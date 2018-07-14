Yatcaz kalkcaz, yatcaz kalkcaz hâlâ festival, hâlâ müzik!

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ELEKTRONİK MÜZİK FESTİVALİ CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR...
30 BİR KİŞİ KİLYOS'A
Festival çok. Elektronik müzik festivali de... Ama içlerinde tek konaklamalı olanı 20-23 Temmuz’da Kilyos Suma Beach’teki Big Burn. Beş sahnede üç gün boyunca 100’ün üzerinde yerli ve yabancı DJ pikap başına geçecek. Beşinci senesindeki festivale bu yıl İran’dan artan bir katılım var.
20 BİN METREKARE TOPLAM FESTİVAL ALANI
İlk kez katılacaklara kıdemli festivalcilerden uyarılar
Konserlerden sonra çadırına dönerken onca kalabalığın arasında kendininkini bulamıyorsun. Kendine bir yer işareti seç ya da çadırına bayrak falan as.
Son model cep telefonuyla değil, varsa eski bir modelle gel. Hengâmede kaybolur ya da kırılırsa daha az üzülürsün.
Birlikte geldiğin arkadaşların varsa, sık sık birbirinizi kaybedeceksiniz. Komşu çadırlarla arkadaş ol, yeni insanlarla tanış.
Hangi sahnede kim, ne zaman çalıyor, iyi incele. Festival kitapçığı hep yanında olsun. Dinlemeyi çok istediğin birini kaçırmamış olursun böylece.
Sahneye yaklaşmak istersen asla kalabalığın ortasından öne çıkmaya çalışma. Sahnenin kenarlarına doğru ilerle, sonra oradan ileriye doğru yol al.
Eğer festivalden eve mutlu dönmek istiyorsan en rahat ayakkabılarını giy. Ayakların acısı bir süre sonra eziyete dönüşüyor, eğlenemezsin.
Festivale gelirken yanına mızmız birini alma. Sevgilinse kavga eder, eşinse boşanmanın eşiğine gelirsiniz. Bin yıllık dostluk bile tehlikeye girer. Festivalcinin olmazsa olmaz beş eşyası: Güneş kremi, akşam serinliği için yedek giysi, mayo, şapka ve sinek kovucu.
Mümkünse otomobille değil, servis yapan shuttle araçlarıyla gel. Servis saatleri ve kalkış yerleri festivalin sosyal medya hesaplarında mevcut.
Güneşin altında uyuyakalma. Bol bol su içmeyi unutma. Midene dokunabilecek, bilmediğin şeyler yemekten kaçın. Bu tür bir strese hiç gerek yok.…
Kurulacak çadır sayısı 1500
Mükemmel kampingin
4 püf noktası
*Festival alanında çadır bulunmuyor, kendi çadırını kendin getireceksin.
*Çadırı kurduğun alan çukur olmasın.
*Yağmur yağarsa su basma ihtimali var.
*Yanına lüzumsuz eşya alma, taşıması da sahip çıkması da dert olur başına.
*Konfor kadar doğaya saygı da önemli; çevreye zarar verme, etrafı kirletme.
64 SAAT KESİNTİSİZ MÜZİK
Festival sözlüğü
*Stage: DJ’lerin çıktığı sahne
*GIG: Performans, şov
*Rave’lemek: Lazerler ve yapay duman eşliğinde kalabalıkta dans etmek
*Time table: Sanatçıların hangi saatte, hangi sahnede performans göstereceğini anlatan tablo
En heyecanlı yeri...
1) Adam Beyer: Pazar günü / Big Burn Stage / 00.00-02.00 arası
2) Tell Of Us: Cumartesi / Big Burn Stage / 03.00-05.00 arası
3) Peggy Gou: Cumartesi / Beach Stage / 18.30-21.00 arası
4) Claptone: Pazar / Beach Stage / 19.00-21.00 arası
5) Seth Troxler: Magic Forest Stage / 05.00-08.00 arası
50 TL
Festivale katılmak isteyenler için şu anda Biletix’te avantajlı bilet dönemi sürüyor. Kombine biletler 250 lira, eğer çadır da kuracaksanız, ekstradan 70 lira ödeniyor. Ama bir indirim imkânı da var: Burn enerji içeceği kutularının açma halkalarında kodlar var. Bu kodlardan dört tanesini Biletix’e girenler 50 lira avantaj sağlıyor.
Yatcaz kalkcaz, yatcaz kalkcaz hâlâ festival, hâlâ müzik!
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ELEKTRONİK MÜZİK FESTİVALİ CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR...
30 BİR KİŞİ KİLYOS'A
Festival çok. Elektronik müzik festivali de... Ama içlerinde tek konaklamalı olanı 20-23 Temmuz’da Kilyos Suma Beach’teki Big Burn. Beş sahnede üç gün boyunca 100’ün üzerinde yerli ve yabancı DJ pikap başına geçecek. Beşinci senesindeki festivale bu yıl İran’dan artan bir katılım var.
20 BİN METREKARE TOPLAM FESTİVAL ALANI
İlk kez katılacaklara kıdemli festivalcilerden uyarılar
Konserlerden sonra çadırına dönerken onca kalabalığın arasında kendininkini bulamıyorsun. Kendine bir yer işareti seç ya da çadırına bayrak falan as.
Son model cep telefonuyla değil, varsa eski bir modelle gel. Hengâmede kaybolur ya da kırılırsa daha az üzülürsün.
Birlikte geldiğin arkadaşların varsa, sık sık birbirinizi kaybedeceksiniz. Komşu çadırlarla arkadaş ol, yeni insanlarla tanış.
Hangi sahnede kim, ne zaman çalıyor, iyi incele. Festival kitapçığı hep yanında olsun. Dinlemeyi çok istediğin birini kaçırmamış olursun böylece.
Sahneye yaklaşmak istersen asla kalabalığın ortasından öne çıkmaya çalışma. Sahnenin kenarlarına doğru ilerle, sonra oradan ileriye doğru yol al.
Eğer festivalden eve mutlu dönmek istiyorsan en rahat ayakkabılarını giy. Ayakların acısı bir süre sonra eziyete dönüşüyor, eğlenemezsin.
Festivale gelirken yanına mızmız birini alma. Sevgilinse kavga eder, eşinse boşanmanın eşiğine gelirsiniz. Bin yıllık dostluk bile tehlikeye girer. Festivalcinin olmazsa olmaz beş eşyası: Güneş kremi, akşam serinliği için yedek giysi, mayo, şapka ve sinek kovucu.
Mümkünse otomobille değil, servis yapan shuttle araçlarıyla gel. Servis saatleri ve kalkış yerleri festivalin sosyal medya hesaplarında mevcut.
Güneşin altında uyuyakalma. Bol bol su içmeyi unutma. Midene dokunabilecek, bilmediğin şeyler yemekten kaçın. Bu tür bir strese hiç gerek yok.…
Kurulacak çadır sayısı 1500
Mükemmel kampingin
4 püf noktası
*Festival alanında çadır bulunmuyor, kendi çadırını kendin getireceksin.
*Çadırı kurduğun alan çukur olmasın.
*Yağmur yağarsa su basma ihtimali var.
*Yanına lüzumsuz eşya alma, taşıması da sahip çıkması da dert olur başına.
*Konfor kadar doğaya saygı da önemli; çevreye zarar verme, etrafı kirletme.
64 SAAT KESİNTİSİZ MÜZİK
Festival sözlüğü
*Stage: DJ’lerin çıktığı sahne
*GIG: Performans, şov
*Rave’lemek: Lazerler ve yapay duman eşliğinde kalabalıkta dans etmek
*Time table: Sanatçıların hangi saatte, hangi sahnede performans göstereceğini anlatan tablo
En heyecanlı yeri...
1) Adam Beyer: Pazar günü / Big Burn Stage / 00.00-02.00 arası
2) Tell Of Us: Cumartesi / Big Burn Stage / 03.00-05.00 arası
3) Peggy Gou: Cumartesi / Beach Stage / 18.30-21.00 arası
4) Claptone: Pazar / Beach Stage / 19.00-21.00 arası
5) Seth Troxler: Magic Forest Stage / 05.00-08.00 arası
50 TL
Festivale katılmak isteyenler için şu anda Biletix’te avantajlı bilet dönemi sürüyor. Kombine biletler 250 lira, eğer çadır da kuracaksanız, ekstradan 70 lira ödeniyor. Ama bir indirim imkânı da var: Burn enerji içeceği kutularının açma halkalarında kodlar var. Bu kodlardan dört tanesini Biletix’e girenler 50 lira avantaj sağlıyor.