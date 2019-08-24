Yeni bir yer keşfetmek ister misin yoldaş? KOZMONOT BOMONTİ

Topağacı’ndaki sıkışık ve basık ilk şubesinden sonra Nişantaşı ve şimdi de Bomonti’de şube açan Kozmonot sizi çok şaşırtacak. Bahçeleri, salonu, arka odası... Ferah mı ferah, şık mı şık, jilet gibi de modern.
◊Sürpriz: Bomontiada’ya paralel yeni bir yaşam alanı oluşması... Yanında bir kahveci açıldı, BKM de tiyatro yapmak için alt katıyla ilgileniyormuş diye duydum.
◊ Makul: Bomontiada’daki diğer mekânlarla birbirine rakip olmaması... Tam aksine birbirini besliyorlar; birinde yemek yiyen, öbürüne, arkadaşlarının yanına içmeye gidiyor.
◊ Şaşırtıcı: Bu kadar yeni bir mekânın tıklım tıklım dolu olması... Akşam yemeğinde bahçedeki bütün masalar doluydu. Topağacı’ndaki izbe, sıkışık ve basık ilk Kozmonot’la kıyaslandığında inanılmaz ferah ve modern bir mekân.
◊ Kötü: O kadar kibar ve tatlı garsonların sürekli bir gerginlik içinde olması... Acaba arka planda bilmediğimiz sıkıntıları ne?
◊ Berbat: Dişinizi kıracak sertlikte katır kutur şnitzel... İlle de sipariş edecekseniz, yanında bıçak değil, testere isteyin.
◊ Güzel: Apollo 11’den ilhamla tasarlanmış olması... Tuvaletlerine bile girerken kendinizi uzay istasyonunda hissediyorsunuz. Hayır, korkmayın yerçekimi var.
◊ Lezzetli: Anne işi patates kızartması... Her yemeğin yanında çok bolca geliyor; sohbete dalıp farkında olmadan abanmayın.
◊ Doyurucu: 200 gram dana sosis... Yanında salata ve patatesle geliyor: 43 lira.
◊ İlginç: Ördek burger... İçinde 130 gram ördek eti var.
◊ Romantik: Arka bahçedeki şömine köşesi...
◊ Ucuz: Hurmalı, taze peynirli kek... 20 lira. “Ucuz” dediysek Bomonti fiyatlarıyla tabii.
◊ Pahalı: Viskiler... En ucuzu 42, kadehi 80 liraya kadar çıkan var.
◊ Yeni: “Sosyal üretkenler, kolektif çalışanlar, mobilize bireyseller; saat 09.00’da güne sizinle başlıyoruz” demeleri...
◊ Demode: Açık mutfakla övünmeleri...
◊ Eğlenceli: 100 çeşittten fazla bira olması... Dünyanın her yerinden: Meksika, Hollanda, Japonya, Fransa...
◊ Kuvvetli: Müşteriye, nabza, kalabalığa göre dalgalanan, şekillenen iyi müzikler... Glam, Hard Rock, Heavy Metal, Caz, Chill-Out çalıyor. Ben hafta içi gittim, hafta sonu insanı yerinden kaldırır.
Şirin: Kendilerinin de ahalinin de hayvan dostu olması... İnsanlar köpekleriyle gelip rahat rahat takılabiliyor.
Kaptan kedi Kostak’ın yeri
İstanbul’da adını kediden alan mekânlara bir yenisi daha eklendi: Ataşehir’de açılan The Sailor Cat.
İsmini, denizci kedi Kostak’tan alıyor. Kostak, Cibalikapı Balıkçısı’nın sahibi Behsat Şahin’in kedisi.
Sahibinin teknesiyle dünyada gitmediği yer kalmadı. Üç pasaportu var. Gittiği yerler de şehrin yeni gastropub’ı The Sailor Cat’in duvarına yansıtılıyor.
Yiyip içerken Kostak’ın dünyada gezip gördüğü yerleri seyrediyorsunuz.
Mutfak desteğini 18 yıllık Cibalikapı tecrübesinden alan The Sailor Cat’in Batı İçki mönüsünde çeşitli yerli ve ithal bira markaları ve klasik kokteyller, aperitif ve dijestif içkiler var The Sailor Cat’in gastro mönüsündeyse benzerine pub’larda çok da rastlanmayan sağlıklı mutfak abur cuburları var.
Biralar 22-30 lira. Hamburger 29, balık burger 32, maydanozlu köfte 35 lira. Ama galiba en iyisi 60 liralık bira tabağından almak. Tabak deyince tepsi gibi bir şey aslında: İçinde kuru et, paçanga böreği, midye tava, eski kaşar, kalamar tava, patates tava ve yufka cipsi var. (0546) 255 45 00
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Selda Bağcan Vadistanbul Açıkhava’da, Demet Akalın Bodrum Sahne İstanbul’da, Gülşen Kartal Jolly Joker’de, Berkay Çeşme Muzicorium’da, Emre Aydın Beyoğlu Sanat Performance’ta, Serdar Ortaç Harbiye Açıkhava’da.
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
Bugün KüçükÇiftlik Park’ta İstanbul Moda ve Müzik Festivali olduğunu...
Teması ‘The New Black/Yeni Siyah’ olan festivalde dress code uygulaması yapıldığını...
Yarın Şişli Özel Sanat Kursu’nda 60 liraya heykel atölyesi düzenlendiğini...
Hiç bilmeyenlere bile şaşırtıcı heykeller yaptırabileceklerini iddia ettiklerini...
67.5 TL
Bugün Kilyos Burç Beach’te Ozan Doğulu’nun Suat Ateşdağlı’yla birlikte vereceği partiye plaj dahil giriş ücreti.
Yeni bir yer keşfetmek ister misin yoldaş? KOZMONOT BOMONTİ
Topağacı’ndaki sıkışık ve basık ilk şubesinden sonra Nişantaşı ve şimdi de Bomonti’de şube açan Kozmonot sizi çok şaşırtacak. Bahçeleri, salonu, arka odası... Ferah mı ferah, şık mı şık, jilet gibi de modern.
◊Sürpriz: Bomontiada’ya paralel yeni bir yaşam alanı oluşması... Yanında bir kahveci açıldı, BKM de tiyatro yapmak için alt katıyla ilgileniyormuş diye duydum.
◊ Makul: Bomontiada’daki diğer mekânlarla birbirine rakip olmaması... Tam aksine birbirini besliyorlar; birinde yemek yiyen, öbürüne, arkadaşlarının yanına içmeye gidiyor.
◊ Şaşırtıcı: Bu kadar yeni bir mekânın tıklım tıklım dolu olması... Akşam yemeğinde bahçedeki bütün masalar doluydu. Topağacı’ndaki izbe, sıkışık ve basık ilk Kozmonot’la kıyaslandığında inanılmaz ferah ve modern bir mekân.
◊ Kötü: O kadar kibar ve tatlı garsonların sürekli bir gerginlik içinde olması... Acaba arka planda bilmediğimiz sıkıntıları ne?
◊ Berbat: Dişinizi kıracak sertlikte katır kutur şnitzel... İlle de sipariş edecekseniz, yanında bıçak değil, testere isteyin.
◊ Güzel: Apollo 11’den ilhamla tasarlanmış olması... Tuvaletlerine bile girerken kendinizi uzay istasyonunda hissediyorsunuz. Hayır, korkmayın yerçekimi var.
◊ Lezzetli: Anne işi patates kızartması... Her yemeğin yanında çok bolca geliyor; sohbete dalıp farkında olmadan abanmayın.
◊ Doyurucu: 200 gram dana sosis... Yanında salata ve patatesle geliyor: 43 lira.
◊ İlginç: Ördek burger... İçinde 130 gram ördek eti var.
◊ Romantik: Arka bahçedeki şömine köşesi...
◊ Ucuz: Hurmalı, taze peynirli kek... 20 lira. “Ucuz” dediysek Bomonti fiyatlarıyla tabii.
◊ Pahalı: Viskiler... En ucuzu 42, kadehi 80 liraya kadar çıkan var.
◊ Yeni: “Sosyal üretkenler, kolektif çalışanlar, mobilize bireyseller; saat 09.00’da güne sizinle başlıyoruz” demeleri...
◊ Demode: Açık mutfakla övünmeleri...
◊ Eğlenceli: 100 çeşittten fazla bira olması... Dünyanın her yerinden: Meksika, Hollanda, Japonya, Fransa...
◊ Kuvvetli: Müşteriye, nabza, kalabalığa göre dalgalanan, şekillenen iyi müzikler... Glam, Hard Rock, Heavy Metal, Caz, Chill-Out çalıyor. Ben hafta içi gittim, hafta sonu insanı yerinden kaldırır.
Şirin: Kendilerinin de ahalinin de hayvan dostu olması... İnsanlar köpekleriyle gelip rahat rahat takılabiliyor.
Kaptan kedi Kostak’ın yeri
İstanbul’da adını kediden alan mekânlara bir yenisi daha eklendi: Ataşehir’de açılan The Sailor Cat.
İsmini, denizci kedi Kostak’tan alıyor. Kostak, Cibalikapı Balıkçısı’nın sahibi Behsat Şahin’in kedisi.
Sahibinin teknesiyle dünyada gitmediği yer kalmadı. Üç pasaportu var. Gittiği yerler de şehrin yeni gastropub’ı The Sailor Cat’in duvarına yansıtılıyor.
Yiyip içerken Kostak’ın dünyada gezip gördüğü yerleri seyrediyorsunuz.
Mutfak desteğini 18 yıllık Cibalikapı tecrübesinden alan The Sailor Cat’in Batı İçki mönüsünde çeşitli yerli ve ithal bira markaları ve klasik kokteyller, aperitif ve dijestif içkiler var The Sailor Cat’in gastro mönüsündeyse benzerine pub’larda çok da rastlanmayan sağlıklı mutfak abur cuburları var.
Biralar 22-30 lira. Hamburger 29, balık burger 32, maydanozlu köfte 35 lira. Ama galiba en iyisi 60 liralık bira tabağından almak. Tabak deyince tepsi gibi bir şey aslında: İçinde kuru et, paçanga böreği, midye tava, eski kaşar, kalamar tava, patates tava ve yufka cipsi var. (0546) 255 45 00
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Selda Bağcan Vadistanbul Açıkhava’da, Demet Akalın Bodrum Sahne İstanbul’da, Gülşen Kartal Jolly Joker’de, Berkay Çeşme Muzicorium’da, Emre Aydın Beyoğlu Sanat Performance’ta, Serdar Ortaç Harbiye Açıkhava’da.
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
Bugün KüçükÇiftlik Park’ta İstanbul Moda ve Müzik Festivali olduğunu...
Teması ‘The New Black/Yeni Siyah’ olan festivalde dress code uygulaması yapıldığını...
Yarın Şişli Özel Sanat Kursu’nda 60 liraya heykel atölyesi düzenlendiğini...
Hiç bilmeyenlere bile şaşırtıcı heykeller yaptırabileceklerini iddia ettiklerini...
67.5 TL
Bugün Kilyos Burç Beach’te Ozan Doğulu’nun Suat Ateşdağlı’yla birlikte vereceği partiye plaj dahil giriş ücreti.