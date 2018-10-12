Zeki, çevik ve ahlaklı...

Önceki vukuatlarını bir kalem geçiniz. Sadece bu son yaptığıyla bile, ünlü sözdeki sporcu tanımının cisimleşmiş, yürüyen bir timsali gibi Arda Turan... Nasıl mı?
Arda Turan sabah antrenmanını yapması gereken saatte, elinde bir silahla hastanelerdeymiş. Neden?
a) İzin günüymüş, küçük bir rahatsızlık geçirmiş.
b) İzin günüymüş, izinlerinde hastaneleri dolaşıp hastalara moral veriyormuş.
c) İzin günüymüş, gece burnunu kırdığı şarkıcıdan “Büyük öküzlük ettim, öldür beni” diye özür diliyormuş.
***
Şarkıcı Berkay’a “Senin karın olduğunu bilmiyordum” diyor. Özrü neden kabahatinden büyük?
a) Çünkü kendisi evli ve doğuma bir ayı kalmış bir eşi var.
b) Sanki başkasının eşine sarksa sorun değil.
c) İkisi de.
***
Olay meydana geldikten sonra aynı mekanda eğlenmeye devam ediyor. Ne düşünmüş olabilir?
a) Benim çekineceğim/güceneceğim hiçbir makam/mevki yok.
b) Şu anda en sevdiğim şarkı çalıyor çıkamam.
c) Nolmuj? Bi şey mi olmuj?
***
Onu bunu bırak, sporcu adam sabahın 6’sında nasıl silah temin eder?
a) Kendisinde vardır.
b) Silahlı arkadaşları vardır.
c) Silah temin edebilecek kişiler tanıyordur.
***
Arda Turan neyi kastettiği belli olmayan muğlak imalarla kendisini savunmaya çalışıyor. Bunları netleştirmediği ve tam olarak neyi kastettiğini açıkça ifade etmediği sürece başka sorum yok, söz savunmanın.
Alanya Alanya bulunmaz eşin
20 sene üzerine ilk kez geçen hafta gittim, ne kadar değişmiş, nasıl güzel bir kent parçası olmuş, inanamadım.
MHP’nin yaklaşan yerel seçimlerde sahillerdeki en büyük kozlarından biri bence tıkır tıkır işleyen Alanya.
Böyle bir de Fethiye var benim bildiğim.
Bütün tarihi ve kültürel mirasını ayırım yapmaksızın ayağa kaldırmaya çalışıyor, caz festivali gibi uluslararası etkinliklerle dünyayla kendi bağımsız etkileşimini kuruyor Alanya.
***
Bağlı olduğu Antalya elbette bir dev, büyük bir dünya markası. Ama Alanya onun yanında kendi sesini, kendi kokusunu, kendi dokusunu oluşturuyor.
Genç ve ileri görüşlü belediye başkanından kamu yönetimi mezunu zarif eşine...
Löküs Balıkçısı, Zencefil Restaurant gibi lezzet duraklarını devralan, okuyup kente dönmüş ikinci kuşak temsilcilere kadar...
Tanıştığım herkes Alanya’nın kendi yolunu çizmesi gerektiği görüşünde.
***
300 bin nüfusu, bunun yüzde 10’u kadar da yabancı yerleşiği var. Krismıs Pazarı bile kuruluyor.
İlçe olmasına rağmen iki üniversite, bir havaalanı...
Bir gün il olur mu?
Bekleyip hep bareber göreceğiz.
Beklerken haberiniz olsun...
Şu anda Alanya’nın en lokum zamanı. Ayrıca Löküs Balıkçısı yakında İstanbul’da şube açıyor.
Minik dostlar iş arıyor
Salı günü Hürriyet’teki hayvansever dostlarımızın baktığı sahipsiz hayvanlardan bahsetmiş, iş yaşamının stresine nasıl iyi geldiklerini anlatmıştım. Keşke her firma bir sokak hayvanı sahiplense diye yazmıştım.
Ömür Gedik’ten yol gösterici bir mail aldım. HAÇİKO Derneği olarak hayvan sahiplenmek isteyen işyerlerlerine yardımcı oluyorlarmış. Onlarla temasa geçmeniz yeterli:
www.haciko.org.tr
Zeki, çevik ve ahlaklı...
Önceki vukuatlarını bir kalem geçiniz. Sadece bu son yaptığıyla bile, ünlü sözdeki sporcu tanımının cisimleşmiş, yürüyen bir timsali gibi Arda Turan... Nasıl mı?
Arda Turan sabah antrenmanını yapması gereken saatte, elinde bir silahla hastanelerdeymiş. Neden?
a) İzin günüymüş, küçük bir rahatsızlık geçirmiş.
b) İzin günüymüş, izinlerinde hastaneleri dolaşıp hastalara moral veriyormuş.
c) İzin günüymüş, gece burnunu kırdığı şarkıcıdan “Büyük öküzlük ettim, öldür beni” diye özür diliyormuş.
***
Şarkıcı Berkay’a “Senin karın olduğunu bilmiyordum” diyor. Özrü neden kabahatinden büyük?
a) Çünkü kendisi evli ve doğuma bir ayı kalmış bir eşi var.
b) Sanki başkasının eşine sarksa sorun değil.
c) İkisi de.
***
Olay meydana geldikten sonra aynı mekanda eğlenmeye devam ediyor. Ne düşünmüş olabilir?
a) Benim çekineceğim/güceneceğim hiçbir makam/mevki yok.
b) Şu anda en sevdiğim şarkı çalıyor çıkamam.
c) Nolmuj? Bi şey mi olmuj?
***
Onu bunu bırak, sporcu adam sabahın 6’sında nasıl silah temin eder?
a) Kendisinde vardır.
b) Silahlı arkadaşları vardır.
c) Silah temin edebilecek kişiler tanıyordur.
***
Arda Turan neyi kastettiği belli olmayan muğlak imalarla kendisini savunmaya çalışıyor. Bunları netleştirmediği ve tam olarak neyi kastettiğini açıkça ifade etmediği sürece başka sorum yok, söz savunmanın.
Alanya Alanya bulunmaz eşin
20 sene üzerine ilk kez geçen hafta gittim, ne kadar değişmiş, nasıl güzel bir kent parçası olmuş, inanamadım.
MHP’nin yaklaşan yerel seçimlerde sahillerdeki en büyük kozlarından biri bence tıkır tıkır işleyen Alanya.
Böyle bir de Fethiye var benim bildiğim.
Bütün tarihi ve kültürel mirasını ayırım yapmaksızın ayağa kaldırmaya çalışıyor, caz festivali gibi uluslararası etkinliklerle dünyayla kendi bağımsız etkileşimini kuruyor Alanya.
***
Bağlı olduğu Antalya elbette bir dev, büyük bir dünya markası. Ama Alanya onun yanında kendi sesini, kendi kokusunu, kendi dokusunu oluşturuyor.
Genç ve ileri görüşlü belediye başkanından kamu yönetimi mezunu zarif eşine...
Löküs Balıkçısı, Zencefil Restaurant gibi lezzet duraklarını devralan, okuyup kente dönmüş ikinci kuşak temsilcilere kadar...
Tanıştığım herkes Alanya’nın kendi yolunu çizmesi gerektiği görüşünde.
***
300 bin nüfusu, bunun yüzde 10’u kadar da yabancı yerleşiği var. Krismıs Pazarı bile kuruluyor.
İlçe olmasına rağmen iki üniversite, bir havaalanı...
Bir gün il olur mu?
Bekleyip hep bareber göreceğiz.
Beklerken haberiniz olsun...
Şu anda Alanya’nın en lokum zamanı. Ayrıca Löküs Balıkçısı yakında İstanbul’da şube açıyor.
Minik dostlar iş arıyor
Salı günü Hürriyet’teki hayvansever dostlarımızın baktığı sahipsiz hayvanlardan bahsetmiş, iş yaşamının stresine nasıl iyi geldiklerini anlatmıştım. Keşke her firma bir sokak hayvanı sahiplense diye yazmıştım.
Ömür Gedik’ten yol gösterici bir mail aldım. HAÇİKO Derneği olarak hayvan sahiplenmek isteyen işyerlerlerine yardımcı oluyorlarmış. Onlarla temasa geçmeniz yeterli:
www.haciko.org.tr