Türkiye Büyük Kafayı Hafiften Kırmışlar (TBKHK) Sözlüğü

Onları neden sevdiğimiz malum: Yüzde 99.9 tıpkı bizim gibiler.

Ama geriye kalan o binde bir fark...

Bizi sıradan, onları renkli...

Bizi sıkıcı, onları ilginç...

Bizi tek tip, onları yaratıcı yapıyor.

Türkiye’de yaşayan insanlar olarak aslında hepimiz biraz kırığız.

Onların hoş tarafı, bunu göstermekten çekinmemeleri.

Ha bir de... Listeyi yaparken bir baktım, bunların hepsi kadın.

Galiba kırıklık erkeklerde eğreti duruyor, kadınlara daha çok yakışıyor.

A

Ayşe Hatun Önal

Şizofren zekasıyla paralel evrende yaşıyor. Siz de onun kadar zeki değilseniz konudan konuya ne söylediğini takip edemiyorsunuz. Telefonda 15 dakika yeter. Üstünüzden Ayşe Hatun Önal geçmiş oluyor.

B

Bülent Ersoy

İkinci sırada olmasının nedeni tamamen alfabetik. Yoksa o, ‘kırık’ların da Divası. Tiki var: Yanında ‘deli’ lafı geçtiği zaman, kalkıp gidiyor sofradan. Korktuğu için mi? Yok, bence sopasını saklamaya gidiyor.

C

Candan Erçetin

Korkuyla karışık hayranlık besliyorum kendisine. Taksim’in ortasında yürüyerek klip çekti. Sandalyelere falan ters oturuyor. “Kapıma dayanma” diyor ama daha çok o sizin kapınıza dayanacakmış gibi bir havası var.

Ç

Çatlak Şanzel

Sıfatıyla müsemma mahalli Ankara sanatçısı. En acıklı şarkıda bile yerinde duramıyor, her bir yeri ayrı oynuyor. “Nerdesin” isimli şarkısıyla konum atma olayına argo bir içerik kazandırdı.





D

Dilber Ay

Devlet gibi kadın, giderli bas bariton... En tuhaf durumlarda bile sükunetini koruyup beylik laflar edebilir. “Zorunda mıyım?” Hayır. Ama yine de komşum olsun istiyorum.

E

Ece Seçkin

1.56 boyunda. Markette üst raflara ulaşamamaktan şikâyetçi. Sabaha karşı kalkıp evde pembe saçlarıyla halay çekiyor. “Adeyyo” diye şarkı yapıyor. Anlamını sorunca, “Kafiye olsun diye” cevabını veriyor.

F

Fenomen Bahar

Bahar Candan... Bir stil programıyla girdi hayatımıza, artık çıkar çıkarabilirsen... Tuhaf özgüveniyle kabuslarımın baş aktrisi: Chuckie’nin geliniyle Freddy Krueger’ı topla ikiye böl...





G

Gonca Vuslateri

Hani bazı insanlar vardır, sanki yıllardır tanıyormuş gibi hissedersiniz... Bu tam tersi: Sanki o sizi yıllardır tanıyormuş gibi rahat, yakın ve samimi. Çok sinir bozucu bir durum, var oluş hali...

H

Huysuz Virjin

Sesi kötü ama sahnesi çok iyi. Tek kusuru, çoklu kişilik bozukluğu hastası olması. Bazen kendini Seyfi Dursunoğlu adında, bütün gün evde yastık falan diken, sıkıcı bir memur emeklisi zannediyor.

I

Işın Karaca

Yavru Vatan Kıbrıs’ın bir Kadırga semti varsa, Işın Karaca kesin oradan. Hep eli belinde bir hali var. Son albüm kapağını gördünüz mü? Öyle bir fotoğraf koymuş ki sıkıyorsa dinleme...

İ

İrem Derici

Yemeğini yediği sürece sıkıntı yok, zararı kendine. Ama sadece diyet kolayla beslendiği dönemlerde hastanelik oluyor, modern tıbbın başına türlü işler açıyor.

J

İsim şehir oynarken de en kazık harfti benim için. Yine bir şey bulamadım bu “J” harfine ya!

K

Kibariye

Boyu küçük ama sesi ambulans gibi. Trafikte şarkı söylese, n’oluyo diye sağa çekersiniz. Herkesle iyi geçinen tatlı hallerine aldanmayın, içinde bir dişi panter besliyor. Bir de kocasına âşık değil mi, öldürecek beni...

L

Liz Remka Rebronja

Dubrovnik’te bu isimle doğdu ama Anadolu medeniyetleri tarihine “Banu Alkan”, “Afrodit” gibi isimlerle geçecek. Havuz kenarlarında yetişiyor, klor bağımlısı olduğu söyleniyor.

DEVAMI CUMAYA

M) Müjde Ar...

Y) Yıldız Tilbe...

Z) Zerrin Özer