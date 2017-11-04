Yeni haftaya geri sayım...

Dana kaburganın kemiksizi olur mu? Olursa kaça olur? Hayko Cepkin, Manga, Athena Anadolu yollarında... ‘Uyuyan Kız’ sergisini henüz görmediniz mi? O zaman sizin İstanbul Maratonu’na 10 gün kaldığından da haberiniz yoktur... Ama durun, isterseniz önce bir karnınızı doyuralım: Mükemmel hamburgerin anatomisi...

Ben bunları neden ıskalamışım!





1) Hans Op de Beeck adında; Belçikalı muazzam bir heykeltıraş, ressam ve enstalasyon sanatçısı olduğunu... Perşembe günü Plevneli Gallery’de ‘Uyuyan Kız’ adlı bir sergi açtığını ve yeni videosu ‘The Girl’i ilk kez gösterdiğini...

2) ◊ Beşiktaş rıhtımda Biber adında enfes hamburgerler yapan bir yer olduğunu... Monster’s Cut adındaki burger için değil 31.5 lirayı, evi-arabayı gözden

çıkarabileceğinizi... (0212) 236 19 16

MÜKEMMEL HAMBURGERİN ANATOMİSİ: Biber’in sahibi Aydın Tüfekçi hamburgerleri bizzat yapıyor. Game of Thrones’taki Hodor gibi bir adam. Burgerlerin bu kadar lezzetli olmasının sebebi, belli ki kendine pişirir gibi pişirmesi. Monster katı nasıl yaptığını, işin püf noktalarını sordum, ortaya bu grafik çıktı.



Yukarıdan aşağı sırayla: Ekmeğin üzerine sürülmüş Louis ve bbq sos - Kibrit patates - Dana bacon - Edam peyniri - 40 gram tranç tiftik (Tereyağında kavrulmuş) - Çedar peyniri - Közlenmiş kestane mantarı - Edam peyniri (İkinci kat) - Tereyağlı karamelize soğan - Çedar peyniri (İkinci kat) - 180 gram köfte (Kömür ızgarada pişmiş)

CUMARTESİ ATEŞİ - BU AKŞAM SEN NEREDESİN





Pentagram Maçka Küçükçiftlik Park’ta, Göksel Kadıköy Dorock XL’ta, Manga Sivas Hilton Garden’da, Yıldız Tilbe Beyoğlu Jolly Joker’da, Athena Ankara Jolly Joker’da, Bülent Ortaçgil Beşiktaş IF Performance’ta, Hayko Cepkin Uşak Mars Performance’ta...

KAÇ PARA?





Marine edilmesi 96, pişmesi 48 saat sürüyor. İki kişilik olarak döküm kapta geliyor. Ulus’un lüks restoranı Borgo’nun en iddialı yemeği dana kaburgadan bahsediyoruz. Kemiksiz 140 lira... Peki neden kemiksiz? Çünkü hem bu fiyata içecek, bahşiş vs. dahil değil hem de kaburga gerçekten kemiksiz olarak servis ediliyor. (0212) 216 16 88

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12 Kasım Pazar günü koşulacak 39’uncu İstanbul Maratonu’na kalan gün sayısı... Kayıt olmak, bağış yapmak ve diğer bilgiler için: www.maraton.istanbul