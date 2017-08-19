Zorlu Center'da biri çok hesaplı, diğeri ultra lüks iki yeni alternatif: 'Baron ile güzel'

Masal ismi gibi değil mi? Zaten Zincirlikuyu’daki Zorlu Center’da yaşanan bir Türk rüyası bu. İşin tatlı yanı, bu rüyayı her bütçeden insanın görebilmesi. Le Baron, en önemli iş insanlarının keyif yaptığı, Türkiye’nin ilk ‘viski-sigar’ barı. Güzel ise şehirdeki genç yemek tutkunlarının Türk mutfağı yorumladıkları bir ‘modern meyhane’. Aristokrat olan daha pahalı, güzelliğine güvenendeyse çorba 10 lira.

MODERN MEYHANE: GÜZEL

Höşmerim mi cool, cheesecake mi?

BİL: Son derece heyecanlı ve yaratıcı genç bir ekibin dört senelik çalışmasının bir ürünü. Eataly’nin içinde. Türk mutfağını modern şekilde yorumluyorlar. Başlıktaki soruyu soruyorlar. Cevabı: Instagram’daki @gastronomika_tr’de.

TAT: Adaçaylı isli ayranaşı çorbası; enfes. 10 lira. Ekşi maya ekmek üstünde tahinli çerkestavuğu; bittim. 15 lira. Erik ketçabıyla ciğer; parmaklarınızı yerseniz. 30 lira. Ekmek üstü muhammara ve füme dana kaburga için yer kalmadı. 20 lira....

DENE: Meyhanede ille de masa mı? Yoo, pekâlâ stant da oluyor. Rakı sulu-buzlu mu olmalı? Yoo, gayet ‘güzel’ kokteylleri de yapılıyor. Peki müzik?

Zeki Müren, Müzeyyen Senar şart mı? Kesin! Ama belki de bugünün ritmleriyle...

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Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu

VİSKİ-SİGAR BAR: LE BARON

Sigarımı yaktım, tek şahidim aydı...

TAPDK’nın geçen hafta sigar satışını serbest bırakmasıyla Türkiye de ilk viski-sigar mekânına kavuşmuş oldu. TÜSİAD’ın bir lokali olsa ancak Le Baron gibi olabilirdi. Yurtdışındaki örnekleri gibi tam bir ‘iş insanları buluşma noktası’.

Kendileri olmadıkları zaman bile isimleri sürekli geçiyor. Le Baron’un ‘baronesi’ Süreyya Hanım, müdavimlerin küçük kasaların içinde kendi özel purolarını sakladıkları odayı gezdirirken, böyle bahsediyor gelip gidenlerden: “Bu, Aziz Başkan’ın kasası... Bu, Ali Bey’in, bu da Vedat Bey’inki...”



Le Baron yemeklerinde en çok suşiye güveniyor. Ama denenmesi gereken lezzetlerden biri de ‘lolipop’ adını verdikleri tavuk budu.

Günün erken saatleri daha çok iş buluşmaları/görüşmeleri için. Akşam saatleri envai çeşit viski eşliğinde, keyif ve yemek zamanı. Saat 22.00 dedi mi, artık masalar yerlerini stantlara, hafif müzikler ritmli parçalara, ciddi sohbetler de danslı-sallanmalı, söylemeli-nakaratlı hallere bırakıyor.

Sonrası mı? Artık ne kadar uzarsa... Eğer içerdeki ekip biraz daha expat ağırlıklıysa, kapatın bütün perdeleri, işin sabahın yedisine kadar yolu var...

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