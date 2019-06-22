Türkiye’nin en iyi çalan beach’i BUDDHA BAR

Paris’ten dünyaya yayılan Buddha Bar’ların alameti farikası Buda heykeli sonunda Bodrum’a da geldi. Caresse Oteli’nin plajına açılan Buddha Bar Beach, elektro-etnik ritmleriyle bence bütün sahillerin en iyi beach müziğini yapıyor.
Öyle bir mekân düşünün ki sadece gidenler değil, Paris’ten yüz kilometrelerce uzakta olanlar bile çalan müziklerin albümlerini alıyor, ambiyansı olmasa bile müzikal atmosferini solumaya çalışıyor. Buddha Bar Paris, efsane resident DJ’i Claude Challe’den şimdiki DJ’i Ravin’e kadar, birçoğu çoksatanlar listelerine giren 21 albüm yayımladı ve bu ilgi devam ettiği sürece de çıkarmaya devam edecek.
Bodrum Caresse Oteli’nin kabininde Ravin hünerlerini sergilerken, plaja yayılan elektro-etnik ritmlerin insanları nasıl bu kadar yakalayabildiğini düşünüyorum. Bence cevap, ‘tamamen komplekssiz’ olmaları. Hiç gocunmadan Arabik bir solodan, Türkçe bir nefese, oradan Tarkan ya da Ajda’ya sıçrıyor ve bunu seke seke çaydan geçerek gibi yapıyor.
Sadece Türkiye’de açtıkları yeni beach club’da değil, ta en başından beri Paris’te de böyle. Her akşam rezervasyon listesi kontrol ediliyor, gelenlerin profiline göre aralara onları da yakalayacak parçalar serpiştiriliyor.
Buddha Bar Paris’e Türkler’in bu kadar rağbet etmeleri, rağbetle kalmayıp rahat ve evinde hissetmeleri de bu yüzden. Fransa’da ev sahibiyken gösterilen bu misafirperverlik şimdi deplasmanda, Bodrum’da benzer ilgi/alakayı bekliyor.
Buddha Bar Beach Bodrum, her gün 11.00-02.00 arasında açık. Dışarıdan gelenler için kişi başı 450 lira alınıyor, bu miktarı içeride yiyip içtiklerinizle tüketebiliyorsunuz. (0252) 311 36 36
Peki beklenen ilgi
olur mu?
Elbette ki beach’in açıldığı Caresse, Bodrum’un en lüks/bilinen/iyi otellerinden. Açılış akşamındaki karmaşayı saymazsak 100 üzerinden 100 puanlık bir servis anlayışıyla çalışıyorlar. Genç otelin mimari konsepti, modern plajı, temiz denizi, yakışıklı sonsuzluk havuzu da bu mükemmel tabloya atılan ince fırça darbeleri.
Otelin zaten iyi bir müşteri portföyü var. Tabii buna bir de yeni bitirilen ultra lüks rezidanslarda kalacak ahaliyle, iskeleye konargöçer yanaşan tekne sakinlerini eklemek lazım.
Ama fikrimi sorarsanız yine de cesur ve iddialı bir girişim Buddha Bar. Şu nedenden ötürü: Az önce saydığım bütün artılarına rağmen, Caresse bu tür üst segment eğlencenin aktığı Türkbükü-Yalıkavak aksında değil.
Hemen komşusu olan Gümbet, insanların kafalarında daha orta sınıf eğlenceyle nam salmış bir destinasyon.
Yani bütün avantajlarına rağmen bir yandan da Nikki Beach’in, sükunetiyle bilinen Torba’da girdiği sarmala benzer bir risk de söz konusu.
Operasyonun başındaki Volkan Büyükhanlı sırf bu cesaretinden ötürü bile tebriki hak ediyor.
İki buçuk ayda tamamlandı
Finlandiyalı model Tarja Visan, 1980’lerde Fransa’ya taşınıyor ve Paris’in efsane mekânlarından Barfly’ın sahibi Raymond Visan ile tanışıyor. Evlendikten sonra yaptıkları sayısız seyahatin birikimi olarak Doğu ve Batı kültürlerini birleştiren Buddha Bar konseptini yaratıyorlar. Raymond Visan 2010’da ölünce işin başına Tanja Visan geçiyor. Girişimci yönü güçlü bir kadın. Buddha Bar’ı Paris’ten sonra lounge, otel ve beach olarak bütün dünyaya yaymaya başlıyor. Bugün 25 ülkede varlar: Dubai, Londra, Monte Carlo, Marakeş, St. Petersburg, Caracas... Türkiye’ye ilk flört 2015’te Bodrum’daki Caresse Oteli’nin sahibi Büyükhanlı ailesinin girişimiyle oluyor. Ama lisansla ilgili sorunlardan proje gerçekleşemiyor. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş: Sonra sürpriz bir şekilde bu bahar teklif karşı taraftan geliyor ve iki buçuk ay gibi kısa bir sürede Türkiye’deki ilk Buddha Bar Beach doğuyor. Tanja Hanım’ın Türkiye için başka projeleri de var.
Türkiye’nin en iyi çalan beach’i BUDDHA BAR
Paris’ten dünyaya yayılan Buddha Bar’ların alameti farikası Buda heykeli sonunda Bodrum’a da geldi. Caresse Oteli’nin plajına açılan Buddha Bar Beach, elektro-etnik ritmleriyle bence bütün sahillerin en iyi beach müziğini yapıyor.
Öyle bir mekân düşünün ki sadece gidenler değil, Paris’ten yüz kilometrelerce uzakta olanlar bile çalan müziklerin albümlerini alıyor, ambiyansı olmasa bile müzikal atmosferini solumaya çalışıyor. Buddha Bar Paris, efsane resident DJ’i Claude Challe’den şimdiki DJ’i Ravin’e kadar, birçoğu çoksatanlar listelerine giren 21 albüm yayımladı ve bu ilgi devam ettiği sürece de çıkarmaya devam edecek.
Bodrum Caresse Oteli’nin kabininde Ravin hünerlerini sergilerken, plaja yayılan elektro-etnik ritmlerin insanları nasıl bu kadar yakalayabildiğini düşünüyorum. Bence cevap, ‘tamamen komplekssiz’ olmaları. Hiç gocunmadan Arabik bir solodan, Türkçe bir nefese, oradan Tarkan ya da Ajda’ya sıçrıyor ve bunu seke seke çaydan geçerek gibi yapıyor.
Sadece Türkiye’de açtıkları yeni beach club’da değil, ta en başından beri Paris’te de böyle. Her akşam rezervasyon listesi kontrol ediliyor, gelenlerin profiline göre aralara onları da yakalayacak parçalar serpiştiriliyor.
Buddha Bar Paris’e Türkler’in bu kadar rağbet etmeleri, rağbetle kalmayıp rahat ve evinde hissetmeleri de bu yüzden. Fransa’da ev sahibiyken gösterilen bu misafirperverlik şimdi deplasmanda, Bodrum’da benzer ilgi/alakayı bekliyor.
Buddha Bar Beach Bodrum, her gün 11.00-02.00 arasında açık. Dışarıdan gelenler için kişi başı 450 lira alınıyor, bu miktarı içeride yiyip içtiklerinizle tüketebiliyorsunuz. (0252) 311 36 36
Peki beklenen ilgi
olur mu?
Elbette ki beach’in açıldığı Caresse, Bodrum’un en lüks/bilinen/iyi otellerinden. Açılış akşamındaki karmaşayı saymazsak 100 üzerinden 100 puanlık bir servis anlayışıyla çalışıyorlar. Genç otelin mimari konsepti, modern plajı, temiz denizi, yakışıklı sonsuzluk havuzu da bu mükemmel tabloya atılan ince fırça darbeleri.
Otelin zaten iyi bir müşteri portföyü var. Tabii buna bir de yeni bitirilen ultra lüks rezidanslarda kalacak ahaliyle, iskeleye konargöçer yanaşan tekne sakinlerini eklemek lazım.
Ama fikrimi sorarsanız yine de cesur ve iddialı bir girişim Buddha Bar. Şu nedenden ötürü: Az önce saydığım bütün artılarına rağmen, Caresse bu tür üst segment eğlencenin aktığı Türkbükü-Yalıkavak aksında değil.
Hemen komşusu olan Gümbet, insanların kafalarında daha orta sınıf eğlenceyle nam salmış bir destinasyon.
Yani bütün avantajlarına rağmen bir yandan da Nikki Beach’in, sükunetiyle bilinen Torba’da girdiği sarmala benzer bir risk de söz konusu.
Operasyonun başındaki Volkan Büyükhanlı sırf bu cesaretinden ötürü bile tebriki hak ediyor.
İki buçuk ayda tamamlandı
Finlandiyalı model Tarja Visan, 1980’lerde Fransa’ya taşınıyor ve Paris’in efsane mekânlarından Barfly’ın sahibi Raymond Visan ile tanışıyor. Evlendikten sonra yaptıkları sayısız seyahatin birikimi olarak Doğu ve Batı kültürlerini birleştiren Buddha Bar konseptini yaratıyorlar. Raymond Visan 2010’da ölünce işin başına Tanja Visan geçiyor. Girişimci yönü güçlü bir kadın. Buddha Bar’ı Paris’ten sonra lounge, otel ve beach olarak bütün dünyaya yaymaya başlıyor. Bugün 25 ülkede varlar: Dubai, Londra, Monte Carlo, Marakeş, St. Petersburg, Caracas... Türkiye’ye ilk flört 2015’te Bodrum’daki Caresse Oteli’nin sahibi Büyükhanlı ailesinin girişimiyle oluyor. Ama lisansla ilgili sorunlardan proje gerçekleşemiyor. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş: Sonra sürpriz bir şekilde bu bahar teklif karşı taraftan geliyor ve iki buçuk ay gibi kısa bir sürede Türkiye’deki ilk Buddha Bar Beach doğuyor. Tanja Hanım’ın Türkiye için başka projeleri de var.