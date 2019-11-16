Şehrin en iyi iki gece kulübü! Eski toprak, yeni yakışıklıya karşı

Sumahan gibi butik yerleri saymazsak İstanbul’da elektronik müziğin nabzının attığı iki önemli adres var: Geçen yıl yenilenen 20 yıllık Roxy RX ve bu yıl Harbiye’den Maslak’a taşınan Klein Wal. Hadi gelin, ikisini kıyaslayalım...
KLEIN WAL - ROXY RX
* Sabit DJ’leri kim?
KLEIN WAL: Orkun Bozdemir, Bayram Özcan, Sezer Uysal ve Serhat Demiralp.
ROXY RX: Procombo, Dirgen, Ozan Yazgan ve Blotto.
* Bugüne kadar çalan en ünlü 3 DJ?
KLEIN WAL: Amerikalı Dj Armen Miran ile 25 Ekim’de açıldı. Onun dışında H.O.S.H ve Lehar.
ROXY RX: John Digweed, Dubfire, Ilario Alicante.
* Yaş ortalaması?
KLEIN WAL: 28-30.
ROXY RX: 20-35.
Giriş ücreti?
KLEIN WAL: DJ’lere göre değişiyor ama minimum 40 lira.
ROXY RX: Lokal performanslarda 50, global DJ’lerde 70-100 lira.
* Bir biranın fiyatı?
KLEIN WAL: 30 lira.
ROXY RX: 25 lira.
* Bu akşam kim var?
KLEIN WAL: Viyana merkezli, elektronik müziğin dahi ikilisi HVOB. Anna Müller ve Paul Wallner, canlı performanslarıyla kabinde olacak.
ROXY RX: Patrice Bäumel ile ‘Yetişkinler İçin Tekno’. Alman prodüktör ve DJ,
Kompakt, Crosstown Rebels ve Anjunadeep’ten çıkardığı parçaları ile dinleyiciyi büyülüyor.
* Nesi güzel?
KLEIN WAL: Işık, ses ve mekân tasarımı iyi. Bir de devasa heykeller var.
Girişte sağda kalan kısım cam. Eğlenirken dışarıdaki kayalıkları seyrediyorsunuz.
ROXY RX: Taksim’de olduğu için merkezi ve ulaşımı kolay. 20 yılın yaşanmışlığı da insana iyi geliyor. Çok iyi bir ses sistemi ve akustiği var.
* Nesi kötü?
KLEIN WAL: Kapıdaki uzun kuyruklar… Bir de uzun zamandır görmediklerinizle karşılaşmak. Selam vermekten dans edemiyorsun!
ROXY RX: Bazı gecelerde kapı girişlerinin dar olmasından dolayı uzun kuyruklar oluşabiliyor. Erken gitmekte fayda var.
* Kaç kişilik?
KLEIN WAL: 2500
ROXY RX: 800
* Nerede?
KLEIN WAL: Ayazağa’da Vadistanbul’un tam karşısı.
ROXY RX: Beyoğlu, Cihangir’de Sıraselviler Caddesi.
Haftanın hangi günleri, kaçla kaç arası açık?
KLEIN WAL: Cuma-cumartesi, 23:00-05:00.
ROXY RX: Cuma-cumartesi 22:00-05:00.
* Nasıl erişirim?
KLEIN WAL: Instagram: klein.wal
ROXY RX: www.rxistanbul.com (0533) 152 95 79
3 SEMT 3 NOKTA ATIŞI
Kebap üstü canlı müzik
ULUS’TA MEFTUN
Gece hayatının yeni kebap-canlı müzik mekânı. Ortaköy’den Ulus’a çıkan yolda. Mert Davran, Aslı Zen ve Nurcan Eren sahne alıyor. Cumartesi akşamları Nurcan Eren’i dinlemeye mutlaka gidin, şansondan türküye sizi kendinizden geçireceğini garanti ederim. Pazar akşamlarıysa işletmeci Mert Davran’ın klasikleşmiş Arabesk geceleri var.
Biraz İtalya alır mıydınız?
KARAKÖY’DE UN PO
Semtin yeni İtalyan’ı. İtalyanca’da ‘biraz’ anlamına geliyor. Şef Piero Bergese’nin mönüsünde salata, meze, makarna, pizza, vegan ve vejeteryan seçenekler var. En çok deniz mahsulü spagetti ve dört peynirli pizza seviliyor. Üstüne tiramisi, cheesecake, torta di mele ve 200 yıllık Cafe Molinari organik kahvesi... Pazartesileri kapalı. (0212) 252 02 00
Akustik türk sanat müziği
ATAŞEHİR’DE MOR
Anadolu Yakası’nın şenlikli meyhanesi. Dışarıdan gelenler de var ama daha çok semt mekânı gibi. Hafta içi akustik Türk sanat müziği yapıyorlar, ilerleyen saatlerde istek şarkı faslı başlıyor. Çarşambaları nostalji gecesi. Hafta sonlarıysa Murat Maytahan ve arkaşdaşları coşturuyor. Mönüde 20 çeşit mezeyle ara sıcak ve ana yemekler var. (0553) 169 92 73
Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?
* Komedyen Kaan Sekban ve Pelin Akil’in ‘Son Beş Yıl’ adında yeni bir müzikale başladığını...
Müzikalin önce 11 Aralık’ta Zorlu PSM’de, sonra 14 Aralık’ta UNIQ Hall’da sergileneceğini...
* ‘The Merlin Award’ sahibi Kubilay Qb Tunçer’in, Grand Pera Sahnesi’nde bir gösteri yapacağını...
95 liralık biletlerden alanların Madame Tussaud Müzesi’ni de ücretsiz gezeceğini... (www.biletix.com)
Bu akşam sen neredesin?
Mor ve Ötesi Antalya Sahne’de, Redd Beylikdüzü AKSM’de, Sena Şener Bursa Şarlo Stage’de, Berkay Ankara Jolly Joker’de, Mirkelam İzmir Hangout Performance’ta, Gripin Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde, Zeynep Bastık Kayseri Wyndham’da...
120 TL
Bu hafta sonu Zorlu PSM’de yapılan ve Apparat, Aga B, Baba Stiltz gibi isimlerin yer aldığı Mix Festival’e giriş ücreti.
Şehrin en iyi iki gece kulübü! Eski toprak, yeni yakışıklıya karşı
Sumahan gibi butik yerleri saymazsak İstanbul’da elektronik müziğin nabzının attığı iki önemli adres var: Geçen yıl yenilenen 20 yıllık Roxy RX ve bu yıl Harbiye’den Maslak’a taşınan Klein Wal. Hadi gelin, ikisini kıyaslayalım...
KLEIN WAL - ROXY RX
* Sabit DJ’leri kim?
KLEIN WAL: Orkun Bozdemir, Bayram Özcan, Sezer Uysal ve Serhat Demiralp.
ROXY RX: Procombo, Dirgen, Ozan Yazgan ve Blotto.
* Bugüne kadar çalan en ünlü 3 DJ?
KLEIN WAL: Amerikalı Dj Armen Miran ile 25 Ekim’de açıldı. Onun dışında H.O.S.H ve Lehar.
ROXY RX: John Digweed, Dubfire, Ilario Alicante.
* Yaş ortalaması?
KLEIN WAL: 28-30.
ROXY RX: 20-35.
Giriş ücreti?
KLEIN WAL: DJ’lere göre değişiyor ama minimum 40 lira.
ROXY RX: Lokal performanslarda 50, global DJ’lerde 70-100 lira.
* Bir biranın fiyatı?
KLEIN WAL: 30 lira.
ROXY RX: 25 lira.
* Bu akşam kim var?
KLEIN WAL: Viyana merkezli, elektronik müziğin dahi ikilisi HVOB. Anna Müller ve Paul Wallner, canlı performanslarıyla kabinde olacak.
ROXY RX: Patrice Bäumel ile ‘Yetişkinler İçin Tekno’. Alman prodüktör ve DJ,
Kompakt, Crosstown Rebels ve Anjunadeep’ten çıkardığı parçaları ile dinleyiciyi büyülüyor.
* Nesi güzel?
KLEIN WAL: Işık, ses ve mekân tasarımı iyi. Bir de devasa heykeller var.
Girişte sağda kalan kısım cam. Eğlenirken dışarıdaki kayalıkları seyrediyorsunuz.
ROXY RX: Taksim’de olduğu için merkezi ve ulaşımı kolay. 20 yılın yaşanmışlığı da insana iyi geliyor. Çok iyi bir ses sistemi ve akustiği var.
* Nesi kötü?
KLEIN WAL: Kapıdaki uzun kuyruklar… Bir de uzun zamandır görmediklerinizle karşılaşmak. Selam vermekten dans edemiyorsun!
ROXY RX: Bazı gecelerde kapı girişlerinin dar olmasından dolayı uzun kuyruklar oluşabiliyor. Erken gitmekte fayda var.
* Kaç kişilik?
KLEIN WAL: 2500
ROXY RX: 800
* Nerede?
KLEIN WAL: Ayazağa’da Vadistanbul’un tam karşısı.
ROXY RX: Beyoğlu, Cihangir’de Sıraselviler Caddesi.
Haftanın hangi günleri, kaçla kaç arası açık?
KLEIN WAL: Cuma-cumartesi, 23:00-05:00.
ROXY RX: Cuma-cumartesi 22:00-05:00.
* Nasıl erişirim?
KLEIN WAL: Instagram: klein.wal
ROXY RX: www.rxistanbul.com (0533) 152 95 79
3 SEMT 3 NOKTA ATIŞI
Kebap üstü canlı müzik
ULUS’TA MEFTUN
Gece hayatının yeni kebap-canlı müzik mekânı. Ortaköy’den Ulus’a çıkan yolda. Mert Davran, Aslı Zen ve Nurcan Eren sahne alıyor. Cumartesi akşamları Nurcan Eren’i dinlemeye mutlaka gidin, şansondan türküye sizi kendinizden geçireceğini garanti ederim. Pazar akşamlarıysa işletmeci Mert Davran’ın klasikleşmiş Arabesk geceleri var.
Biraz İtalya alır mıydınız?
KARAKÖY’DE UN PO
Semtin yeni İtalyan’ı. İtalyanca’da ‘biraz’ anlamına geliyor. Şef Piero Bergese’nin mönüsünde salata, meze, makarna, pizza, vegan ve vejeteryan seçenekler var. En çok deniz mahsulü spagetti ve dört peynirli pizza seviliyor. Üstüne tiramisi, cheesecake, torta di mele ve 200 yıllık Cafe Molinari organik kahvesi... Pazartesileri kapalı. (0212) 252 02 00
Akustik türk sanat müziği
ATAŞEHİR’DE MOR
Anadolu Yakası’nın şenlikli meyhanesi. Dışarıdan gelenler de var ama daha çok semt mekânı gibi. Hafta içi akustik Türk sanat müziği yapıyorlar, ilerleyen saatlerde istek şarkı faslı başlıyor. Çarşambaları nostalji gecesi. Hafta sonlarıysa Murat Maytahan ve arkaşdaşları coşturuyor. Mönüde 20 çeşit mezeyle ara sıcak ve ana yemekler var. (0553) 169 92 73
Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?
* Komedyen Kaan Sekban ve Pelin Akil’in ‘Son Beş Yıl’ adında yeni bir müzikale başladığını...
Müzikalin önce 11 Aralık’ta Zorlu PSM’de, sonra 14 Aralık’ta UNIQ Hall’da sergileneceğini...
* ‘The Merlin Award’ sahibi Kubilay Qb Tunçer’in, Grand Pera Sahnesi’nde bir gösteri yapacağını...
95 liralık biletlerden alanların Madame Tussaud Müzesi’ni de ücretsiz gezeceğini... (www.biletix.com)
Bu akşam sen neredesin?
Mor ve Ötesi Antalya Sahne’de, Redd Beylikdüzü AKSM’de, Sena Şener Bursa Şarlo Stage’de, Berkay Ankara Jolly Joker’de, Mirkelam İzmir Hangout Performance’ta, Gripin Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde, Zeynep Bastık Kayseri Wyndham’da...
120 TL
Bu hafta sonu Zorlu PSM’de yapılan ve Apparat, Aga B, Baba Stiltz gibi isimlerin yer aldığı Mix Festival’e giriş ücreti.