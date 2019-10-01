Karakter rolleri oynayan bir oyuncunun böylesine “güzelleşme” hakkı yokmuş gibi geliyor bana.
Elbette ki ihtiyacı olduğunu düşünen her insanın estetik yaptırma hakkı var.
Vaktinden evvel haksızca belirmiş kırışıklara karşı adalet istemek, o hep istenen dolgun dudaklara, çok hayıflardan sonra nihayet sahip olmak herkesin hakkı tabii.
Sadece...
Oyunculara gelince iş değişiyor sanki.
Bunu incitici olmadan nasıl yazacağım bilemiyorum.
Şöyle bir şey: Mesela Sumru Yavrucuk. Muhteşem bir oyunculuk sergilediği “Annem” filminde, “saçını süpürge eden anne” rolünde...
Ama germeger şakakları, yeni şuh köfte dudakları sanki rolünün önüne geçiyor.
Oyuncular bunu nasıl yaşıyor bilmiyorum ama seyirci galiba sevdiği sanatçının hep aynı, olduğu gibi kalmasını istiyor.
Tam tarif edemiyorum ama insanda “annesinin estetik yaptırmasına karşı çıkan oğlan çocuğu” duyguları uyanıyor.
Benzer bir şoku büyük hayranı olduğum Demet Akbağ’da yaşamıştım.
Neyse ki Demet Akbağ’ın estetik yaptırdığı “Eyvah Eyvah” döneminde, canlandırdığı “Firuzan” tiplemesi zaten estetiğe uygun bir karakterdi, o kadar sırıtmadı.
Ha keza Nebahat Çehre...
Sürekli “yalı kadını” rolleri aldığı için, onun da böyle bir imkanı var.
Ama karakter rolleri oynayan Sumru Yavrucuk’un böylesine “güzelleşme” hakkı yokmuş gibi geliyor bana.
Bilmem yanılıyor muyum? Düşüncelerinizi yazsanıza.
SUMRU YAVRUCUK
DEMET AKBAĞ
NEBAHAT ÇEHRE
Sumru Yavrucuk ve yeni köfte dudakları
Karakter rolleri oynayan bir oyuncunun böylesine “güzelleşme” hakkı yokmuş gibi geliyor bana.
Elbette ki ihtiyacı olduğunu düşünen her insanın estetik yaptırma hakkı var.
Vaktinden evvel haksızca belirmiş kırışıklara karşı adalet istemek, o hep istenen dolgun dudaklara, çok hayıflardan sonra nihayet sahip olmak herkesin hakkı tabii.
Sadece...
Oyunculara gelince iş değişiyor sanki.
Bunu incitici olmadan nasıl yazacağım bilemiyorum.
Şöyle bir şey: Mesela Sumru Yavrucuk. Muhteşem bir oyunculuk sergilediği “Annem” filminde, “saçını süpürge eden anne” rolünde...
Ama germeger şakakları, yeni şuh köfte dudakları sanki rolünün önüne geçiyor.
Oyuncular bunu nasıl yaşıyor bilmiyorum ama seyirci galiba sevdiği sanatçının hep aynı, olduğu gibi kalmasını istiyor.
Tam tarif edemiyorum ama insanda “annesinin estetik yaptırmasına karşı çıkan oğlan çocuğu” duyguları uyanıyor.
Benzer bir şoku büyük hayranı olduğum Demet Akbağ’da yaşamıştım.
Neyse ki Demet Akbağ’ın estetik yaptırdığı “Eyvah Eyvah” döneminde, canlandırdığı “Firuzan” tiplemesi zaten estetiğe uygun bir karakterdi, o kadar sırıtmadı.
Ha keza Nebahat Çehre...
Sürekli “yalı kadını” rolleri aldığı için, onun da böyle bir imkanı var.
Ama karakter rolleri oynayan Sumru Yavrucuk’un böylesine “güzelleşme” hakkı yokmuş gibi geliyor bana.
Bilmem yanılıyor muyum? Düşüncelerinizi yazsanıza.
SUMRU YAVRUCUK
DEMET AKBAĞ
NEBAHAT ÇEHRE