Tımarhanenin seyir defteri

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

◊ Facebook, Instagram gibi sosyal mecralarda 60’ın üzerinde “mevlit bulma grubu”nun olduğunu...

◊ Hangi saatte, nerede mevlit yemeği dağıtıldığını paylaşan bu gruplara üye sayısının 10 binlerle ölçüldüğünü...

◊ İstanbul, Ankara, İzmir’i geçin; Isparta, Aydın, Kayseri, Konya hatta Kumluca’da bile mevlit bulma grubu kurulduğunu...



◊ Eski popçu, yeni cinsellik uzmanı Zerrin Özer’in, Türkiye’deki erkeklerin yarısının biseksüel olduğunu iddia ettiğini...

◊ Neo-tutucu bu hanımın bir zamanlar “Afrika Aslanı” lakaplı, 2 metre 14 santim boyunda, siyahi bir boksör sevgilisi olduğunu...

◊ Adamın bir gün hiçbir şey söylemeden sırra kadem bastığını...



◊ Cleveland’da oynayan gururumuz Cedi Osman’ın Dallas maçında 6 sayı, 1 asist, 1 top çalmayla günün kahramanı olduğunu...

◊ Cedi Osman’ın büyük hayranı olan popçu Justin Timberlake’in onunla birlikte bir fotoğraf çektirdiğini...

◊ Milyonlarca kızın hayran olduğu Timberlake’in bizim Cedi’nin yanında, Jedi Ustası Master Yoda gibi göründüğünü...



◊ Matrak tavernacı Fedon’un “Evlilik kurumu ortadan kalkacak, çünkü doğal değil” açıklaması yaptığını...

◊ Doğallık düşkünü bu abinin sırf “kış bronzluğu” için solaryumda üç Keban kadar elektrik yaktığını...



