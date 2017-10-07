Yuvana hoş döndün kuşum...

Kuşadası bülbülleri, Çeşme kumruları, geceleri uykusuz geçiren Bodrum yarasaları... Yunan sevdalıları, Avrupa kaçkınları, tropikal meraklıları... Köyüne gidenler, yaylaya çıkanlar, yazlığa gömülenler... Dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına hoşgeldiniz. Biz, yaz boyu İstanbul’da deli gibi çalışanlar, tabii ki dönüşünüzü de hesap ettik; güzel bir kış geçirmeniz için her şeyi düşündük. Ama durun, kıştan evvel peşrev niyetine, önce bir ‘yuvana hoş geldin’ kokteyli...

İlk haftaya şimdiden yer yok

1. TAKSİM’DE PEOPLE

Satürn Grup yeni bir yer açmamışsa sezon resmi olarak açılmış sayılmaz. Hisar’da Nezih Kebap, Topağacı’nda Grey, Cihangir’de Hazine’den sonra 13 Ekim’de Elmadağ’da People geliyor. Eski Flamingo. Canlı müzik mekânı olacak. Nükhet Duru, Cenk Eren, Mehmet Erdem, Selen Servi ve Barbaros dönüşümlü çıkacak. Kulaktan kulağa herkes duymuş. Şimdiden ilk haftanın rezervasyonları dolu. (0212) 230 00 73



(Soldan sağa) Nükhet Duru, mekân sahibi Tayfun Topal, Selen Servi, Barbaros, Cenk Eren ve Mehmet Erdem. (Fotoğraf: Emre Yunusoğlu)

Eğlenceli ekmeklerde tandır, ton, ördek...

2. NİŞANTAŞI’NDA BUNCO

Mert Fırat tonbalıklıyı, Zuhal Olcay falafelliyi, Yunus Günçe tandırlıyı, Cansel Elçin hepsini seviyor. Nişantaşı‘nın en yenisi Bunco’dan bahsediyorum. Çin ekmeği bao’larla yapılıyor bu sağlıklı ve eğlenceli sandviçler. Sağlıklı çünkü içinde şeker yok, katkı maddesi yok ve buharda pişiyor. Eğlenceli çünkü mürekkepbalığıyla siyahı, ıspanakla yeşili, pancarla kırmızısı, acılısı, kepeklisi, haşhaşlısı yapılıyor. Ve her biri bir başka iç malzemeyle güzel gidiyor. Fiyatları da makul, tekliler 11 liradan başlıyor, set mönü 28 liraya kadar çıkıyor. (0212) 236 01 00

Bütün halde pişirilen kuzu kafes

3. ATAŞEHİR’DE GRILL BRANCHE

Haftanın bir yenisi de Anadolu Yakası’ndan: Grill Branche. Watergarden Ataşehir’de açılan steakhouse’da dört buçuk saat ağır ateşte pişen ‘asado’dan, bütün olarak pişirilip masada servis edilen kuzu kafese kadar alternatif çok. O kadar ki aynı tabakta servis edilen deniz ürünü ve kırmızı etin buluştuğu ‘surf&turf’ tabaklar bile var. Hiç olmayaydı, daha iyiydi tabii... (0216) 510 22 38

Bak daha görmediyseniz, bunlar da ev ödeviniz...

MODA: Siz yokken kayıkhanelerimiz birdi, iki oldu. Kilyos’takine kahvaltıya giderdik; bu yenisi Moda’da; akşam konserleri falan, Anadolu Yakası’nda pek ‘moda’.

EMİRGÂN: Müzede Changa kapandı, biliyorsunuz. Sabancı Müzesi burayı Mutfak Sanatları Akademisi’ne verdi. Aşçılar, servis elemanları, barmenler... Etrafta gördüğünüz herkes MSA’nın hoca ve öğrencileri. Yazlık test sürüşleri bitti; kışın en akademik/gastronomik füzesi için geri sayım sürüyor.

KARAKÖY: Mehmet Gürs’ün yeni yerini hâlâ görmediyseniz geç kalmış sayılmazsınız. Karaköy’de Novotel’in terası: Mürver. Güzel manzarası var, isteyene balık, isteyene meze, isteyene ocakbaşı...

NİŞANTAŞI: Atiye Sokak’ın en yenisiyse The Muse Brasserie. Ayaküstü sosyalleşmek, Atiye ve Abdi İpekçi’den gelip geçeni kesmek için en doğru nokta. Tarçınlı bir Konstantin kokteylleri var, tatlı sevenler için harika.

Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?

◊ Maltepe sahilindeki Hatay Günleri’nin yarın akşama kadar devam edeceğini....

Hatay’ın anavatana katılışının 78. yıldönümü şerefine 78 tepsi künefe dağıtılacağını...

◊ Zorlu Center’daki Morini’deki ‘Thang Your Saturdays’ partilerinin yeniden başladığını...

Bu eğlenceli cumartesi partisi konseptinin bu sene müzisyen Bora Uzer’e ait olduğunu...

◊ Beşiktaş’ta Fotoistanbul Festivali’nin başladığını, 22 Ekim’e kadar devam edeceğini...

Ömer Victor Diop, Michael Kenna, Youngho Kang gibi fotoğrafçıların eserlerinin sergilendiğini...

69 TL - Bu akşam Beyoğlu Garaj’daki 2MANYDJS partisinin Biletix’teki bilet fiyatı.

CUMARTESİ ATEŞİ - Bu akşam sen neredesin

Leman Sam Mersin Yenişehir KM’de, Hande Yener Beylikdüzü Patron’da, Sertab Antalya Konyaaltı Açıkhava’da, Berkay Beyoğlu Jolly Joker’da, Bülent Ersoy Ankara Winner İncek’te, Ayşegül Aldinç Moda Kayıkhane’de, MFÖ Bursa Açıkhava’da...