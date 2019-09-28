Şehrin sevgi haritası

Time Out dergisi daha önce New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Paris’te uygulanan ‘Love’ projesini İstanbul’da hayata geçiriyor. 1 Ekim’de başlayacak ‘Love İstanbul’ için harita üzerinde herkes sevdiği yeri işaretleyecek, en sevilen yerler aralıkta ödüllerini alacak.
Love İstanbul nedir?
- İstanbul’un 39 ilçesine ve tüm İstanbullulara dokunarak kentimizin tarihine, en sevilen yeme-içme, kültür-sanat, etkinlik, keyif, aile ve spor mekânları, dükkânları, kent simgeleri ve insanları üzerinden not düşecek bir proje. İstanbul’un Nişantaşı ve Moda’dan ibaret olmadığının, her ilçesinin, her semtinin ilginç ve güzel noktalarla dolu olduğunun altını çizmek istiyoruz. Tüm İstanbulluların dahil olacağı bir platform. Projeyi birçok video ve sosyal medya paylaşımıyla da destekliyoruz. Ayrıca birçok paralel etkinlikle etkileşimini artıracağız. Bu projenin yıldan yıla gelişmesini umuyoruz.
Her ilçede
beş kazanan olacak
◊ Time Out’un kendi ödülleri dahil, yapılmakta olan bir sürü diğer seçkiden nasıl bir farkı var?
- En önemli farkı, yeme-içme mekânlarının dışında da şehir hayatında önemi olan mekânları içerecek olması. Dükkân, kent simgeleri, kültür-sanat etkinlik mekânları, keyif-aile-spor kategorilerimiz var. Kategoriler kendi altlarında da büyük çeşitlilik taşıyor. Örneğin, ‘dükkân’ kategorisinin altında bir kuaför, kitapçı yer alacak. Seçimlerdeki bakış açımız da ‘en iyi’ değil, ‘sevilen’ mekânlar.
◊ Kim yapacak bu yüklemeleri?
- Mekân sahipleri eğer kendi yerlerini listede göremezlerse platforma ekleyebilecekler. Aynı şekilde İstanbullular da listemizde eksik olan, sevdikleri mekânları siteye ekleyebilecek. Bu kadar büyük bir datayı ancak tüm İstanbul’un katkısıyla derleyebileceğimize inanıyoruz.
◊ Sistem nasıl işleyecek? Aşamalar ve tarihler neler?
- Kullanıcılar loveistanbulodulleri.com sitesine girerek sevdikleri tüm mekânlara ’sevgilerini’, kalp ikonunu tıklayarak gösterecek. Bir kullanıcı bir mekâna tek oy verebilecek. Ama aynı ilçe ve aynı kategoride de olsa, istediği kadar çok mekâna oy verme hakkı var. Her ilçe bazında en çok oy alanlar beş yer kazanacak. Yani 39x5 kazanan olacak. Aralıkta yapacağımız kutlama gecesinde de tüm kazananları bir panoyla onurlandıracağız. Bütün İstanbul çapında en çok oy almış 5 mekâna da ödüllerini takdim edeceğiz. Umuyoruz ki beş kategorinin kazananları, beş farklı ilçeden çıksın.
◊ Oylamaların vs. manipüle edilmediğinden nasıl emin olacaksınız?
- Ödüller işin sadece mazereti. Esas olan bu dev arşivi, işin içine tatlı da bir rekabet sokarak oluşturmak. Ve bu sayede İstanbul’un tarihine mekânları, kent simgeleri, insanları üzerinden not düşmek. Dolayısıyla, bir mekânın aktif bir şekilde müdavimlerini mobilize etmesi ve bu sayede çok oy alması proje için ancak bir avantaj olur. Sistemimizin hack’lenmeyeceğini umuyoruz. Onun dışında, kazanmaya odaklı tüm PR ve reklam çalışmaları kabulümüz.
◊ Sonuçta ortaya nasıl bir şey çıkacak, insanlar buna nasıl erişecek?
- Oluşacak büyük veri, hem loveistanbulodulleri.com üzerinden hem de hashtag’imiz ve Time Out İstanbul’un mecralarından takip edebilecek, erişilebilecek.
◊ Expat’lar ve turistler için İngilizce versiyonu olacak mı?
- Bu ileriki yıllar için bir planımız. Ama expat ve turistlerin yakından takip ettiği Time Out Istanbul İngilizce edisyonunun web sitesinde sözünü ettiğimiz içerikler yer alacak.
Deniz Huysal
Şehrin sevgi haritası
Time Out dergisi daha önce New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Paris’te uygulanan ‘Love’ projesini İstanbul’da hayata geçiriyor. 1 Ekim’de başlayacak ‘Love İstanbul’ için harita üzerinde herkes sevdiği yeri işaretleyecek, en sevilen yerler aralıkta ödüllerini alacak.
Love İstanbul nedir?
- İstanbul’un 39 ilçesine ve tüm İstanbullulara dokunarak kentimizin tarihine, en sevilen yeme-içme, kültür-sanat, etkinlik, keyif, aile ve spor mekânları, dükkânları, kent simgeleri ve insanları üzerinden not düşecek bir proje. İstanbul’un Nişantaşı ve Moda’dan ibaret olmadığının, her ilçesinin, her semtinin ilginç ve güzel noktalarla dolu olduğunun altını çizmek istiyoruz. Tüm İstanbulluların dahil olacağı bir platform. Projeyi birçok video ve sosyal medya paylaşımıyla da destekliyoruz. Ayrıca birçok paralel etkinlikle etkileşimini artıracağız. Bu projenin yıldan yıla gelişmesini umuyoruz.
Her ilçede
beş kazanan olacak
◊ Time Out’un kendi ödülleri dahil, yapılmakta olan bir sürü diğer seçkiden nasıl bir farkı var?
- En önemli farkı, yeme-içme mekânlarının dışında da şehir hayatında önemi olan mekânları içerecek olması. Dükkân, kent simgeleri, kültür-sanat etkinlik mekânları, keyif-aile-spor kategorilerimiz var. Kategoriler kendi altlarında da büyük çeşitlilik taşıyor. Örneğin, ‘dükkân’ kategorisinin altında bir kuaför, kitapçı yer alacak. Seçimlerdeki bakış açımız da ‘en iyi’ değil, ‘sevilen’ mekânlar.
◊ Kim yapacak bu yüklemeleri?
- Mekân sahipleri eğer kendi yerlerini listede göremezlerse platforma ekleyebilecekler. Aynı şekilde İstanbullular da listemizde eksik olan, sevdikleri mekânları siteye ekleyebilecek. Bu kadar büyük bir datayı ancak tüm İstanbul’un katkısıyla derleyebileceğimize inanıyoruz.
◊ Sistem nasıl işleyecek? Aşamalar ve tarihler neler?
- Kullanıcılar loveistanbulodulleri.com sitesine girerek sevdikleri tüm mekânlara ’sevgilerini’, kalp ikonunu tıklayarak gösterecek. Bir kullanıcı bir mekâna tek oy verebilecek. Ama aynı ilçe ve aynı kategoride de olsa, istediği kadar çok mekâna oy verme hakkı var. Her ilçe bazında en çok oy alanlar beş yer kazanacak. Yani 39x5 kazanan olacak. Aralıkta yapacağımız kutlama gecesinde de tüm kazananları bir panoyla onurlandıracağız. Bütün İstanbul çapında en çok oy almış 5 mekâna da ödüllerini takdim edeceğiz. Umuyoruz ki beş kategorinin kazananları, beş farklı ilçeden çıksın.
◊ Oylamaların vs. manipüle edilmediğinden nasıl emin olacaksınız?
- Ödüller işin sadece mazereti. Esas olan bu dev arşivi, işin içine tatlı da bir rekabet sokarak oluşturmak. Ve bu sayede İstanbul’un tarihine mekânları, kent simgeleri, insanları üzerinden not düşmek. Dolayısıyla, bir mekânın aktif bir şekilde müdavimlerini mobilize etmesi ve bu sayede çok oy alması proje için ancak bir avantaj olur. Sistemimizin hack’lenmeyeceğini umuyoruz. Onun dışında, kazanmaya odaklı tüm PR ve reklam çalışmaları kabulümüz.
◊ Sonuçta ortaya nasıl bir şey çıkacak, insanlar buna nasıl erişecek?
- Oluşacak büyük veri, hem loveistanbulodulleri.com üzerinden hem de hashtag’imiz ve Time Out İstanbul’un mecralarından takip edebilecek, erişilebilecek.
◊ Expat’lar ve turistler için İngilizce versiyonu olacak mı?
- Bu ileriki yıllar için bir planımız. Ama expat ve turistlerin yakından takip ettiği Time Out Istanbul İngilizce edisyonunun web sitesinde sözünü ettiğimiz içerikler yer alacak.
Deniz Huysal