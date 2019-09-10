Teknofobun gözünden yılın teknolojik gelişmeleri

Dünyanın en önemli teknoloji fuarı Berlin IFA’daki yenilikler size bütün mecralardan akıyor zaten. Vestel’in basın davetlisi olarak ben de oradaydım. Gelin yılın teknolojik yeniliklerini bir de bunlardan paso işkillenen bir teknofobun gözünden keşfedin.
Geçen yıl laftan anlayan buzdolabı trendi vardı. Cihazlara komut verebiliyordunuz: Elim kolum dolu, buzdolabı kapağını aç diyorsun, açıyor. Klima öfürdet, öfürdetiyor; fırın tavuğu ısıtmaya başla, başlıyor.
Bu sene dillenmişler. Mesela televizyonla sohbet ediyorsun: Alexa, YouTube’u açar mısın?
Tamam.
Sesi de aç iyice...
Şu anda bir sorun var, YouTube’a bağlanılamıyor. Netflix açayım ister misin? (Navigasyondaki kadın bunun teyzesi. O gevezeyi sevmezdim zaten, yeğeninden de hiç hazzetmedim.)
Tam Seda Sayan’lık aslında. İyi anlaşırlar: “Kalk kız oynayalım...”
Yılın teknolojik hamlelerinde ikinci önemli bulduğum şey çamaşır makinelerinde.
Artık nerede olduklarını biliyorlar.
Yani yazık, banyoya değil bari mutfağa monte ettirin. Sana bulunduğun coğrafyaya göre öneri veriyor: Şu ısıda çalıştır, şu programı kullan ya da evde tek kişi moduna geç. Seni tanıyor, alışkanlıklarını biliyor.
Gelecekte Beyaz Saray’ın çamaşır makinesini hack’lesen Melania haftada kaç makine çamaşır yıkıyor, Donald Trump günde kaç fanila değiştiriyor, hepsi ortaya çıkacak.
Geçen yıl deterjansız çalışan çamaşır makineleri vardı, aradan geçen bir senede bulaşık makinesini de yapmışlar.
İnsanın siniri bozuluyor, bir yerden elektrikle suyu buldu mu kalkıp eli belinde lafa karışacak.
Hande Ataizi’nin makinesini düşünsenize: “Ne dedin sen?” Çat!
Fuar ahalisine gelince...
Bir senede pek bir gelişme yok. Yine aynı beyaz yakalılar, iş insanları, profesyoneller...
Bu yönden bakınca biraz durağan tabii.
Seneye şöyle Şeyma Subaşı gibi renkli tipleri çağırsalar da ortalık biraz renklense.
Makinelerle arası olmayan biz teknofoblar da azıcık Burning Man, Coachella havasına falan girsek.
İşin şakası bir yana, aradan geçen bir yılda teknolojide tasarruf vurgusu artarak devam etmiş.
Ama zamandan, ama enerjiden, ama sudan, ama elektrikten.
Fuarı gezdiğinizde artık hiçbir ürünün bir ya da iki tasarruf özelliği olmadan tanıtılmadığını görüyorsunuz.
Peki bu akıllı cihazlar bana yaradılar mı?
Hayır, ağızlarıyla kuş tutsalar makinelere güvenmemeye devam edeceğim.
Teknofobun gözünden yılın teknolojik gelişmeleri
Dünyanın en önemli teknoloji fuarı Berlin IFA’daki yenilikler size bütün mecralardan akıyor zaten. Vestel’in basın davetlisi olarak ben de oradaydım. Gelin yılın teknolojik yeniliklerini bir de bunlardan paso işkillenen bir teknofobun gözünden keşfedin.
Geçen yıl laftan anlayan buzdolabı trendi vardı. Cihazlara komut verebiliyordunuz: Elim kolum dolu, buzdolabı kapağını aç diyorsun, açıyor. Klima öfürdet, öfürdetiyor; fırın tavuğu ısıtmaya başla, başlıyor.
Bu sene dillenmişler. Mesela televizyonla sohbet ediyorsun: Alexa, YouTube’u açar mısın?
Tamam.
Sesi de aç iyice...
Şu anda bir sorun var, YouTube’a bağlanılamıyor. Netflix açayım ister misin? (Navigasyondaki kadın bunun teyzesi. O gevezeyi sevmezdim zaten, yeğeninden de hiç hazzetmedim.)
Tam Seda Sayan’lık aslında. İyi anlaşırlar: “Kalk kız oynayalım...”
Yılın teknolojik hamlelerinde ikinci önemli bulduğum şey çamaşır makinelerinde.
Artık nerede olduklarını biliyorlar.
Yani yazık, banyoya değil bari mutfağa monte ettirin. Sana bulunduğun coğrafyaya göre öneri veriyor: Şu ısıda çalıştır, şu programı kullan ya da evde tek kişi moduna geç. Seni tanıyor, alışkanlıklarını biliyor.
Gelecekte Beyaz Saray’ın çamaşır makinesini hack’lesen Melania haftada kaç makine çamaşır yıkıyor, Donald Trump günde kaç fanila değiştiriyor, hepsi ortaya çıkacak.
Geçen yıl deterjansız çalışan çamaşır makineleri vardı, aradan geçen bir senede bulaşık makinesini de yapmışlar.
İnsanın siniri bozuluyor, bir yerden elektrikle suyu buldu mu kalkıp eli belinde lafa karışacak.
Hande Ataizi’nin makinesini düşünsenize: “Ne dedin sen?” Çat!
Fuar ahalisine gelince...
Bir senede pek bir gelişme yok. Yine aynı beyaz yakalılar, iş insanları, profesyoneller...
Bu yönden bakınca biraz durağan tabii.
Seneye şöyle Şeyma Subaşı gibi renkli tipleri çağırsalar da ortalık biraz renklense.
Makinelerle arası olmayan biz teknofoblar da azıcık Burning Man, Coachella havasına falan girsek.
İşin şakası bir yana, aradan geçen bir yılda teknolojide tasarruf vurgusu artarak devam etmiş.
Ama zamandan, ama enerjiden, ama sudan, ama elektrikten.
Fuarı gezdiğinizde artık hiçbir ürünün bir ya da iki tasarruf özelliği olmadan tanıtılmadığını görüyorsunuz.
Peki bu akıllı cihazlar bana yaradılar mı?
Hayır, ağızlarıyla kuş tutsalar makinelere güvenmemeye devam edeceğim.