Yeni finans merkezinin yükselen sayfiyesi TUZLA

Ataşehir-Ümraniye’deki finans merkezinin gökdelenleri yükseldikçe şehrin Anadolu Yakası’nda bir dönüşüm yaşanıyor. Finans merkezinin çektiği yeni kitle, kendine yeni yaşam alanları, kent ritüelleri yaratıyor.
Çok katlı penceresiz binalarda çalışıyor; doğaya, denize, temiz havaya hasret yaşıyorlar. Şehirden kaçmak istiyorlar ama kopmaları da zor, günübirlik, en fazla hafta sonu için uzaklaşabiliyorlar. O vakti de en konforlu, en keyifli ve en sağlıklı şekilde geçirmek istiyorlar. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kurulan yeni finans merkezinin insanlarından bahsediyorum. Küçük kaçamaklar için ellerinin altındaki en yakın yer, emektar Tuzla. Bir zamanların bu havalı sayfiyesi, önce üstünlüğü komşusu Bayramoğlu’na kaptırmış, sonra gittikçe adı daha az duyulur olmuştu. Bugünlerdeyse yeni bir kent trendinin sahası.
Kalmak ya da kalmamak...
Asya Yakası’ndaki bu Tuzla ringlerinin olmazsa olmaz iki durağı var: İlki, Bozburun Yat Kulübü’nün de sahibi Edhem Dirvana’nın Tuzla Yat Kulübü.
Muhteşem manzara, salaş bir ortam ve güzel yemekler... İkincisi; Radisson Blue Oteli. Baştan aşağı bir SPA ve masaj oteli. Geçen hafta SPA’sında dolaşıyorum. Etrafta çoğunlukla çift ve arkadaş gruplarından oluşan beyaz yakalılar var... Otel yetkilisi Yeşim Hanım bu trafiğin hafta sonları arttığını, çoğunlukla finans merkezinin beyaz yakalılarını ağırladıklarını anlatıyor.
Yat Kulübü’yle arası 15 dakika. İster önce masajını yaptırıp sonra yemeğini ye; ister önce manzaraya takıl, keseni/masajını sonra yaptırıp pamuk gibi dön eve... Hangisini öne, hangisini sonraya bırakacağınız sizin kararınız. Önemli olan, günübirlik mi yoksa hafta sonu için mi gideceğiniz. Çünkü Radisson gibi Yat Kulübü’nde de bungalovlar var.
‘TUZLA RİNGİ’NİN BAŞINA, ORTASINA VE SONUNA EKLENEBİLECEKLER
· Lüks alışveriş için... Viaport AVM: Escada, Boss, Blue Diamont...
· Sağlık ve şifa için... Termal tesisler: Rehabilitasyon, hidroterapi, refleksoloji...
· Çocuklar için... Darıca Hayvanat Bahçesi: Gergedan, kaplan, zebra...
Ucuz mu?
Yazıda geçen ‘emektar’, ‘sayfiye’, ‘salaş’ gibi kelimelere aldanmamak lazım. ‘Bohem-şık’ bir trendden bahsediyoruz. Ne mi demek? Salaş ama kendi içinde bir gustosu, karakteri olan... Ya da şöyle anlatayım: Can Yaman’ın ‘Erkenci Kuş’ta canlandırdığı ‘Can Divit’ karakteri var ya, işte tam da o. Sahil balıkçısı sever ama cipiyle gider... Radisson Otel’de bir açık büfe kahvaltı kişi başı 60 lira. Yat kulübünde iki kişilik akşam yemeği 200-250 lira. Gecelik bungalov kirası 250 Euro. Alternatifli masajların fiyat aralığıysa 150-300 lira.
Yeni finans merkezinin yükselen sayfiyesi TUZLA
Ataşehir-Ümraniye’deki finans merkezinin gökdelenleri yükseldikçe şehrin Anadolu Yakası’nda bir dönüşüm yaşanıyor. Finans merkezinin çektiği yeni kitle, kendine yeni yaşam alanları, kent ritüelleri yaratıyor.
Çok katlı penceresiz binalarda çalışıyor; doğaya, denize, temiz havaya hasret yaşıyorlar. Şehirden kaçmak istiyorlar ama kopmaları da zor, günübirlik, en fazla hafta sonu için uzaklaşabiliyorlar. O vakti de en konforlu, en keyifli ve en sağlıklı şekilde geçirmek istiyorlar. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kurulan yeni finans merkezinin insanlarından bahsediyorum. Küçük kaçamaklar için ellerinin altındaki en yakın yer, emektar Tuzla. Bir zamanların bu havalı sayfiyesi, önce üstünlüğü komşusu Bayramoğlu’na kaptırmış, sonra gittikçe adı daha az duyulur olmuştu. Bugünlerdeyse yeni bir kent trendinin sahası.
Kalmak ya da kalmamak...
Asya Yakası’ndaki bu Tuzla ringlerinin olmazsa olmaz iki durağı var: İlki, Bozburun Yat Kulübü’nün de sahibi Edhem Dirvana’nın Tuzla Yat Kulübü.
Muhteşem manzara, salaş bir ortam ve güzel yemekler... İkincisi; Radisson Blue Oteli. Baştan aşağı bir SPA ve masaj oteli. Geçen hafta SPA’sında dolaşıyorum. Etrafta çoğunlukla çift ve arkadaş gruplarından oluşan beyaz yakalılar var... Otel yetkilisi Yeşim Hanım bu trafiğin hafta sonları arttığını, çoğunlukla finans merkezinin beyaz yakalılarını ağırladıklarını anlatıyor.
Yat Kulübü’yle arası 15 dakika. İster önce masajını yaptırıp sonra yemeğini ye; ister önce manzaraya takıl, keseni/masajını sonra yaptırıp pamuk gibi dön eve... Hangisini öne, hangisini sonraya bırakacağınız sizin kararınız. Önemli olan, günübirlik mi yoksa hafta sonu için mi gideceğiniz. Çünkü Radisson gibi Yat Kulübü’nde de bungalovlar var.
‘TUZLA RİNGİ’NİN BAŞINA, ORTASINA VE SONUNA EKLENEBİLECEKLER
· Lüks alışveriş için... Viaport AVM: Escada, Boss, Blue Diamont...
· Sağlık ve şifa için... Termal tesisler: Rehabilitasyon, hidroterapi, refleksoloji...
· Çocuklar için... Darıca Hayvanat Bahçesi: Gergedan, kaplan, zebra...
Ucuz mu?
Yazıda geçen ‘emektar’, ‘sayfiye’, ‘salaş’ gibi kelimelere aldanmamak lazım. ‘Bohem-şık’ bir trendden bahsediyoruz. Ne mi demek? Salaş ama kendi içinde bir gustosu, karakteri olan... Ya da şöyle anlatayım: Can Yaman’ın ‘Erkenci Kuş’ta canlandırdığı ‘Can Divit’ karakteri var ya, işte tam da o. Sahil balıkçısı sever ama cipiyle gider... Radisson Otel’de bir açık büfe kahvaltı kişi başı 60 lira. Yat kulübünde iki kişilik akşam yemeği 200-250 lira. Gecelik bungalov kirası 250 Euro. Alternatifli masajların fiyat aralığıysa 150-300 lira.