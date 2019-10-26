Şehirde neler oluyor?

Bir otel, bir pastane, bir geçici restoran ve bir dernek... Ortak yanları, kendilerine odak noktası olarak lezzet, sağlık ve hazzı almaları.
Glütensiz kafe hizmetinizde
NİŞANTAŞI’NDA BİR PASTANE...
Teşvikiye, Valikonağı Caddesi’nde yer alan Habitude Artisan Pâtisserie & Café glütensiz ve vegan ürünleriyle öne çıkıyor. Sabahları hem vegan hem de normal beslenenler için ekşi mayalı ekmeklerle yapılan sandviçler veya kahvaltı seçenekleri var. Tatlılar günlük: Yanık Bask cheesecake, elmalı turta, raw kakaolu tahinli vegan tart, vegan ve glütensiz kurabiye çeşitleri... Soya, badem ve fındık sütleriyle hazırlanan vegan kahvelerin yanı sıra aromatik, özel bitkilerden harmanlanmış bitki çayları da servis ediyorlar. (0212) 246 12 30
Bu konforu sürmeye
5 duyu yetmez
SARIYER’DE BİR OTEL...
Sarıyer’de 20 yıl önce çıkan yangından sonra yenilenen Kocataş ve Sait Paşa yalıları Six Senses (Altı Duyu) adıyla otel oldu. İçinden hâlâ kaynak suyu çıkan 2.5 hektarlık bahçesiyle resort ve SPA olarak hizmet verecek otelde, 60 lüks oda ve süitin yanı sıra toplantı salonları, sağlık kulübü, 4 adet restoran ve butikler yer alıyor. Eat Wit Six Senses felsefesine dayanan, hem besleyici hem de lezzetli mönülere ünlü işletmeci Richard Sandoval’ın restoranı Toro Latin GastroBar eşlik edecek. Yeni havalimanına sadece 40 dakika mesafedeki Six Senses’in konuklarını hızlıca Tarihi Yarımada’ya ulaştırmak için özel bir teknesi de var.
Deneyimsel gastronomi
ZİNCİRLİKUYU’DA
BİR GEÇİCİ RESTORAN...
Paco Ronchero, gastronomi dünyasının yakından tanıdığı iki Michelin yıldızlı bir İspanyol şef. İsmini bu kadar duyurmasında yeme-içme dünyasının piri Ferran Adria ile birlikte çalışmışlığı ve dünyanın farklı lokasyonlarında işlettiği 10 önemli restoranın payı büyük. Bunların en meşhuru hiç şüphesiz Ibiza’daki Sublimotion. Konukların yemek yediği ortamdaki nemden duydukları seslere, ortamın sıcaklığına kadar bütün etkenlerin yemek deneyimiyle eşleştirildiği bir konsept bu. Roncero’nun bu ilginç restoranı 3 Kasım’a kadar konuk olarak Raffles Otel’de. (0212) 924 02 00
Göbeklitepe’nin lezzetleri
DİKİLİTAŞ’TA
BİR DERNEK...
Gastronomi Turizmi Derneği, Anadolu ve Osmanlı mutfaklarını yerli ve yabancı turistlere tanıtmak ve geliştirmek için faaliyet gösteriyor. Üyeleri arasında restoranlar, oteller, acenteler, rehberler, gastronomi yazarları ve blogger’lar var. Dernek Başkanı Gürkan Boztepe, sık sık üniversitelerin ilgili bölümlerine konuk oluyor. Son olarak Medipol Üniversitesi’nde, Seval Özcan’ın sanat tarihi dersine konuk oldular ve ‘Tarihin Sıfır Noktası Göbeklitepe Temalı Lezzetler’ sunumu yaptılar. Etkinlikleri takip ve katılım için: www.gastronomiturizmidernegi.com.tr/
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Cruise gemisi gibi manzarası olan Taksim İzaka Restaurant’da çarşambaları Asya lezzetleri akşamı yapıldığını...
Japon birası ve erik şarabının eşlik ettiği Uzakdoğu mönüsüne kişi başı fiyatın 130 lira olduğunu... (0212) 708 38 38...
∆ İstanbul gece hayatının yakından tanıdığı müzisyen Mert Davran’ın ‘Şölen’ adında yeni bir şarkı çıkardığını...
DMC etiketiyle raflara düşen parçanın klibini yönetmen Ecem Gündoğdu’nun çektiğini...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Zeynep Bastık Harbiye Açıkhava’da, Norm Ender Eskişehir If Performance’ta,
Zuhal Olcay Caddebostan K.M.’de, Haluk Levent Bursa Açıkhava’da, Bülent Ersoy Etiler Dalmaz Center’da, Mabel Matiz Kocaeli Hayal Kahvesi’nde, Linet Nakkaştepe Gece Life’ta, Mustafa Sandal Vadi Açıkhava’da...
1 TL
Zorlu PSM ve Akbank’ın hayata geçirdiği TOSLA uygulamasında öğrencilerin ödemesi gereken katkı payı... Bu uygulama sayesinde öğrenciler, gösterimlerde boş kalan koltuklara talip olabiliyorlar.
Şehirde neler oluyor?
Bir otel, bir pastane, bir geçici restoran ve bir dernek... Ortak yanları, kendilerine odak noktası olarak lezzet, sağlık ve hazzı almaları.
Glütensiz kafe hizmetinizde
NİŞANTAŞI’NDA BİR PASTANE...
Teşvikiye, Valikonağı Caddesi’nde yer alan Habitude Artisan Pâtisserie & Café glütensiz ve vegan ürünleriyle öne çıkıyor. Sabahları hem vegan hem de normal beslenenler için ekşi mayalı ekmeklerle yapılan sandviçler veya kahvaltı seçenekleri var. Tatlılar günlük: Yanık Bask cheesecake, elmalı turta, raw kakaolu tahinli vegan tart, vegan ve glütensiz kurabiye çeşitleri... Soya, badem ve fındık sütleriyle hazırlanan vegan kahvelerin yanı sıra aromatik, özel bitkilerden harmanlanmış bitki çayları da servis ediyorlar. (0212) 246 12 30
Bu konforu sürmeye
5 duyu yetmez
SARIYER’DE BİR OTEL...
Sarıyer’de 20 yıl önce çıkan yangından sonra yenilenen Kocataş ve Sait Paşa yalıları Six Senses (Altı Duyu) adıyla otel oldu. İçinden hâlâ kaynak suyu çıkan 2.5 hektarlık bahçesiyle resort ve SPA olarak hizmet verecek otelde, 60 lüks oda ve süitin yanı sıra toplantı salonları, sağlık kulübü, 4 adet restoran ve butikler yer alıyor. Eat Wit Six Senses felsefesine dayanan, hem besleyici hem de lezzetli mönülere ünlü işletmeci Richard Sandoval’ın restoranı Toro Latin GastroBar eşlik edecek. Yeni havalimanına sadece 40 dakika mesafedeki Six Senses’in konuklarını hızlıca Tarihi Yarımada’ya ulaştırmak için özel bir teknesi de var.
Deneyimsel gastronomi
ZİNCİRLİKUYU’DA
BİR GEÇİCİ RESTORAN...
Paco Ronchero, gastronomi dünyasının yakından tanıdığı iki Michelin yıldızlı bir İspanyol şef. İsmini bu kadar duyurmasında yeme-içme dünyasının piri Ferran Adria ile birlikte çalışmışlığı ve dünyanın farklı lokasyonlarında işlettiği 10 önemli restoranın payı büyük. Bunların en meşhuru hiç şüphesiz Ibiza’daki Sublimotion. Konukların yemek yediği ortamdaki nemden duydukları seslere, ortamın sıcaklığına kadar bütün etkenlerin yemek deneyimiyle eşleştirildiği bir konsept bu. Roncero’nun bu ilginç restoranı 3 Kasım’a kadar konuk olarak Raffles Otel’de. (0212) 924 02 00
Göbeklitepe’nin lezzetleri
DİKİLİTAŞ’TA
BİR DERNEK...
Gastronomi Turizmi Derneği, Anadolu ve Osmanlı mutfaklarını yerli ve yabancı turistlere tanıtmak ve geliştirmek için faaliyet gösteriyor. Üyeleri arasında restoranlar, oteller, acenteler, rehberler, gastronomi yazarları ve blogger’lar var. Dernek Başkanı Gürkan Boztepe, sık sık üniversitelerin ilgili bölümlerine konuk oluyor. Son olarak Medipol Üniversitesi’nde, Seval Özcan’ın sanat tarihi dersine konuk oldular ve ‘Tarihin Sıfır Noktası Göbeklitepe Temalı Lezzetler’ sunumu yaptılar. Etkinlikleri takip ve katılım için: www.gastronomiturizmidernegi.com.tr/
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Cruise gemisi gibi manzarası olan Taksim İzaka Restaurant’da çarşambaları Asya lezzetleri akşamı yapıldığını...
Japon birası ve erik şarabının eşlik ettiği Uzakdoğu mönüsüne kişi başı fiyatın 130 lira olduğunu... (0212) 708 38 38...
∆ İstanbul gece hayatının yakından tanıdığı müzisyen Mert Davran’ın ‘Şölen’ adında yeni bir şarkı çıkardığını...
DMC etiketiyle raflara düşen parçanın klibini yönetmen Ecem Gündoğdu’nun çektiğini...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Zeynep Bastık Harbiye Açıkhava’da, Norm Ender Eskişehir If Performance’ta,
Zuhal Olcay Caddebostan K.M.’de, Haluk Levent Bursa Açıkhava’da, Bülent Ersoy Etiler Dalmaz Center’da, Mabel Matiz Kocaeli Hayal Kahvesi’nde, Linet Nakkaştepe Gece Life’ta, Mustafa Sandal Vadi Açıkhava’da...
1 TL
Zorlu PSM ve Akbank’ın hayata geçirdiği TOSLA uygulamasında öğrencilerin ödemesi gereken katkı payı... Bu uygulama sayesinde öğrenciler, gösterimlerde boş kalan koltuklara talip olabiliyorlar.