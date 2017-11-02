Artık taksicilerin ablası

Özellikle son albümü ‘Altın Çağ’dan çıkan ‘Sanki’ isimli şarkısı büyük beğeni toplarken, kendisine yeni dinleyici kitlesi kazandırmış. Bunun nedeni ise Hakan Altun ile düet yaptığı şarkının arabesk tatlarda olması. Geçenlerde taksiye binmiş ve şoför kendisine ‘Seni hiç dinlemem! Ama bu şarkıyla artık ablamızsın’ demiş.

Yeni klip için ise şimdilik düşünme aşamasında. Hangi şarkı olacağı henüz belli değil. Tüm bu koşturmalar olurken, özel hayatı yolunda ilerliyor. Söz konusu özel hayat olunca Bengü istediği kadarını sevenleri ve medya ile paylaşır. Bunun haricinde gözlerden uzak olmayı tercih eder ve mesafelidir.

Ben dostluk kontenjanından yararlanıp daha çok detay vermesini ve özel hayatının kapılarını birazcık açmasını istedim. Beni kırmadı ve ortaya samimi , eğlenceli bir sohbet çıktı. Bengü ile konsere çıkmadan sahneye hazırlanırken yaptığım bu sohbeti Hürriyet TV’den izleyebilirsiniz.

Garantici davranmıyor

Derya Uluğ’un yeni şarkısı ‘Nabız 180’ geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluştu. Eminim şarkı çıkmadan önce isminin verdiği hissiyat ile “ Yine oynak bir şarkı geliyor” beklentisine düşenler olmuştur. Ama beklenen olmadı ve gayet damar, bam teli titreten slow bir şarkı ile geldi.

Kendisini tebrik etmek lazım çünkü eminim yine ‘Okyanus’ ve ‘Canavar’ tadında bir şarkı yapıp, satış başarısını garanti altına alabilirdi. Hiç o yola girmedi ve bu şarkıyla hem sesini daha çok ortaya koydu hem de bir türde sıkışıp kalmayacağının altını çizdi.

Şarkıya tepkiler olumlu. Efkarlı şarkılar listesinde başa oynayacağı aşikar. Bu şarkıdan sonra artık kendisinden bir albüm gelir diye düşünüyorum. Bizlerle henüz paylaşmadığı başka türlerde şarkıları olduğuna eminim. Bu şarkıları ilk albümünde paylaştığında dinleyiciyi şaşırtacaktır.

Bu hikayeyi dinlemeden geçmeyin

Onurr’un ‘Bir kahramanlık hikayesi’ albümü dinledikçe güzelleşen, keşfedilen bir albüm. Türkiye’de böyle işler daha çok olsa dedirtiyor. Dünya müziğinin trendlerini, bizim duygularımızla çok güzel harmanlayan bir iş ortaya çıkardı. Kendisinin Alper Narman ile yaptığı Türk pop müziği vitrinindeki şarkıların başarısı su götürmez bir gerçek. Bu ilk solo albümünde ise yine o tatların yanı sıra kendi istediği soundları dinleyici ile paylaşıyor. Çok da güzel yapıyor.

Nakış işler gibi şarkılarının detayları üzerinde çalıştığının yakın şahidiyim. Dinlerken ‘Oh be ! Pop gibi pop’ demiştim. Radyo ve televizyonların böyle işlere daha çok yer vermesi lazım. Onurr şimdi albüm çıkmadan bana dinlettiği ve hayran olduğum ‘Replik’ şarkısının Londra’da çektiği video klip montajında. Umarım diğer şarkılarda kliplenir.

Onurr’un canlı sahne performansları albümü aratmıyor. Orkestrası zımba gibi. Enerjilerinden etkilenmemek mümkün değil. Benden tavsiye kulağınıza bir iyilik yapın ve Onurr’un ‘Bir kahramanlık hikayesi’ albümünü dinleyin ve yakınınızda bir konseri varsa gidin izleyin.