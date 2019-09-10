Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Teknofobun gözünden yılın teknolojik gelişmeleri
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

Teknofobun gözünden yılın teknolojik gelişmeleri

10 Eylül 2019

Dünyanın en önemli teknoloji fuarı Berlin IFA’daki yenilikler size bütün mecralardan akıyor zaten. Vestel’in basın davetlisi olarak ben de oradaydım. Gelin yılın teknolojik yeniliklerini bir de bunlardan paso işkillenen bir teknofobun gözünden keşfedin.

Geçen yıl laftan anlayan buzdolabı trendi vardı. Cihazlara komut verebiliyordunuz: Elim kolum dolu, buzdolabı kapağını aç diyorsun, açıyor. Klima öfürdet, öfürdetiyor; fırın tavuğu ısıtmaya başla, başlıyor.
Bu sene dillenmişler. Mesela televizyonla sohbet ediyorsun: Alexa, YouTube’u açar mısın?
Tamam.
Sesi de aç iyice...
Şu anda bir sorun var, YouTube’a bağlanılamıyor. Netflix açayım ister misin? (Navigasyondaki kadın bunun teyzesi. O gevezeyi sevmezdim zaten, yeğeninden de hiç hazzetmedim.)
Tam Seda Sayan’lık aslında. İyi anlaşırlar: “Kalk kız oynayalım...”
Yılın teknolojik hamlelerinde ikinci önemli bulduğum şey çamaşır makinelerinde.
Artık nerede olduklarını biliyorlar.
Yani yazık, banyoya değil bari mutfağa monte ettirin. Sana bulunduğun coğrafyaya göre öneri veriyor: Şu ısıda çalıştır, şu programı kullan ya da evde tek kişi moduna geç. Seni tanıyor, alışkanlıklarını biliyor.
Gelecekte Beyaz Saray’ın çamaşır makinesini hack’lesen Melania haftada kaç makine çamaşır yıkıyor, Donald Trump günde kaç fanila değiştiriyor, hepsi ortaya çıkacak.
Geçen yıl deterjansız çalışan çamaşır makineleri vardı, aradan geçen bir senede bulaşık makinesini de yapmışlar.
İnsanın siniri bozuluyor, bir yerden elektrikle suyu buldu mu kalkıp eli belinde lafa karışacak.
Hande Ataizi’nin makinesini düşünsenize: “Ne dedin sen?” Çat!
Fuar ahalisine gelince...
Bir senede pek bir gelişme yok. Yine aynı beyaz yakalılar, iş insanları, profesyoneller...
Bu yönden bakınca biraz durağan tabii.
Seneye şöyle Şeyma Subaşı gibi renkli tipleri çağırsalar da ortalık biraz renklense.
Makinelerle arası olmayan biz teknofoblar da azıcık Burning Man, Coachella havasına falan girsek.
İşin şakası bir yana, aradan geçen bir yılda teknolojide tasarruf vurgusu artarak devam etmiş.
Ama zamandan, ama enerjiden, ama sudan, ama elektrikten.
Fuarı gezdiğinizde artık hiçbir ürünün bir ya da iki tasarruf özelliği olmadan tanıtılmadığını görüyorsunuz.
Peki bu akıllı cihazlar bana yaradılar mı?
Hayır, ağızlarıyla kuş tutsalar makinelere güvenmemeye devam edeceğim.

X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Fazıl Say kendi kesiminin yobazlarını anlatıyorAhmet HAKANFazıl Say kendi kesiminin yobazlarını anlatıyor10.09.2019
İmralıdaki adam sen evlat acısı nedir bilmez misinErtuğrul ÖZKÖKİmralı'daki adam sen evlat acısı nedir bilmez misin10.09.2019
Glutatyon eksilmesi neden önemliOsman MÜFTÜOĞLUGlutatyon eksilmesi neden önemli?10.09.2019
Bakan sayısı artıyor mu, yeni partilerde ne oluyorAbdulkadir SELVİBakan sayısı artıyor mu, yeni partilerde ne oluyor?10.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.