler.
Anne babaların çocukları fazla pohpohlaması, onlara tozpembe bir dünya sunma yarışı doğru mu?
Hayır, değil. Çocuklarının her istediklerini yapmak onları hayatlarının merkezinde tutmak, onların gerçek yaşama uyumlarında sorun yaşamalarına neden olabilir. Bencil sadece kendi isteklerinin yapılmasını isteyen aksi durumda uyum sorunu yaşayan ve yaşatan bireyler olma riskleri vardır. İçinde yaşayacakları toplumun gerçeklerine uyum sağlayacak şekilde davranışlarını düzenlemeyi erken yaşta öğrenmeleri ve bunu anne babalarından öğrenmeleri son derece önemlidir. Her çocuk özeldir ancak kendi yeterlilikleri kendine özgü özellikleriyle olumlanarak hayata hazırlanmalıdır. Mükemmeliyetçi bir yaklaşımdan ya da kusursuz olmaları gerektiği izleniminden çocuklar uzak tutulmalıdır.
Çocuklar, aileler arasında da bir çekişme konusu. Herkes kendi çocuğunu övüyor. Bu nelere sebep oluyor?
Bu da anne babalar arasındaki rekabetten kaynaklanıyor. Meselâ iş arkadaşına “Bizim oğlan yüzmeye başladı, çok iyi yüzüyor, dereceler aldı” diye övüyor, bu kez diğeri “Bizimki de yüzmeli!” hissine kapılıyor. Yani kişilerin kendi içindeki rekabeti çok baskın. Çünkü böyle bir öğreti var. İlla başarmalısın. Başarısızlığa tahammül yok. Beceriksizliğe tahammül yok.
Anne babalara vereceğiniz tavsiyeler var mı?
Anne babaların demokratik ve güven verici tutumu benimsemeleri önemli. Çocuklarına sınır koymaları onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Evde kuralların olması ve bu kurallara evde yaşayan herkesin uyması gereklidir. Çocuğa rol model olan anne babanın kendi tavır ve davranışlarını gözden geçirmesi bu bağlamda doğru davranışları sergilemesi çocuğun sağlıklı gelişimi için yarar sağlayacaktır.
ÇOCUKLARLA BİR ÖMÜR
Anne Bebek Dergisi çok uzun yıllardır birbirinden özel konularla anne-babaları bilinçlendirmeye çalışıyor. Derginin editörü Aslıhan Gündüz, her ay oldukça sıra dışı röportajlarla aile gündemine damgasını vuruyor. Uzun yıllardır her ay merakla incelediğim dergide bu ay ben de varım. Anne Bebek Dergisi’ne ve Aslıhan Gündüz’e gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim. Sevgili Aslıhan ‘Ayın Röportajı’nı bu ay benimle yaptı. Röportajda son kitabımdan, günümüz çocuklarının sorunlarına kadar pek çok konuyu konuştuk. Derginin Şubat sayısını kaçırmayın...
ÇOCUĞUNUZLA ARKADAŞ DEĞİL, ANNE-BABA OLUN
‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın dokuzuncu durağı Denizli’ydi. Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum programının sunucusu Özlem Tunca Esirgenç ile “Çocuğunuzla arkadaş değil, anne-baba olun” konusunu konuştuk. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşimizin sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi kitabımızı armağan ettik. Denizli durağının videosu ‘Çocuklarla Bir Ömür’ programımızda yayında.
HADİ GİDELİM
Kendi çiftliğimi kuruyorum
Bu atölyede çocuklar kendi oyuncaklarını yaparak, kendilerine hayallerindeki çiftliği tasarlayacaklar. Sonra da müzeyi gezecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.00
Fiyat: 55 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Çocuk sanat festivali
Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ başladı. Müzikten dansa, resimden yaratıcı dramaya kadar her şey bu festivalde çocukları bekliyor.
Yer: İstanbul-Zorlu PSM
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 10.30-19.30
Fiyat: 55 TL
Tel: (0212) 912 37 76
Karagöz geldi hoş geldi
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun değişmez kahramanları Karagöz ve Hacivat, hem çocukları hem de anne babaları bekliyor.
Yer: Ankara-Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: 18 TL
Tel: (0312) 343 30 00
Yaratıcı dans dersleri
Dans hayal ederek öğrenmenin yöntemlerinden biri. Bu atölyede ise çocuklara bilinenlerin dışında bir dans tecrübesi vadediliyor.
Yer: İstanbul-Akbank Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 11:00/12.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 252 35 00
HAFTANIN KİTABI
‘Buz Ejderhası’ çocukların çok keyifle okuyacakları; sevgi, şefkat ve umudu daima kalplerinde hissedecekleri muhteşem bir kış masalı…
Yayınevi: Can Çocuk
Yazar: T. Harrison-A. Offermann
Tür: Öykü
Sayfa: 56
Fiyatı: 17 TL
Bu dünya prensle prensesin etrafında dönmüyor
Günümüz anne babaları çocuklarına prens veya prenses gibi davranıyor. Onların her istediğini yerine getirip her türlü nazını çekiyor, onları el bebek gül bebek yetiştiriyorlar. Peki, bu durum çocuklarda nelere sebep olur? Prof. Dr. Arzu Yükselen ile konuştuk.
Neden şimdiki anne babalar çocuklarını prens veya prenses gibi görüyorlar?
Günümüz anne babaları genel olarak çok koruyucu tutum sergileme eğilimdeler. Bunda değişen ve gelişen dünyanın teknolojinin de etkisi var. Çoğu anne baba internetten nasıl anne baba olacağını ya da çocuğuna nasıl davranacağını öğrenmeye çalışıyor. Çoğu zaman yanlış akademik alt yapıdan yoksun kirli bilgileri sorgulamadan uygulamaya çalışan anne babalar çocuklarına prens/prenses gibi davranmayı dayatan yaklaşımı da olumlu karşılayabiliyorlar. Diğer yandan da çocukken gerçekleştiremediklerini kendi çocuklarının yapabilmesini istiyorlar. Küçükken çok istemiş ama piyano çalamamış, çocuğunun çalmasını istiyor veya çocukken imkânsızlıklar sonucu kısıtlı kalan hayatına karşılık çocuğunu bolluk içinde yetiştirmeye çalışıyorlar…
Peki, bu tutum çocuklarda neye sebep olur?
Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü düşünüp, diğer insanların da kendileri gibi ‘mükemmel’ olmasını beklerler. Ancak beklentileri gerçekleşmediğinde büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Evlerinde gördükleri ilgi ve alakayı okulda, sokakta veya aile dışı sosyal ortamlarda göremediklerinde psikolojik ve duygusal açıdan olumsuz etkilenip kendilerini kötü hissedebilirler.
Anne babaların çocukları fazla pohpohlaması, onlara tozpembe bir dünya sunma yarışı doğru mu?
Hayır, değil. Çocuklarının her istediklerini yapmak onları hayatlarının merkezinde tutmak, onların gerçek yaşama uyumlarında sorun yaşamalarına neden olabilir. Bencil sadece kendi isteklerinin yapılmasını isteyen aksi durumda uyum sorunu yaşayan ve yaşatan bireyler olma riskleri vardır. İçinde yaşayacakları toplumun gerçeklerine uyum sağlayacak şekilde davranışlarını düzenlemeyi erken yaşta öğrenmeleri ve bunu anne babalarından öğrenmeleri son derece önemlidir. Her çocuk özeldir ancak kendi yeterlilikleri kendine özgü özellikleriyle olumlanarak hayata hazırlanmalıdır. Mükemmeliyetçi bir yaklaşımdan ya da kusursuz olmaları gerektiği izleniminden çocuklar uzak tutulmalıdır.
Çocuklar, aileler arasında da bir çekişme konusu. Herkes kendi çocuğunu övüyor. Bu nelere sebep oluyor?
Bu da anne babalar arasındaki rekabetten kaynaklanıyor. Meselâ iş arkadaşına “Bizim oğlan yüzmeye başladı, çok iyi yüzüyor, dereceler aldı” diye övüyor, bu kez diğeri “Bizimki de yüzmeli!” hissine kapılıyor. Yani kişilerin kendi içindeki rekabeti çok baskın. Çünkü böyle bir öğreti var. İlla başarmalısın. Başarısızlığa tahammül yok. Beceriksizliğe tahammül yok.
Anne babalara vereceğiniz tavsiyeler var mı?
Anne babaların demokratik ve güven verici tutumu benimsemeleri önemli. Çocuklarına sınır koymaları onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Evde kuralların olması ve bu kurallara evde yaşayan herkesin uyması gereklidir. Çocuğa rol model olan anne babanın kendi tavır ve davranışlarını gözden geçirmesi bu bağlamda doğru davranışları sergilemesi çocuğun sağlıklı gelişimi için yarar sağlayacaktır.
ÇOCUKLARLA BİR ÖMÜR
Anne Bebek Dergisi çok uzun yıllardır birbirinden özel konularla anne-babaları bilinçlendirmeye çalışıyor. Derginin editörü Aslıhan Gündüz, her ay oldukça sıra dışı röportajlarla aile gündemine damgasını vuruyor. Uzun yıllardır her ay merakla incelediğim dergide bu ay ben de varım. Anne Bebek Dergisi’ne ve Aslıhan Gündüz’e gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim. Sevgili Aslıhan ‘Ayın Röportajı’nı bu ay benimle yaptı. Röportajda son kitabımdan, günümüz çocuklarının sorunlarına kadar pek çok konuyu konuştuk. Derginin Şubat sayısını kaçırmayın...
ÇOCUĞUNUZLA ARKADAŞ DEĞİL, ANNE-BABA OLUN
‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın dokuzuncu durağı Denizli’ydi. Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum programının sunucusu Özlem Tunca Esirgenç ile “Çocuğunuzla arkadaş değil, anne-baba olun” konusunu konuştuk. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşimizin sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi kitabımızı armağan ettik. Denizli durağının videosu ‘Çocuklarla Bir Ömür’ programımızda yayında.
HADİ GİDELİM
Kendi çiftliğimi kuruyorum
Bu atölyede çocuklar kendi oyuncaklarını yaparak, kendilerine hayallerindeki çiftliği tasarlayacaklar. Sonra da müzeyi gezecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.00
Fiyat: 55 TL
Tel: (0216) 359 45 50
Çocuk sanat festivali
Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ başladı. Müzikten dansa, resimden yaratıcı dramaya kadar her şey bu festivalde çocukları bekliyor.
Yer: İstanbul-Zorlu PSM
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 10.30-19.30
Fiyat: 55 TL
Tel: (0212) 912 37 76
Karagöz geldi hoş geldi
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun değişmez kahramanları Karagöz ve Hacivat, hem çocukları hem de anne babaları bekliyor.
Yer: Ankara-Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: 18 TL
Tel: (0312) 343 30 00
Yaratıcı dans dersleri
Dans hayal ederek öğrenmenin yöntemlerinden biri. Bu atölyede ise çocuklara bilinenlerin dışında bir dans tecrübesi vadediliyor.
Yer: İstanbul-Akbank Sanat
Tarih: Bugün
Saat: 11:00/12.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 252 35 00
HAFTANIN KİTABI
‘Buz Ejderhası’ çocukların çok keyifle okuyacakları; sevgi, şefkat ve umudu daima kalplerinde hissedecekleri muhteşem bir kış masalı…
Yayınevi: Can Çocuk
Yazar: T. Harrison-A. Offermann
Tür: Öykü
Sayfa: 56
Fiyatı: 17 TL