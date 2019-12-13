‘Telomer’in azizliği

Havalimanında yorgun ve bakımsız şekilde gazetecilere yakalanan Sertab Erener, o halde fotoğrafı çekilince açmış ağzını yummuş gözünü...
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Ünlü/ünsüz, her kadının bakımsız, yorgun ya da üzgün olduğu zamanlar olabilir.
O haliyle fotoğraf vermek istememesi, gazetelere basılmak istememesi son derece anlaşılır, insani bir durum.
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Evine zorla girip çekmemişler ki... Dışarıda, hatta gözden uzak da değil, havalimanı gibi insan trafiğinin yoğun olduğu bir yerde yakalanmış. Görevli gazeteciler çekmese, herhangi biri bile alıp koyabilir internete.
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Medya kadını metalaştırıyor, onları sürekli bedensel özellikleri, dış görünüşleriyle haberleştiriyor.
Sertab Erener top model değil ki. Varsa bir eleştiriniz, albümüyle, sesiyle, yorumuyla ilgili yapın.
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Bunun kadınla, erkekle alakası yok. Hatırlarsınız, Murat Boz da seyrelmiş saçları, sarkmış memeleri ve göbeğiyle çekildiğinde yerden yere vurulmuştu.
Hatta belki bu iyi bir şey. Sonra bak kendini nasıl toparladı...
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Gazetecilerin üstünde öyle bir baskı var ki, haberi kaçırmayayım diye tacizkâr olabiliyorlar. Bunu en çok da ülkemize gelen yabancı ünlüler yadırgıyor. İnsanın suratına o kör edici kamera ışığını dayıyorlar.
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Gazetecilere “Ben ünlü değilim, ne çekiyorsunuz” diye çemkirmiş. İnsanın kafası karışıyor.
Sen ünsüzsün de biz mi ünlüyüz?
Eurovision’u ben mi kazandım? Kendi hayatımı ben mi müzikal yaptım?
Yok öyle yağma
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Haklı maklı değil canım işte. Sinirlenince ağzına ilk geleni söylemiş besbelli. Sertab Hanım madem dış görünüşüyle bu şekilde gündeme gelmek istemiyordu, o vakit gazetelere çıkıp çarşaf çarşaf gördüğü telomer tedavisini, gençleşmeyi, güzelleşmeyi anlatmayacaktı.
Ertuğrul Özkök, “Sertab’ın Güzelliğinin Sırrı” diye başlık atarken iyi; yaşlanmış göründüğü, yorgun hali çekilince kötü... Bütün bunları ünlü olarak değil de doktor olarak mı anlattı yıllarca?
Yok öyle yağma!
Cem Seymen’in sabah şovu
Cem Seymen’in
CNN TÜRK’te sabahları sunduğu “A’dan Z’ye” programına hiç denk geldiniz mi? İzlemediyseniz mutlaka görmelisiniz.
Haber programı değil, şov gibi. Mesela balık fiyatlarından mı bahsedecek... Stüdyoya balıkçı tezgahı kurduruyor; yağmurlukları, çizmeleriyle balıkçıları davet ediyor.
Stüdyoda balık hali ortamı yaratıyor. Çok ciddi bir prodüksiyon emeği var, bütün ekibe bravo.
Mesela tarım konusunu mu işleyecek? Canlı yayında tarım yapıyor, saksılara sebze ekiyor.
Yayına başkonsolos çağırıyor, Adana’ya bağlanıp canlı yayında zırhla kebap çektiriyor. Canınız sabah sabah mutfağa girip yemek yapmak istiyor.
Hava durumu için Bünyamin Sürmeli’ye bağlanıyor. O da ikide bir araba sürerken yakalanıyor. Ama havalardan önce uzun uzun Bünyamin’in o gün taktığı şık atkıdan bahsediyorlar.
Sabah kuşağı “late night show” şenliğinde geçiyor.
Tek bir eleştirim var: Cem Seymen zembereğinden boşanmış gibi o kadar çok ve o kadar hızlı konuşuyor ki, bir saatin sonunda kendinizi yorulmuş buluyorsunuz.
Zaten izleyicilerden de programa bu yönde eleştiriler geliyor.
‘Telomer’in azizliği
Havalimanında yorgun ve bakımsız şekilde gazetecilere yakalanan Sertab Erener, o halde fotoğrafı çekilince açmış ağzını yummuş gözünü...
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Ünlü/ünsüz, her kadının bakımsız, yorgun ya da üzgün olduğu zamanlar olabilir.
O haliyle fotoğraf vermek istememesi, gazetelere basılmak istememesi son derece anlaşılır, insani bir durum.
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Evine zorla girip çekmemişler ki... Dışarıda, hatta gözden uzak da değil, havalimanı gibi insan trafiğinin yoğun olduğu bir yerde yakalanmış. Görevli gazeteciler çekmese, herhangi biri bile alıp koyabilir internete.
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Medya kadını metalaştırıyor, onları sürekli bedensel özellikleri, dış görünüşleriyle haberleştiriyor.
Sertab Erener top model değil ki. Varsa bir eleştiriniz, albümüyle, sesiyle, yorumuyla ilgili yapın.
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Bunun kadınla, erkekle alakası yok. Hatırlarsınız, Murat Boz da seyrelmiş saçları, sarkmış memeleri ve göbeğiyle çekildiğinde yerden yere vurulmuştu.
Hatta belki bu iyi bir şey. Sonra bak kendini nasıl toparladı...
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Gazetecilerin üstünde öyle bir baskı var ki, haberi kaçırmayayım diye tacizkâr olabiliyorlar. Bunu en çok da ülkemize gelen yabancı ünlüler yadırgıyor. İnsanın suratına o kör edici kamera ışığını dayıyorlar.
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Gazetecilere “Ben ünlü değilim, ne çekiyorsunuz” diye çemkirmiş. İnsanın kafası karışıyor.
Sen ünsüzsün de biz mi ünlüyüz?
Eurovision’u ben mi kazandım? Kendi hayatımı ben mi müzikal yaptım?
Yok öyle yağma
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Haklı maklı değil canım işte. Sinirlenince ağzına ilk geleni söylemiş besbelli. Sertab Hanım madem dış görünüşüyle bu şekilde gündeme gelmek istemiyordu, o vakit gazetelere çıkıp çarşaf çarşaf gördüğü telomer tedavisini, gençleşmeyi, güzelleşmeyi anlatmayacaktı.
Ertuğrul Özkök, “Sertab’ın Güzelliğinin Sırrı” diye başlık atarken iyi; yaşlanmış göründüğü, yorgun hali çekilince kötü... Bütün bunları ünlü olarak değil de doktor olarak mı anlattı yıllarca?
Yok öyle yağma!
Cem Seymen’in sabah şovu
Cem Seymen’in
CNN TÜRK’te sabahları sunduğu “A’dan Z’ye” programına hiç denk geldiniz mi? İzlemediyseniz mutlaka görmelisiniz.
Haber programı değil, şov gibi. Mesela balık fiyatlarından mı bahsedecek... Stüdyoya balıkçı tezgahı kurduruyor; yağmurlukları, çizmeleriyle balıkçıları davet ediyor.
Stüdyoda balık hali ortamı yaratıyor. Çok ciddi bir prodüksiyon emeği var, bütün ekibe bravo.
Mesela tarım konusunu mu işleyecek? Canlı yayında tarım yapıyor, saksılara sebze ekiyor.
Yayına başkonsolos çağırıyor, Adana’ya bağlanıp canlı yayında zırhla kebap çektiriyor. Canınız sabah sabah mutfağa girip yemek yapmak istiyor.
Hava durumu için Bünyamin Sürmeli’ye bağlanıyor. O da ikide bir araba sürerken yakalanıyor. Ama havalardan önce uzun uzun Bünyamin’in o gün taktığı şık atkıdan bahsediyorlar.
Sabah kuşağı “late night show” şenliğinde geçiyor.
Tek bir eleştirim var: Cem Seymen zembereğinden boşanmış gibi o kadar çok ve o kadar hızlı konuşuyor ki, bir saatin sonunda kendinizi yorulmuş buluyorsunuz.
Zaten izleyicilerden de programa bu yönde eleştiriler geliyor.