Yenilerden yeni beğen! Karaköy’ün Lucca’sı olabilir mi?

Biraz Bebek’teki Lucca’nın o ilk masum, mahalleli, sıcak halleri gibi. Ama tabii bu durum, Karaköy’ün genel gidişatına bağlı...
Şehrin nabzı en sıkı atan gece kulüplerinden Klein ve onun içinde yer alan Flamme’ı işletiyorlardı. Şimdi ekip olarak yeme-içme işine girmenin heyecanını yaşıyorlar: Karaköy’de açtıkları Vor Klein.
‘Klein’, Harbiye’deki dev gece kulübüne nazire yaparcasına Almanca’da ‘küçük’ demek. ‘Vor’ ise önce demekmiş. Yani bizim üstümüze düşen, alttan alta bize yükledikleri sorumluluk ne? Önce Vor Klein’da yemek yiyip, hafif sallanıp yumuşayacağız, sonra Klein’a gidip sabahlayacağız. Oldu olacak bir de kahvaltıcı açın, hiç ayrılmayalım.
En başta heyecanlılar dedim ya... Aslında haklılar; güzel olmuş mekân. İnsanı 1970’lere ışınlayan bir havaya sokuyor. Elde var bir: Retro damarını iyi tutmuşlar.
Kokteyl mönüsü zengin: Zencefilin adı mücverin tadı, Neşeli hayat, Yeşilin en güzel hali, Hayat kadar gerçek, Karayipler’in incisi...
Her akşam canlı piyano performansı koymuşlar. Elde var iki: Bir-iki saatliğine olsun, insanı İstanbul’un davudi uğultusundan uzaklaştırıyorlar.
Ortada koca bir bar... Herkes görebiliyor, görünebiliyor. Elde var üç: Demokratik bir mekân...
İnsanlar yemeklerini yiyor; ‘elektronik olmayan’ müziklerde keyifleniyor; sonra herkes ayağa kalkıp tatlı tatlı salınıyor. Bana biraz Bebek’teki Lucca’nın o ilk masum, mahalleli, sıcak hallerini hatırlattı.
Peki Vor Klein, Karaköy’ün Lucca’sı olur mu? Bence fazlasını hak ediyor da o biraz Karaköy’ün genel gidişatıyla orantılı...
NESİ GÜZEL: Gerçi bütün İstanbul’da artık ‘eğlence trafiği’ diye bir şey kalmadı ama gitmeye gitmeye unutmuşuz: Karaköy çok merkezi ve ulaşması çok kolay.
NESİ KÖTÜ: Belki de geç saatte gittiğim için: Alelacele tattığım, bir tabağa küçük numuneler konulmuş mönüden pek keyif alamadım. Ama oturur zamanla.
Caz, insanı sosyalleştirir mi?
BİR BAR...
Karaköy Bankalar Caddesi’nde, caz müzikseverlerin bir araya gelebileceği yeni bir mekân var artık: Social Jazz Bar. Haftanın üç günü usta müzisyenlerin sahne alacağı bar, müzik kadar müzisyenlerin de ön plana çıkacağı özel projelere de imkân sağlayacakmış. (0212) 249 77 00
Cizreli yeni zincir mi kuruyor?
BİR MEYHANE...
Big Chef’s zincirinin sahibi Gamze Cizreli şimdi de meyhane zinciri mi kuruyor? Göksu’da açtığı Buselik Meyhane yavruladı; bir şubesi de Tünel’e açıldı. Mönüde yine bademli Girit ezmesinden karides saganakiye, sıcak ot kavurmadan sıcak humusa yöresel tatlar var. Tek fark, suya daha uzak ama manzarası muhteşem. (0212) 292 10 02
Ünlüler Akaretler’e gider mi?
BİR BİSTRO...
Semtin sevilen lezzet duraklarından White Mill, müdavimlerini artık Akaretler’de ağırlıyor. Cihangir’deki gibi yine yemyeşil bir bahçesi var. Yenilenen mönüsüne karides tempura, bademli tavuk, etli pazı dolması, çentik kebabı, anne köftesi, kızılcık soslu ızgara somon gibi lezzetler eklendi. 10.00-01.30 arası açık. Peki eski semtindeki ünlü müdavimleri Akaretler’e gider mi? Hep birlikte göreceğiz. (0212) 292 28 95
Bu kaçıncı mekân?
BİR BALIKÇI...
‘Köyden İndim Şehire’ filminde, Zeki Alasya-Metin Akpınar’ın altın sayışı gibi: Tayfun Topal yönetimindeki Jüpiter Grup’un açtığı mekânları saymakta zorlanıyoruz. En son 17’ydi; Cihangir’de yeni açtığı Arşipel Balıkçısı’yla 18 olmalı. Kız Kulesi’nden Topkapı Sarayı’na kadar manzarası; anasonlu patlıcan salatasından Yunan baklasıyla yapılan favaya kadar geniş bir ‘alternatif balıkçı mönüsü’ var. (0536) 415 20 67
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Hande Yener Haliç Kongre Merkezi’nde, Berkay Antalya Jolly Joker’de, Manga Beşiktaş İF Performance’ta, Levent Yüksel İzmir Ooze Venue’de, Sertab Erener Ataşehir DasDas’ta, Kardeş Türküler Beylikdüzü AKSM’de, Ceyl’an Ertem Denizli Route’ta, Mabel Matiz İzmir Karşıyaka Spor Salonu’nda...
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
Galata Mevlevilerinin bu akşam 19.00’da Eminönü’ndeki Hodjapasha GM’de bir sema ayini yapacağını...
Yalnız biletlerin biraz pahalı olduğunu, numarasız oturma düzeninde 90 liradan satıldığını...
League of Legends’ın oynandığı Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin bugün 12.00’de başlayacağını...
Ataşehir Watergarden’da açılan Riot Games Espor Sahnesi’nde canlı olarak izleyebileceğinizi...
45 TL
Bu akşam, Atakent Hayal Kahvesi’ndeki Retrobüs grubunun partisine giriş ücreti... Retrobüs 1960, 70 ve 80’lerin en hit şarkılarını o dönemin kıyafetleriyle, ses taklitleri yaparak eğlenceli şekilde cover’lıyor.
Yenilerden yeni beğen! Karaköy’ün Lucca’sı olabilir mi?
Biraz Bebek’teki Lucca’nın o ilk masum, mahalleli, sıcak halleri gibi. Ama tabii bu durum, Karaköy’ün genel gidişatına bağlı...
Şehrin nabzı en sıkı atan gece kulüplerinden Klein ve onun içinde yer alan Flamme’ı işletiyorlardı. Şimdi ekip olarak yeme-içme işine girmenin heyecanını yaşıyorlar: Karaköy’de açtıkları Vor Klein.
‘Klein’, Harbiye’deki dev gece kulübüne nazire yaparcasına Almanca’da ‘küçük’ demek. ‘Vor’ ise önce demekmiş. Yani bizim üstümüze düşen, alttan alta bize yükledikleri sorumluluk ne? Önce Vor Klein’da yemek yiyip, hafif sallanıp yumuşayacağız, sonra Klein’a gidip sabahlayacağız. Oldu olacak bir de kahvaltıcı açın, hiç ayrılmayalım.
En başta heyecanlılar dedim ya... Aslında haklılar; güzel olmuş mekân. İnsanı 1970’lere ışınlayan bir havaya sokuyor. Elde var bir: Retro damarını iyi tutmuşlar.
Kokteyl mönüsü zengin: Zencefilin adı mücverin tadı, Neşeli hayat, Yeşilin en güzel hali, Hayat kadar gerçek, Karayipler’in incisi...
Her akşam canlı piyano performansı koymuşlar. Elde var iki: Bir-iki saatliğine olsun, insanı İstanbul’un davudi uğultusundan uzaklaştırıyorlar.
Ortada koca bir bar... Herkes görebiliyor, görünebiliyor. Elde var üç: Demokratik bir mekân...
İnsanlar yemeklerini yiyor; ‘elektronik olmayan’ müziklerde keyifleniyor; sonra herkes ayağa kalkıp tatlı tatlı salınıyor. Bana biraz Bebek’teki Lucca’nın o ilk masum, mahalleli, sıcak hallerini hatırlattı.
Peki Vor Klein, Karaköy’ün Lucca’sı olur mu? Bence fazlasını hak ediyor da o biraz Karaköy’ün genel gidişatıyla orantılı...
NESİ GÜZEL: Gerçi bütün İstanbul’da artık ‘eğlence trafiği’ diye bir şey kalmadı ama gitmeye gitmeye unutmuşuz: Karaköy çok merkezi ve ulaşması çok kolay.
NESİ KÖTÜ: Belki de geç saatte gittiğim için: Alelacele tattığım, bir tabağa küçük numuneler konulmuş mönüden pek keyif alamadım. Ama oturur zamanla.
Caz, insanı sosyalleştirir mi?
BİR BAR...
Karaköy Bankalar Caddesi’nde, caz müzikseverlerin bir araya gelebileceği yeni bir mekân var artık: Social Jazz Bar. Haftanın üç günü usta müzisyenlerin sahne alacağı bar, müzik kadar müzisyenlerin de ön plana çıkacağı özel projelere de imkân sağlayacakmış. (0212) 249 77 00
Cizreli yeni zincir mi kuruyor?
BİR MEYHANE...
Big Chef’s zincirinin sahibi Gamze Cizreli şimdi de meyhane zinciri mi kuruyor? Göksu’da açtığı Buselik Meyhane yavruladı; bir şubesi de Tünel’e açıldı. Mönüde yine bademli Girit ezmesinden karides saganakiye, sıcak ot kavurmadan sıcak humusa yöresel tatlar var. Tek fark, suya daha uzak ama manzarası muhteşem. (0212) 292 10 02
Ünlüler Akaretler’e gider mi?
BİR BİSTRO...
Semtin sevilen lezzet duraklarından White Mill, müdavimlerini artık Akaretler’de ağırlıyor. Cihangir’deki gibi yine yemyeşil bir bahçesi var. Yenilenen mönüsüne karides tempura, bademli tavuk, etli pazı dolması, çentik kebabı, anne köftesi, kızılcık soslu ızgara somon gibi lezzetler eklendi. 10.00-01.30 arası açık. Peki eski semtindeki ünlü müdavimleri Akaretler’e gider mi? Hep birlikte göreceğiz. (0212) 292 28 95
Bu kaçıncı mekân?
BİR BALIKÇI...
‘Köyden İndim Şehire’ filminde, Zeki Alasya-Metin Akpınar’ın altın sayışı gibi: Tayfun Topal yönetimindeki Jüpiter Grup’un açtığı mekânları saymakta zorlanıyoruz. En son 17’ydi; Cihangir’de yeni açtığı Arşipel Balıkçısı’yla 18 olmalı. Kız Kulesi’nden Topkapı Sarayı’na kadar manzarası; anasonlu patlıcan salatasından Yunan baklasıyla yapılan favaya kadar geniş bir ‘alternatif balıkçı mönüsü’ var. (0536) 415 20 67
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Hande Yener Haliç Kongre Merkezi’nde, Berkay Antalya Jolly Joker’de, Manga Beşiktaş İF Performance’ta, Levent Yüksel İzmir Ooze Venue’de, Sertab Erener Ataşehir DasDas’ta, Kardeş Türküler Beylikdüzü AKSM’de, Ceyl’an Ertem Denizli Route’ta, Mabel Matiz İzmir Karşıyaka Spor Salonu’nda...
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
Galata Mevlevilerinin bu akşam 19.00’da Eminönü’ndeki Hodjapasha GM’de bir sema ayini yapacağını...
Yalnız biletlerin biraz pahalı olduğunu, numarasız oturma düzeninde 90 liradan satıldığını...
League of Legends’ın oynandığı Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin bugün 12.00’de başlayacağını...
Ataşehir Watergarden’da açılan Riot Games Espor Sahnesi’nde canlı olarak izleyebileceğinizi...
45 TL
Bu akşam, Atakent Hayal Kahvesi’ndeki Retrobüs grubunun partisine giriş ücreti... Retrobüs 1960, 70 ve 80’lerin en hit şarkılarını o dönemin kıyafetleriyle, ses taklitleri yaparak eğlenceli şekilde cover’lıyor.