Sarışın Fatih olur mu?

24 Ocak’ta yayına girecek dijital dizi “Rise of Empires: Ottoman”da Fatih Sultan Mehmet’i sarışın, mavi gözlü, kıvırcık saçlı bir oyuncu canlandırıyor.
Devrim Evin, Mehmet Akif Alakurt, Kenan İmirzalıoğlu... Bugüne kadar II. Mehmed’i kim canlandırdıysa kara yağız insanlardı.
Öyle olması da insana makul geliyor; padişahın yaptırdığı o meşhur gül koklayan portresine baktığınızda da onu görüyorsunuz.
Ama 24 Ocak’ta Netflix’te başlayacak, İstanbul’un fethini konu alan “Rise Of Empires: Ottoman” dizisinde Fatih’i kumral, hatta ha deseniz sarışın, mavi gözlü, kıvır kıvır saçlı bir genç oyuncu canlandırıyor: Dikkatli izleyicilerin “Adı Efsane” dizisinden hatırlayacağı Cem Yiğit Üzümoğlu.
Eminim herkes mutat pozisyonunu alıp kimi “Tarih çarptırılıyor”, kimi “Hayır, bu belgesel değil, dizi”, kimi “Önemli olan performans” kimi de “Hayır efendim önemli olan dünyaya tanıtması” diyecek...
Hatta kim, ne diyecek; isimleri bile sayarım şimdi size.
Ama gelin, yeni başlayanlar için Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, ona bakalım.
Çünkü “Yeni Fatih” enteresan bir portre.
◊ Evet, yakışıklı. Ama bu, yakışıklı/model/best model birincisi falan olup sonra üzerine oyunculuk eğitimi serpiştirenlerden değil. Zaten Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun. Buna artı olarak yakışıklı. Afife 2017’de “yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı” unvanını aldı.
◊ Platformda yeni değil. Daha önce de dijital dizi “The Protector/Hakan: Muhafız”da rol almıştı. “Troas” tiyatro oyunu gibi
yabancı
sanatçıların da olduğu uluslararası projelerde yer almayı seviyor. Agresif, sinirli, sert rollere yakışıyor, ses tonu beğeniliyor. Aynı günde iki farklı sahnede, iki farklı oyuna (Craft Tiyatro’da “Kalp”, sonra Zorlu PSM’de “Evlat”) çıkacak kadar işine tutkun.
◊ Eski yüzücü, iflah olmaz bir gezgin. Üç yıl boyunca trenle Avrupa’da gitmedik ülke ve şehir bırakmamış. Polonya ve Hindistan’da modern dans üzerine çalışmalar yapmış. Ve henüz 25 yaşında.
Fatih sarışın olur mu olmaz mı bilmem ama fragmanına bakılırsa şimdiden çok iyi karakter ve başrol oyuncusu.
Sarışın Fatih olur mu?
24 Ocak’ta yayına girecek dijital dizi “Rise of Empires: Ottoman”da Fatih Sultan Mehmet’i sarışın, mavi gözlü, kıvırcık saçlı bir oyuncu canlandırıyor.
Devrim Evin, Mehmet Akif Alakurt, Kenan İmirzalıoğlu... Bugüne kadar II. Mehmed’i kim canlandırdıysa kara yağız insanlardı.
Öyle olması da insana makul geliyor; padişahın yaptırdığı o meşhur gül koklayan portresine baktığınızda da onu görüyorsunuz.
Ama 24 Ocak’ta Netflix’te başlayacak, İstanbul’un fethini konu alan “Rise Of Empires: Ottoman” dizisinde Fatih’i kumral, hatta ha deseniz sarışın, mavi gözlü, kıvır kıvır saçlı bir genç oyuncu canlandırıyor: Dikkatli izleyicilerin “Adı Efsane” dizisinden hatırlayacağı Cem Yiğit Üzümoğlu.
Eminim herkes mutat pozisyonunu alıp kimi “Tarih çarptırılıyor”, kimi “Hayır, bu belgesel değil, dizi”, kimi “Önemli olan performans” kimi de “Hayır efendim önemli olan dünyaya tanıtması” diyecek...
Hatta kim, ne diyecek; isimleri bile sayarım şimdi size.
Ama gelin, yeni başlayanlar için Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, ona bakalım.
Çünkü “Yeni Fatih” enteresan bir portre.
◊ Evet, yakışıklı. Ama bu, yakışıklı/model/best model birincisi falan olup sonra üzerine oyunculuk eğitimi serpiştirenlerden değil. Zaten Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun. Buna artı olarak yakışıklı. Afife 2017’de “yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı” unvanını aldı.
◊ Platformda yeni değil. Daha önce de dijital dizi “The Protector/Hakan: Muhafız”da rol almıştı. “Troas” tiyatro oyunu gibi
yabancı
sanatçıların da olduğu uluslararası projelerde yer almayı seviyor. Agresif, sinirli, sert rollere yakışıyor, ses tonu beğeniliyor. Aynı günde iki farklı sahnede, iki farklı oyuna (Craft Tiyatro’da “Kalp”, sonra Zorlu PSM’de “Evlat”) çıkacak kadar işine tutkun.
◊ Eski yüzücü, iflah olmaz bir gezgin. Üç yıl boyunca trenle Avrupa’da gitmedik ülke ve şehir bırakmamış. Polonya ve Hindistan’da modern dans üzerine çalışmalar yapmış. Ve henüz 25 yaşında.
Fatih sarışın olur mu olmaz mı bilmem ama fragmanına bakılırsa şimdiden çok iyi karakter ve başrol oyuncusu.