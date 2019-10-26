Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Şehirde neler oluyor?
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Şehirde neler oluyor?

26 Ekim 2019

Bir otel, bir pastane, bir geçici restoran ve bir dernek... Ortak yanları, kendilerine odak noktası olarak lezzet, sağlık ve hazzı almaları.

Glütensiz kafe hizmetinizde
NİŞANTAŞI’NDA BİR PASTANE...
Şehirde neler oluyor
Teşvikiye, Valikonağı Caddesi’nde yer alan Habitude Artisan Pâtisserie & Café glütensiz ve vegan ürünleriyle öne çıkıyor. Sabahları hem vegan hem de normal beslenenler için ekşi mayalı ekmeklerle yapılan sandviçler veya kahvaltı seçenekleri var. Tatlılar günlük: Yanık Bask cheesecake, elmalı turta, raw kakaolu tahinli vegan tart, vegan ve glütensiz kurabiye çeşitleri... Soya, badem ve fındık sütleriyle hazırlanan vegan kahvelerin yanı sıra aromatik, özel bitkilerden harmanlanmış bitki çayları da servis ediyorlar. (0212) 246 12 30
Bu konforu sürmeye
5 duyu yetmez
SARIYER’DE BİR OTEL...
Şehirde neler oluyor
Sarıyer’de 20 yıl önce çıkan yangından sonra yenilenen Kocataş ve Sait Paşa yalıları Six Senses (Altı Duyu) adıyla otel oldu. İçinden hâlâ kaynak suyu çıkan 2.5 hektarlık bahçesiyle resort ve SPA olarak hizmet verecek otelde, 60 lüks oda ve süitin yanı sıra toplantı salonları, sağlık kulübü, 4 adet restoran ve butikler yer alıyor. Eat Wit Six Senses felsefesine dayanan, hem besleyici hem de lezzetli mönülere ünlü işletmeci Richard Sandoval’ın restoranı Toro Latin GastroBar eşlik edecek. Yeni havalimanına sadece 40 dakika mesafedeki Six Senses’in konuklarını hızlıca Tarihi Yarımada’ya ulaştırmak için özel bir teknesi de var.
Deneyimsel gastronomi
ZİNCİRLİKUYU’DA
BİR GEÇİCİ RESTORAN...
Şehirde neler oluyor
Paco Ronchero, gastronomi dünyasının yakından tanıdığı iki Michelin yıldızlı bir İspanyol şef. İsmini bu kadar duyurmasında yeme-içme dünyasının piri Ferran Adria ile birlikte çalışmışlığı ve dünyanın farklı lokasyonlarında işlettiği 10 önemli restoranın payı büyük. Bunların en meşhuru hiç şüphesiz Ibiza’daki Sublimotion. Konukların yemek yediği ortamdaki nemden duydukları seslere, ortamın sıcaklığına kadar bütün etkenlerin yemek deneyimiyle eşleştirildiği bir konsept bu. Roncero’nun bu ilginç restoranı 3 Kasım’a kadar konuk olarak Raffles Otel’de. (0212) 924 02 00
Göbeklitepe’nin lezzetleri
DİKİLİTAŞ’TA
BİR DERNEK...
Şehirde neler oluyor

Gastronomi Turizmi Derneği, Anadolu ve Osmanlı mutfaklarını yerli ve yabancı turistlere tanıtmak ve geliştirmek için faaliyet gösteriyor. Üyeleri arasında restoranlar, oteller, acenteler, rehberler, gastronomi yazarları ve blogger’lar var. Dernek Başkanı Gürkan Boztepe, sık sık üniversitelerin ilgili bölümlerine konuk oluyor. Son olarak Medipol Üniversitesi’nde, Seval Özcan’ın sanat tarihi dersine konuk oldular ve ‘Tarihin Sıfır Noktası Göbeklitepe Temalı Lezzetler’ sunumu yaptılar. Etkinlikleri takip ve katılım için: www.gastronomiturizmidernegi.com.tr/
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Cruise gemisi gibi manzarası olan Taksim İzaka Restaurant’da çarşambaları Asya lezzetleri akşamı yapıldığını...
Japon birası ve erik şarabının eşlik ettiği Uzakdoğu mönüsüne kişi başı fiyatın 130 lira olduğunu... (0212) 708 38 38...
∆ İstanbul gece hayatının yakından tanıdığı müzisyen Mert Davran’ın ‘Şölen’ adında yeni bir şarkı çıkardığını...
DMC etiketiyle raflara düşen parçanın klibini yönetmen Ecem Gündoğdu’nun çektiğini...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Zeynep Bastık Harbiye Açıkhava’da, Norm Ender Eskişehir If Performance’ta,
Zuhal Olcay Caddebostan K.M.’de, Haluk Levent Bursa Açıkhava’da, Bülent Ersoy Etiler Dalmaz Center’da, Mabel Matiz Kocaeli Hayal Kahvesi’nde, Linet Nakkaştepe Gece Life’ta, Mustafa Sandal Vadi Açıkhava’da...
1 TL
Zorlu PSM ve Akbank’ın hayata geçirdiği TOSLA uygulamasında öğrencilerin ödemesi gereken katkı payı... Bu uygulama sayesinde öğrenciler, gösterimlerde boş kalan koltuklara talip olabiliyorlar.



X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hadi gidelimÖmür KurtHadi gidelim26.10.2019
Antalya özüne dönüyor...Uğur VARDANAntalya özüne dönüyor...26.10.2019
Özlem Çerçioğlu’na yapılan ayıba dairAhmet HAKANÖzlem Çerçioğlu’na yapılan ayıba dair26.10.2019
Bumerang hareketlerOnur BAŞTÜRKBumerang hareketler26.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.