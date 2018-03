Tosuncuk’un bombası

İnternette, “Tosun”a ait olduğu ileri sürülen görüntüler dolaşıyor.

Lüks bir otel odasında, Latin havalı bir kadınla.

Görüntülerdeki “Tosun”, bizim “Tosun” mu bilmiyorum.

Bildiğim şu: Şimdi sırf bunu izlemek için abuk sabuk sitelere girip banka hesabını falan boşalttıran da çok olur bu ülkede.

G G G

Halbuki hakkını vererek izlemesini bilene, “Tosun” en başyapıt pornosunu, kaçmadan, daha Türkiye’deyken çekmişti.

Video elimde. Montajlanmış, kurgulanmış halde. VHS Bank arşivinde kapı gibi duruyor.

VHS Bank’a girdiğinizde tosuncuk, kuzucuk, kedicik varsa hepsini izliyorsunuz.

E siz merak ettiniz... Başkası etmez mi? Eder tabii.

N’apıyorsunuz? Hemen sitede verilen hesap numarasına 20 lira gönderiyorsunuz.

O zaman n’oluyor?

Sizin gibi başka merak eden varsa her yeni üyeden 10 lira kazanıyorsunuz. Onun getirdiği üyeden de 5 lira...

Trene erken binen kazanıyor: Bir kişiyi üye etseniz, o da iki kişi getirse, kendi paranızı kurtardınız.

Sonraki her üye size kâr yazıyor. Bu böyle Uruguay’a kadar uzayıp gidiyor.

Çaktın köfteyi?

G G G

İnsanların yaşadıkları drama üzülmemek elbette mümkün değil.

Ama CHP lideri Kılıçdaroğlu’na hiç katılmıyorum.

İçinde “banka” ismi geçtiği için para kaptıranların zararını BDDK’nın karşılaması gerektiğini savunuyor.

Niçin sayın Kılıçdaroğlu?

Eksi bakiyeme uyguladıkları faize bir de bunu mu eklesinler?

İnsanlar cahil olabilir ama kimse aptal değil.

Herkes biliyor ki normal bir bankanın verdiğinin, 5-10-15 kat getiri veren her girişim risklidir.

Diyelim ki iki kuruş param var. Ben aydan aya yüzde üç-beş kazanırken sen Çiftlik Bank’tan aynı paraya yüzde 30-50-150 kazanacaksın...

Bu riskli topa giren herkes bilerek, daha çok kazanma hırsı/güdüsüyle isteyerek giriyor.

Trenden inerken gülenler, kârlarını benimle paylaştı mı ki, parasını kaptıranların zararına ben ortak olayım?

Tosun Baba’nın çiftliği

Bunu yazan bir “Tosun” değil ama bakarsınız bizim “Tosun” da okur.

Arkadaş! Ben senin yerinde olsam Uruguay, Arjantin falan vazgeçerdim buralardan. Kendimi de hiç riske atmazdım.

Çok iyi anlaşabileceğin birini biliyorum: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un.

Bak tipiniz bile benziyor. İstersen dublörü bile olursun.

Dünyaya da kapalı: Tosun Baba’nın çiftliği.

Tosuncuk... Tosun... Tosunum!

Biz 20 sene köleden beter çalıştık, tırnağımızla kazıdık.

Anladın mı şimdi farkı neymiş?

Nerede Tosun?

Nasıl hak ediliyormuş: Koçum!