Türk usulü karaoke

Türkler, Tiktok’ta bütün dünyayı geçip uygulamayı istila etmiş durumda. Bu duruma, uygulamayı yapan Çinliler de şaşırmış, atlayıp İstanbul’a gelmişler. Uygulamanın özelliği, karaokenin tam tersi olması...
Karaoke nedir? Bir şarkının müziği çalar, siz üstüne şarkının sözleri söylersiniz. Uzakdoğu bununla kırılıyor ama mesela bizde hiç tutmadı. Açılan karaoke barlar da pek uzun ömürlü olmadı.
Buna mukabil yine Uzakdoğu, Çin merkezli Tiktok uygulaması... İçinde Çinli yok ama Türkiye’de kıyamet koparıyor.
Kültürel farka gel: Uygulamanın özelliği, karaokenin tam tersi olması... Bu kez altta bir ses var ama siz üstüne görüntü döşeyip paylaşıyorsunuz.
Mesela çok sevilen bir şarkı... Videoda Barış Manço çalıyor, siz Barış Manço gibi şarkıyı söyleyip görüntünüzü paylaşıyorsunuz.
Yahut çok bilinen bir filmin repliği: “Şaban! Babanı da sevmezdim zaten...” Evde karı-koca oturmuşlar video çekiyorlar. Altta Şener Şen’in sesi, kadın bunu söyler gibi yapıp “Şaaap” kocasının kafasına şamar patlatıyor.
Ama en çok dans... Oynamaya ne meraklı milletmişiz arkadaş!
Herkes bir müzik seçiyor, onun üstüne yöresel dansını yapıp paylaşıyor.
Sosyal medyada genel olarak kuvvetliyiz ama Türkler, Tiktok’ta bütün dünyayı geçmiş durumda.
Bu duruma, uygulamayı yapan Çinliler de şaşırmış, “İstatistikler delirdi, Türkiye’de ne oluyor” diye atlayıp İstanbul’a gelmişler.
Bağımlılık gibi, bırakamıyorsunuz. 10 paylaşımdan 9’u tırt çıkıyor ama işte o 10’uncu videoya geldiğinizde ya dansların güzelliğine imreniyorsunuz ya da gülmekten kırılıyorsunuz.
Bağımlılık gibi. Telefonun şarjı bitip kapanıncaya kadar kendinize gelemiyorsunuz.
Arada mutfaktan su almaya mı kalktım... Koridorda kendimi en son izlediğim videodaki figürleri yapmaya çalışırken yakalıyorum. Neredeyse Türkiye’de oynanan bütün dansları öğrendim.
Bölgelerin tiktok karnesi
◊ Önce Trakyalılar girdi bu işe. Kadını-erkeği... Meğer ne kadar düşkünlermiş göbecik atmaya. Çok ülke gördüm, bence hakkıyla oynandığı zaman, Roman havası dünyanın en seksi danslarından biri. Ama kadınlara daha çok yakışıyor. En çok dans edilen şarkı, İzmirli Ömer’den, Bursalı Göksel’den “Bak Neler Yapıyor” şarkısı. Tik... Tiktok! Tik... Tiktok! diye dokuz sekizlik bölümü bile var. Evinden video yükleyen de çok ama kaç-göç neredeyse sıfır, Trakyalılar daha çok açık havada, komşularla video yüklüyor.
◊ Sonra topa Orta Anadolu ve Ankaralılar girdi. En çok videoyu “Çektim Şarabı...” diye başlayıp sonra Arap karşıtı bir hal alan şarkıya çekiyorlar. Memleketimizde bu kadar Arap yaşarken biraz ayıp tabii. Bu dans erkeklere daha çok yakışan bir dans. Trakyalılar’ın aksine videoların çoğunluğu kapalı alanlarda çekilmiş.
◊ Karadeniz olaya geç uyandı ama pir uyandı. Kapalı düğün salonlarından tut yayla tepelerine kadar sülalece... Yeter ki horon olsun.
◊ Son zamanlarda Kürtler öne çıkmaya başladı. Önceden hiç yoktular. Belki de bölgenin gelişmişlik ve teknolojiyi takip etme düzeyiyle ilgili... Ama onların danslarının yüzde 90’ı düğün salonu videoları, açık havaya pek çıkmıyorlar.
◊ Son gözdemiz ise Azeriler. İnsan Kafkas danslarının azametini düşününce, açık havada olur diye düşünüyor değil mi? Çok şaşırtıcı, bütün yüklemeler evlerinin salonundan. Ve sadece aile üyelerinin birlikte yaptığı danslar. Yani diğer bölgelerde olduğu gibi eş, dost, akraba ya da komşularla yapılan danslar değil.
◊ Telefon başında bekliyorum. Bakalım Çerkesler, Efeler hatta Suriyeliler ne zaman düşecek? Onları da izle-yip kararımı vereceğim. Erken karar vermemek lazım tabii ama şimdilik gönlüm Karadeniz ve Orta Anadolu’dan yana. Sonra tutmayın beni düğünlerde.
Türk usulü karaoke
Türkler, Tiktok’ta bütün dünyayı geçip uygulamayı istila etmiş durumda. Bu duruma, uygulamayı yapan Çinliler de şaşırmış, atlayıp İstanbul’a gelmişler. Uygulamanın özelliği, karaokenin tam tersi olması...
Karaoke nedir? Bir şarkının müziği çalar, siz üstüne şarkının sözleri söylersiniz. Uzakdoğu bununla kırılıyor ama mesela bizde hiç tutmadı. Açılan karaoke barlar da pek uzun ömürlü olmadı.
Buna mukabil yine Uzakdoğu, Çin merkezli Tiktok uygulaması... İçinde Çinli yok ama Türkiye’de kıyamet koparıyor.
Kültürel farka gel: Uygulamanın özelliği, karaokenin tam tersi olması... Bu kez altta bir ses var ama siz üstüne görüntü döşeyip paylaşıyorsunuz.
Mesela çok sevilen bir şarkı... Videoda Barış Manço çalıyor, siz Barış Manço gibi şarkıyı söyleyip görüntünüzü paylaşıyorsunuz.
Yahut çok bilinen bir filmin repliği: “Şaban! Babanı da sevmezdim zaten...” Evde karı-koca oturmuşlar video çekiyorlar. Altta Şener Şen’in sesi, kadın bunu söyler gibi yapıp “Şaaap” kocasının kafasına şamar patlatıyor.
Ama en çok dans... Oynamaya ne meraklı milletmişiz arkadaş!
Herkes bir müzik seçiyor, onun üstüne yöresel dansını yapıp paylaşıyor.
Sosyal medyada genel olarak kuvvetliyiz ama Türkler, Tiktok’ta bütün dünyayı geçmiş durumda.
Bu duruma, uygulamayı yapan Çinliler de şaşırmış, “İstatistikler delirdi, Türkiye’de ne oluyor” diye atlayıp İstanbul’a gelmişler.
Bağımlılık gibi, bırakamıyorsunuz. 10 paylaşımdan 9’u tırt çıkıyor ama işte o 10’uncu videoya geldiğinizde ya dansların güzelliğine imreniyorsunuz ya da gülmekten kırılıyorsunuz.
Bağımlılık gibi. Telefonun şarjı bitip kapanıncaya kadar kendinize gelemiyorsunuz.
Arada mutfaktan su almaya mı kalktım... Koridorda kendimi en son izlediğim videodaki figürleri yapmaya çalışırken yakalıyorum. Neredeyse Türkiye’de oynanan bütün dansları öğrendim.
Bölgelerin tiktok karnesi
◊ Önce Trakyalılar girdi bu işe. Kadını-erkeği... Meğer ne kadar düşkünlermiş göbecik atmaya. Çok ülke gördüm, bence hakkıyla oynandığı zaman, Roman havası dünyanın en seksi danslarından biri. Ama kadınlara daha çok yakışıyor. En çok dans edilen şarkı, İzmirli Ömer’den, Bursalı Göksel’den “Bak Neler Yapıyor” şarkısı. Tik... Tiktok! Tik... Tiktok! diye dokuz sekizlik bölümü bile var. Evinden video yükleyen de çok ama kaç-göç neredeyse sıfır, Trakyalılar daha çok açık havada, komşularla video yüklüyor.
◊ Sonra topa Orta Anadolu ve Ankaralılar girdi. En çok videoyu “Çektim Şarabı...” diye başlayıp sonra Arap karşıtı bir hal alan şarkıya çekiyorlar. Memleketimizde bu kadar Arap yaşarken biraz ayıp tabii. Bu dans erkeklere daha çok yakışan bir dans. Trakyalılar’ın aksine videoların çoğunluğu kapalı alanlarda çekilmiş.
◊ Karadeniz olaya geç uyandı ama pir uyandı. Kapalı düğün salonlarından tut yayla tepelerine kadar sülalece... Yeter ki horon olsun.
◊ Son zamanlarda Kürtler öne çıkmaya başladı. Önceden hiç yoktular. Belki de bölgenin gelişmişlik ve teknolojiyi takip etme düzeyiyle ilgili... Ama onların danslarının yüzde 90’ı düğün salonu videoları, açık havaya pek çıkmıyorlar.
◊ Son gözdemiz ise Azeriler. İnsan Kafkas danslarının azametini düşününce, açık havada olur diye düşünüyor değil mi? Çok şaşırtıcı, bütün yüklemeler evlerinin salonundan. Ve sadece aile üyelerinin birlikte yaptığı danslar. Yani diğer bölgelerde olduğu gibi eş, dost, akraba ya da komşularla yapılan danslar değil.
◊ Telefon başında bekliyorum. Bakalım Çerkesler, Efeler hatta Suriyeliler ne zaman düşecek? Onları da izle-yip kararımı vereceğim. Erken karar vermemek lazım tabii ama şimdilik gönlüm Karadeniz ve Orta Anadolu’dan yana. Sonra tutmayın beni düğünlerde.