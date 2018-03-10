Şehrin en yeni 5’lisi

Hepsinin albenisi ayrı; şehrin neresinde oturursanız oturun, kalkıp gitmeye değecek mekânlar. Sadece ne istediğinize karar verin: Burger mi, kebap mı, meze mi, etnik yemek mi yoksa “Yemek faslını geç, ben direkt eğlenceye dalayım” derdinde misiniz?





Mahmutbey’de bir kebap serabı

KEBAP SEVENLERE: SERAF

Mahmutbey’i nasıl bilirsiniz? Tekstil atölyeleri? Trafik karmaşası? Gürültü? Artık aklınıza kebaplarıyla da gelecek. Mutfağına ketçap, mayonez, margarin giremiyor. Aradığı gibi sağlıklı kebap bulamadığından yakınan bir sanayici, Doğan Yıldırım tarafından açıldı. Girişte Anadolu’nun her yerinden getirtilen doğal ürünlerin satıldığı dükkân kısmı var. Restoran bölümü için ikinci kata çıkıyorsunuz. Sonra gelsin lahmacun, gitsin içliköfte; al kaburga dolmasını, ver kavurmayı; önce ayva tatlısı, sonra irmik helvası... (0212) 445 55 05





Daha az romantizm, daha çok eğlence

MEYHANE SEVENLERE: ENDAM

Karaköy’deki Gradiva Oteli’nin terasında yer alan Zelda Zonk Restauran&Bar da artık yeni nesil meyhane. Ne demek yeni nesil meyhane? Ne farkı var eski nesilden? Müzik daha yüksek, eğlence daha fazla. Rakı kadar şarap da içiliyor ama buna mukabil rakı içen kadınlara da rastlanıyor. Kadın sayısı erkeklerden bile fazla. Müzik, 80’ler, 90’lar ve 2000’ler... Duvarlarda daha az şiir, daha az romantizm, daha bol ışık, çok daha fazla ayna... Üstelik işin başında Bodrum Mimoza, Cihangir Hazine’den hatırlayacağınız Zeynep Hanım var. (0530) 382 38 22

İstanbul’dan Tokyo’ya Asya lezzetleri

ETNİK MUTFAK SEVENLERE: ISOKYO

Zorlu Center’daki Raffles Otel’in birinci katında açılan Isokyo, İstanbul’dan Tokyo’ya kadar bütün Asya mutfağından örnekler sunuyor. Daha önce Dubai, Çin, Tayland, Hindistan’da görev yapan şef Clinton Cooper, bu büyük coğrafyada edindiği deneyimleri Türk mutfağına uyarladığını söylüyor. Daha açılalı 15 gün kadar olmasına rağmen şimdiden hafta sonu rezervasyonlarında yer bulunmuyor. Lüks restoranın özel bir şampanya odası da var. (0212) 924 02 44

İki ay boyunca 80’ler rüzgârı

BAR SEVENLERE: FLAMİNGO

The Ritz-Carlton Oteli’nde perşembe akşamı yapılacak bir partiyle, pop-up (geçici) bir bar açılıyor: Flamingo. Sadece iki ay açık kalacak, sonra kapanacak. Konsept İngiliz tasarımcı Philip O’Sullivan’a ait. ‘Flamingo’ ismi dostluk, eğlence ve birlikteliği temsil ettiği için seçilmiş. Tüm yiyecek, içecek tasarımları ve müzikler 80’leri çağrıştıracak. Çarşamba-perşembeleri Gypsy Caz’ın öncüsü Manuş-u Âlâ, cuma-cumartesileriyse DJ Moophy’nin 80’ler performansı var. (0212) 334 44 44

Bu kamyonlar her yerde karşınıza çıkacak

BURGER SEVENLERE: TRUCK’N ROLL

Şu anda iki kamyonları (truck) var. Üçüncüsü yapım aşamasında. İlkini Caddebostan’da Bağdat Caddesi’ne koydular bile. Devamı Kadıköy, Karaköy, Beyoğlu, Bebek, Çeşme, Bodrum, Alaçatı, Akçay, Ayvalık, AVM’ler, üniversiteler, festivaller şeklinde gelecek. Mönüde atıştırmalıklar, Türk ve Meksika dürümleri, salatalar var ama en çok burgerlerde iddialılar: Pastırmalı-sucuklu Türk işi burger, mürekkepbalıklı yahut mantarlı... (0553) 863 76 55