Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var

Mesele, baba adayının CEO ya da inşaat işçisi olması da değil.

Mesleği her ne olursa olsun, o kadının bu işi herhangi bir erkekle “muhatap” olmadan halletmek istemesi.

Belki lezbiyen...

Belki boşandığı kocasından öyle şiddet gördü ki “erkek”e tahammülü yok.

Belki de sırılsıklam âşık kocasına ama o adam, bastığı mayın belden aşağısını almış götürmüş bir savaş gazisi.

Bu mayın sorunundan bir sohbet sırasında Dr. Mehmet Öz bahsetmişti.



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Toplumun daha zor koşullarda hayatlarını kazanan insanlarını “hazır asker” kabul etmek de tuhaf bir bakış açısı.

Niçin onlar?

Neden inşaattaki ustabaşı, kepçe operatörü değil de işçiler?

Benzer bir sözü, bir erkeğin kadınlar hakkında kullandığını düşünmek bile istemem.



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Her gün kadın cinayetlerinin işlendiği koşullarda bunu konuşmak lüks elbette.

Ama vakti, zamanı gelince Seda Sayan’ın kullandığı bu “kadın egemen” dili de masaya yatırmak gerekecek bence.

Buraya kadarı, amacını aşan bir “komikliğe” karşı hayatın acı ve katır kutur gerçekleri.

Gelin şimdi biraz da işin “sulu” kısımlarında boy verelim.









“Muktedir erkek” deyince Seda Sayan’ın aklına neden direkt inşa sektörünün geldiğini bilmiyorum tabii.

Ama üreme kapasiteleri açısından doktorlara, mimarlara, mühendislere ayıp değil mi ya?

Valla ayaklansalar yeri! “Beni ne doktorlar, ne mühendisler istedi” klişesi yıkıldı, gitti.



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Bildiğim kadarıyla sperm bankalarında baba adayıyla ilgili “esmer/sarışın, renkli gözlü ya da değil, ailesinde

kalp-damar hastalığı olmasın, matematik zekâsı olsun” gibi özellikleri seçmek mümkün.

Dolayısıyla aranırsa, mesleği konstrüksiyon olan “banka mudileri” de bulunabilir herhalde.

Biri sizi gözetliyor

Son olarak: İnşaat işçisi kardeşlerim!

Başlığı okudunuz...

Yani inşaatta üstsüz falan kum kararken dikkat, biri sizi gözetliyor olabilir!