X Factor’ın James’i

Antalya’dan James Arthur geçti, şimdi nefesler tutuldu, bir buçuk ay sonraki JLo konseri bekleniyor.
Geçen yaz Tom Jones, Dua Lipa gibi dünya starlarının konser verdiği Antalya Regnum Carya’da salı akşamı James Arthur konseri vardı.
Arthur mühim adam.
İçli sesiyle söylediği “Impossible” şarkısıyla 2012’de İngiltere’de “X Factor”ı kazandı ve yarışmadan beri yükselişine devam ediyor.
Bu insanların Türkiye’de olması hem yerli dinleyici hem de turizm açısından çok iyi haber.
Hele de Arthur’dan sonra aynı sahnede Jennifer Lopez’i görecek olmamız.
Çünkü terör saldırıları, darbe girişimi ve benzeri nedenlerle ülkemizden iyice el ayak çekmişlerdi.
Kıyaslamak açısından bir örnek vereyim,
Mesela 1993’te Türkiye’de yapılan dünya çapında konserler: Guns’n Roses, Scorpions, Tom Jones, Sting, Metallica, Bon Jovi, Madonna, Michael Jackson...
Ne şanslı bir kuşakmışız.
Şimdi Türkiye’nin yeniden hareketlenen bir destinasyon olmasında emeği geçen herkese tebrikler.
Antalyaspor forması hediye edildi
◊ James Arthur aşırı rahat ve mütevazı bir çocuk. Tanıştığınız andan itibaren samimiyet kuruyor. Zaten Başkan Ali Şafak Öztürk de ona 07 numaralı bir Antalyaspor forması hediye etti.
◊ Konserde en ön sıraları İngiliz ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan genç kızlar doldurmuştu.
Herkes romantik şarkıların ağırlıkta olacağı bir repertuvar bekliyordu, tam aksine hareketli bir konser oldu.
◊ Konsere elbette onu şöhrete kavuşturan “Impossible” başladı ama Ariana Grande’den “No Tears Left to Cry” ve Nirvana’dan “Smells like Teen Spirit” gibi şarkılar da cover’ladı, sık sık şarkılarına eşlik edilmesini istedi.
◊ Dedim ya mütevazı bir çocuk. Tek özel isteği özel bir çikolataymış. Onu çok seviyormuş. Türkiye’de olmadığı için önceden İngiltere’den getirtilmiş.
Havaalanından helikopterle alınacak
James Arthur elbette mühim adam ama Antalya’yı asıl
6 Ağustos’taki Jennifer Lopez heyecanı sarmış durumda.
◊ Lopez, 35 kişilik kalabalık bir ekiple geliyor Türkiye’ye. 20 bin Euro’luk localardan birinin kendi misafirlerine ayrılmasını istemiş.
◊ Diğer localara kimlerin rezervasyon yaptırdığı sır gibi saklanıyor. Abramoviç’in geleceği haberini doğrulatamadım.
◊ Latin sanatçı oteldeki “crown villa”da kalacak. Üç katlı, beş yatak odası olan, 10 kişinin kalabildiği villanın özel Mercedes Maybach ve helikopteri var.
◊ Beklenen o ki konserini verip gitmeyecek, 3-4 gün Antalya’da kalacak. Güneşlenip denize girmesi için iskelede yine 10 kişilik jakuzili bir bölüm ayrıldı.
◊ Hani olur da partilemek falan isterse diye villanın terasında bir gece kulübünün sahip olabileceği bütün ışık-ses sistemi ve DJ kabini hazır, onu bekliyor.
X Factor’ın James’i
Antalya’dan James Arthur geçti, şimdi nefesler tutuldu, bir buçuk ay sonraki JLo konseri bekleniyor.
Geçen yaz Tom Jones, Dua Lipa gibi dünya starlarının konser verdiği Antalya Regnum Carya’da salı akşamı James Arthur konseri vardı.
Arthur mühim adam.
İçli sesiyle söylediği “Impossible” şarkısıyla 2012’de İngiltere’de “X Factor”ı kazandı ve yarışmadan beri yükselişine devam ediyor.
Bu insanların Türkiye’de olması hem yerli dinleyici hem de turizm açısından çok iyi haber.
Hele de Arthur’dan sonra aynı sahnede Jennifer Lopez’i görecek olmamız.
Çünkü terör saldırıları, darbe girişimi ve benzeri nedenlerle ülkemizden iyice el ayak çekmişlerdi.
Kıyaslamak açısından bir örnek vereyim,
Mesela 1993’te Türkiye’de yapılan dünya çapında konserler: Guns’n Roses, Scorpions, Tom Jones, Sting, Metallica, Bon Jovi, Madonna, Michael Jackson...
Ne şanslı bir kuşakmışız.
Şimdi Türkiye’nin yeniden hareketlenen bir destinasyon olmasında emeği geçen herkese tebrikler.
Antalyaspor forması hediye edildi
◊ James Arthur aşırı rahat ve mütevazı bir çocuk. Tanıştığınız andan itibaren samimiyet kuruyor. Zaten Başkan Ali Şafak Öztürk de ona 07 numaralı bir Antalyaspor forması hediye etti.
◊ Konserde en ön sıraları İngiliz ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan genç kızlar doldurmuştu.
Herkes romantik şarkıların ağırlıkta olacağı bir repertuvar bekliyordu, tam aksine hareketli bir konser oldu.
◊ Konsere elbette onu şöhrete kavuşturan “Impossible” başladı ama Ariana Grande’den “No Tears Left to Cry” ve Nirvana’dan “Smells like Teen Spirit” gibi şarkılar da cover’ladı, sık sık şarkılarına eşlik edilmesini istedi.
◊ Dedim ya mütevazı bir çocuk. Tek özel isteği özel bir çikolataymış. Onu çok seviyormuş. Türkiye’de olmadığı için önceden İngiltere’den getirtilmiş.
Havaalanından helikopterle alınacak
James Arthur elbette mühim adam ama Antalya’yı asıl
6 Ağustos’taki Jennifer Lopez heyecanı sarmış durumda.
◊ Lopez, 35 kişilik kalabalık bir ekiple geliyor Türkiye’ye. 20 bin Euro’luk localardan birinin kendi misafirlerine ayrılmasını istemiş.
◊ Diğer localara kimlerin rezervasyon yaptırdığı sır gibi saklanıyor. Abramoviç’in geleceği haberini doğrulatamadım.
◊ Latin sanatçı oteldeki “crown villa”da kalacak. Üç katlı, beş yatak odası olan, 10 kişinin kalabildiği villanın özel Mercedes Maybach ve helikopteri var.
◊ Beklenen o ki konserini verip gitmeyecek, 3-4 gün Antalya’da kalacak. Güneşlenip denize girmesi için iskelede yine 10 kişilik jakuzili bir bölüm ayrıldı.
◊ Hani olur da partilemek falan isterse diye villanın terasında bir gece kulübünün sahip olabileceği bütün ışık-ses sistemi ve DJ kabini hazır, onu bekliyor.