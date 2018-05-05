Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde

Bir köşedeee: Başarılı iş insanı, hayat dolu sporcu kişilik, kendisi gibi başkalarını da sağlığa, faydalı olana davet eden Önder Öztarhan! Karşı köşedeee: Ben! Titrim kısa ama sizi aldatmasın: Nice masum spor etkinliğini, hissettirmeden kokteyl-partiye çevirmişliğim var. Bu söyleşide iki arkadaşın önümüzdeki hafta yapılacak Bozcaada Koşusu'na katılıp katılmamak için birbirini ikna konuşmalarını okuyacaksınız. Biri aydınlık, diğeri karanlık tarafı temsil ediyor: Spor vs. Miskinlik! Şimdilik iyilik kazanmış gibi. Adadaki sonuç da öyle mi olacak peki?

Abi beni bırakın ya, ben sizin gibi ‘sporcu kişilik’ değilim. Bir hafta sonum var, onda da sevmiyorum öyle Rambo gibi...

- Sen gel de istersen koşma, yürü. Yahut otur seyret, temiz hava al, o bile kâr. Koşu dediğime bakma ya, çok eğlenceli oluyor.

Tamam da Bozcaada’nın yolu uzun. Oraya gideceğime iki saat daha giderim al sana Çeşme, Bodrum...

- Ulaşım zor ama sıradan bir ada değil... Sihrini kaybetmemiş. Doğası, dokusu, dinginliği... Bir yazda toplam 16 hafta sonu var. “Bunun bir tanesini bu bahaneyle Bozcaada’da geçirelim” dedik.

Pahalıydı değil mi Bozcaada...

- Otellerle, esnafla konuşuldu. Katılımın artması için, fiyatlar bilhassa makul tutuluyor. Geyikli-Bozcaada arasına ek seferler konuldu. Eskiden bir arabalı vapur vardı şimdi üç sefer yapılıyor. Biraz da bunlardan dolayı hızlı gelişti zaten. Sekiz sene önce 300 kişi katıldı. Geçen sene 3 bin kişi koştu, 5 bin de seyirci vardı.

Gelenler nasıl tipler?

- Her çeşit insan var. İsteyen herkes! Kayıt sırasında koşu puseti talep edip çocuklarıyla birlikte koşan mı ararsın, köpeğiyle birlikte koşanlar bile var! Bak ben arkadaşlarımı, kızlarımı, annemi ve köpeğimi de götüreceğim zaten. Öyle hesapla, 7 ile 70 yaş arası bir grubumuz var. Ama kadınlar çoğunlukta. Türkiye’de kadın katılımcının en fazla olduğu spor organizasyonu.

Şamata var mı?

- Olmaz mı? Cuma akşamı herkes adaya yerleşmiş oluyor. Restoranlarda, meydanda, sokaklarda herkes birbiriyle tanışıyor. Müthiş samimi bir enerji, muhabbetler sanki aile ortamında, dost sofrasında gibi.

Öyle çok tepelik değildi sanki Bozcaada. Güzergâh kolaydır herhalde.

- 10K ve yarı maraton olarak iki seçenek var. İsteyen 10K isteyen yarı maraton (21K) koşuyor. Parkur adanın etrafında olduğundan çok keyifli ama kolay değil. Koşanlar ve yürüyenlerle beraber yaklaşık iki saat sürüyor.

Denize de girilmez şimdi orada. Bozcaada’nın suyu ağustosta bile çivi gibidir.

- Gerçekten de çivi gibi. Ama ben giriyorum. O soğuk suyu ve suya girdikten sonraki dirilişi seviyorum.

O ne ya dizi mi çekiyoruz? Hiç sevmem soğuk su!

- Sen gel, ben sana havuz da bulurum...

E iyi, tamam. Siz gider koşarsınız, dinlenme kısmı başlayınca gelir bulursunuz, ben ona katılırım.



Nasıl katılınıyor? 12 Mayıs’taki New Balance Bozcaada’ya katılmak için newbalancerun.com adresinden kayıt yaptırmak yeterli. Önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl 100 metre çocuk koşu yarışı da var.



İsteyene Belgrad isteyene Pamukkale

TÜRKİYE’NİN BİR HAFTALIK KOŞU TAKVİMİ

Bugün: Adım Adım Koşu Belgrad

Bugün-yarın: Antalya Konyaaltı Triatlonu

Yarın: Wingsforlife Worldrun İzmir

Polatlı Gordion Yarı Maratonu

Yarın: ÇekmeKöy Ultra Bahar Maratonu

Yarın: Caddebostan Colour Sky 5K İstanbul

10-13 Mayıs The Bloomout Kapadokya

12 Mayıs Ultra Trail Fethiye

12 Mayıs Bursa Karacabey Longoz Koşusu

12-13 Mayıs UCI Antalya Gran Fondo

12-13 Mayıs Kapadokya Dekatlonu...

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Manuş Baba Moda Kayıkhane’de, Gökhan Türkmen İzmir Ooze Venue’de, Pentagram Ataşehir Dasdas’ta, Levent Yüksel Beyoğlu Jolly Joker’de, Yaşar Kartal Beyrut Performance’ta...

Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?

∆ Karaköy’deki Zelda Zonc’un artık Endam adıyla modern meyhane olduğunu...

Çarşamba akşamları ‘ladies nightta, hanımlardan yiyip içtiklerinin yarısının alındığını... (0530) 382 38 22

∆ Kemerburgaz’daki Foreistanbul’da bugün ve yarın bir diyet festivali organize edildiğini...

Ünlü diyetisyenlerle sohbetler, workshop’lar, spor etkinlikleri ve konserler yapıldığını.... www.diyetfest.com

∆ Extra Gastronomy’nin dünyaca ünlü şefleri üç ay boyunca İstanbullu yemekseverlerle buluşturduğu...

17 Nisan’da Alancha’da yapılacak üçüncü yemek için İngiliz şef Mark Greenaway’in geleceğini...

77 TL

Bugün saat 13.00’te Kadıköy Dorock XLarge’daki ‘Burn Hip Hop is Back 3’ partisine giriş ücreti... Ceza, Ezhel, Ayben, Yener Çevik, 9 canlı gibi müzisyen ve gruplar çıkacak.

ALKIŞLAR...

-- Maddi zorluklardan ‘Humanities/İnsaniyet’ dersinin kaldırılma tehlikesi vardı.

-- Derse kaynak yaratmak için ‘Hum By Night’ adında gece dersleri düzenlemeye başladılar.

-- ‘Evlilik’ temasının işlendiği ilk derste salon doldu taştı 8 Mayıs’ta mevzu bu kez ‘fiskos’.

-- Alkışlar bunu başaran Boğaçizi Üniversitesi öğrenci ve hocaları için!

ŞEHRENGİZ

Divan edebiyatında şehrin güzellerinden, güzelliklerden bahseden metinler.

NELİPİDE’NİN ORDU PİDELERİ: Bağdat Caddesi ve Beylikdüzü’nde şubeleri bulunan Nelipide’de fiyatlar 16-26 lira. (0216) 356 52 52