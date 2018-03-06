Son şakası güldürmedi

Vedat Özdemiroğlu Taksim’de bir tabela görüyor. Tabeladaki ismi komik bulduğu için Uykusuz’daki köşesine taşıyor bu konuyu. (Bu arada Vedat Abi 50 yaşında, köşenin ismi ‘Bebek Kafası’. Direkt Benjamin Button efekti!)

Şöyle yazıyor Özdemiroğlu: “Tüten Ateş diye avukat ismi gördüm Talimhane’de. ‘Ugh’ demişim. İsmin elektriği yetmezmiş gibi, bir de ‘Av. Tüten Ateş’ yazıyordu. Gözümün önüne ateşte ceylan çeviren Kaptan Swing ve ahiretlikleri geldi...”

Buraya kadar tamam, gözünüzün önüne Kaptan Swing falan geliyor; en azından komik.

Asıl mesele yazının buradan sonrası: “Acaba haciz davalarına bakıp ocak söndürüyor mudur Avukat Ateş?” demiş Özdemiroğlu.

“Ocak söndüren avukat” imajı... Ticari saygınlık açısından bakarsak, olabilecek en uygun kişinin başına gelmiş. Zaten avukat. Arasın hakkını, mahkeme mahkeme süründürsün. Bize ne?

Bizi ilgilendiren kısmı şu: Durmuyor ki Vedat Abi, devam ediyor: “Peki cinsel haciz mümkün müdür? Seks oyuncaklarına el koymak gibi” diye devam ediyor.

Tek bir isimden yola çıkarak Türkçesi şöyle soruyor yüce mahkeme heyetine: “Acaba bu avukat, bir yandan harıl harıl ocak söndürürken, aynı zamanda herhangi bir cinsel obje haczetmiş midir? Eğer etmiş ise, iş bu şekilde haczolunan şeylere mesleğinin gereği olarak... Aman neyse!

Bitmedi: Hepsi bir tarafa, avukat bir de kadın çıkmasın mı?

“Avukat Tüten Ateş Bey” değil, “Avukat Tüten Ateş Hanım”mış...

Avukat Hanım kelimelerini yumruk yapmış zarif bir boksör gibi indiriyor Twitter’da: “Özdemiroğlu, bu haftaki Uykusuz yazısında çöp, düzeysiz mizahına adımı alet etmiş. Yazının cinsiyetçi dili de egemen söyleme pek uygun olmuş.”

Özrü > kabahatinden

Off çok sert: Çöp mizah... Düzeysizlik... Cinsiyetçilik... Yerinde olmak istemezdim. Off çok sert: Çöp mizah... Düzeysizlik... Cinsiyetçilik... Yerinde olmak istemezdim. Ama kadın haklı mı? Haklı. Hakaret var mı? Yok. Devam o zaman:Çünkü bitmiyor, bitemiyor. Diyorum ya akıl tutulması gibi bir şey. Özdemiroğlu, belki de özür dileyip fırtına dinene kadar kabuğuna çekilmesi gerekirken, bu kez de tutuyor “Özrü > (büyüktür) Kabahatinden” şeklinde formüle edilebilecek şu sözleri sarf ediyor: “Sayın Avukat Tüten Ateş’i incittiysem canıgönülden bağışlamasını rica ederim. Özür kelimesiyle bir sorunum yok. Avukat Tüten Ateş’ten özür dilerim...”Tam toparlıyor gibi değil mi? Ama yok. Devam ediyor: “Adından kadın olduğunu anlayamadım vallahi...”

Hem boksör, hem haklı. Ama hep aynı yere o kadar sert vurulur mu yaa... Kamuoyu önünde hiç acımıyor ve öldürücü darbeyi Twitter’dan indiriyor Avukat Hanım: “Vedat Bey sorunun ne olduğunu hiç anlamamış. Kabahatinden büyük bir özür mesajı atmış.”Tuş!

Tuş ama huzur var mı? Yok, nerede? Özdemiroğlu’nun yerde cansız yatan bedeninin üstünde bir de Uykusuz tarafından yapılan şu açıklama okunuyor. Özetle: “Tüten Hanım son derece üzgünüz. Vedat Bey’in hemen özür dilemesi gerektiğini düşündük. Fakat dilenen özür amacından sapmış. Yazarımız hakkında özür diler, Uykusuz’u affetmenizi dileriz.”Sizde fonda ne çalıyor? Bende ‘Makber’!