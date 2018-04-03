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Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

Tımarhanenin seyir defteri

3 Nisan 2018

Burası Türkiye, bir nevi açık hava tımarhanesi. “Tımarhane” dediğime bakmayın, sağlam adamın aklını başından alır. Seç, beğen, al: Güler misin, kızar mısın, ağlar mısın...

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

◊ Facebook, Instagram gibi sosyal mecralarda 60’ın üzerinde “mevlit bulma grubu”nun olduğunu...
◊ Hangi saatte, nerede mevlit yemeği dağıtıldığını paylaşan bu gruplara üye sayısının 10 binlerle ölçüldüğünü...
◊ İstanbul, Ankara, İzmir’i geçin; Isparta, Aydın, Kayseri, Konya hatta Kumluca’da bile mevlit bulma grubu kurulduğunu...

◊ Eski popçu, yeni cinsellik uzmanı Zerrin Özer’in, Türkiye’deki erkeklerin yarısının biseksüel olduğunu iddia ettiğini...
◊ Neo-tutucu bu hanımın bir zamanlar “Afrika Aslanı” lakaplı, 2 metre 14 santim boyunda, siyahi bir boksör sevgilisi olduğunu...
◊ Adamın bir gün hiçbir şey söylemeden sırra kadem bastığını...

◊ Cleveland’da oynayan gururumuz Cedi Osman’ın Dallas maçında 6 sayı, 1 asist, 1 top çalmayla günün kahramanı olduğunu...
◊ Cedi Osman’ın büyük hayranı olan popçu Justin Timberlake’in onunla birlikte bir fotoğraf çektirdiğini...
◊ Milyonlarca kızın hayran olduğu Timberlake’in bizim Cedi’nin yanında, Jedi Ustası Master Yoda gibi göründüğünü...

Tımarhanenin seyir defteri
◊ Matrak tavernacı Fedon’un “Evlilik kurumu ortadan kalkacak, çünkü doğal değil” açıklaması yaptığını...
◊ Doğallık düşkünü bu abinin sırf “kış bronzluğu” için solaryumda üç Keban kadar elektrik yaktığını...

Tımarhanenin seyir defteri

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