Salaşlardan bir güzel BÜYÜKÇEKMECE ANTİK İSMET

İddiasız, salaş ama ‘denize sıfır’, önü-arkası yürüyüş yolu. Bir kere oturup kalktıktan sonra “Hah, burası benim yerim” diyorsunuz. Üstelik kazıklanmadan: Beyaz peynir 5, patlıcan salata 11 lira. Ama asıl önemlisi, hikâyesi...
Batı’da bir mekânın tutmasının artık en önemli kriterlerinden biri, hikâyesinin olması. Ya terk edilmiş bir fabrika olacak (Bakınız: Berlin’deki Berghain Club), ya kardeşlerin üçü de çok başarılı şefler olacak (Tadınız: Girona’da Roca Kardeşler’in El Celler de Can Roca’sı), ya dünyanın en eski restoranı olacak (Biliniz: Madrid’deki Botin), ya şu, ya bu...
O yüzden Şeyma Subaşı’nın Bebek’te açtığı Healthyish’in kapanmasına çok şaşırmadım. Evet, sağlıklı yemek de yükselen bir trend ama “Seyahatlerde çok görüyorduk, biz de burada aynısını yapalım” hevesi, nice beyaz yakalıya pahalıya patladı; bir sene sonra kapanacak dükkânlar için, bu uğurda ne tazminatlar yendi, heba edildi. Bunun için işinden istifa etmiş olmak da cabası...
Antik İsmet Büyükçekmece sahilinde, Kordonboyu Caddesi’nde. (0212) 882 33 33
İstanbul’da birbirinin aynı, bir özelliği, hikâyesi olmayan mekânların istisnasıysa daha kıyıda köşede kalmış, salaş yerler. “İstanbul’un Salaşları” diye yazsan ansiklopedi olur, birçoğunun öyküsü ayrı bir roman. Örnek mi? Mesela Büyükçekmece sahildeki Antik İsmet Balıkçısı. Bundan 33 sene evvel küçük bir büfe olarak kuruluyor. Sahibi İsmet Şen, yıllarca Maksim’in, Lunapark’ın, Gaskonyalı’nın şef garsonluğunu yapmış; sonra canına tak edince en sevdiği iki arkadaşını yanına alıp burayı açmış. O gün ektiği çınarlar, ıhlamurlar bugün dev ağaçlar.
İsmet Abi’nin ‘antik’liğine gelince... Büyükçekmece’nin bu alanı dolgu alanıymış. Doldurmak için kamyonlarla denize moloz dökülüyormuş. Bir bakmış aralarında sütunlar, sütun altlıkları, tarihi eserler var. Denizin altında kalıp yazık olmasın diye kurtarmış onları; dükkânın yanına dikmiş tarihi eserleri.
O gün bugün lakabı Antik İsmet. Balık satın aldığı balıkçıların ağlarına takılan amforaları da topluyormuş ama onlara el koyup götürmüşler. Enteresan bir adam İsmet Abi. Eski Harley’ci mesela. “Eskiden İstanbul’da 30 kişiydik, öle öle, beşimiz kaldık” diyor.
Şeflikten mekân sahipliğine, 55 yıllık meslek hayatı... Ünlülerle, siyasilerle öyle anılar biriktirmiş ki gülmekten bir büyük biter ama tabakta balıklarınız buz gibi olur.
Dükkânı da çok güzel. İddiasız, salaş ama ‘denize sıfır’, önü-arkası yürüyüş yolu. Bir kere oturup kalktıktan sonra “Hah, burası benim yerim” diyorsunuz. Üstelik kazıklanmadan: Beyaz peynir 5, patlıcan salata 11 lira. Hamsi 30, çipuranın porsiyonu 35. “Hava soğudu ya,şu anda istavrit bile çok lezzetli” diyor.
Evim yakın olsa her hafta oradayım. Hayırsızlık işte, bir hesapladık, altı yıl olmuş görüşmeyeli. Eğer giderseniz soğuk havada şöminenin başına, sıcak havada açıkta deniz kenarına oturun. Antik İsmet kimmiş diye de sorup mutlaka tanışın, öyle Şeyma Subaşı gibi değil; her gün dükkânının başında.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Ajda Pekkan Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Sıla Ankara Congressium’da, Leman Sam Beylikdüzü AKSM’de, Yaşar Kocaeli Hayal Kahvesi’nde, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Ayna Denizli Wernuar Evet Hall’da, Moğollar Kadıköy Sahne’de, Feridun Düzağaç Bolu 6:45’te, Aylin Aslım Kadıköy The Wall Saloon’da...
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Yarın Beyoğlu’ndaki Sanat Performance’ta Kürtçe rap gecesi düzenleneceğini...
Etkinlikte Xem, Reqso, Roni Artin ve Adar gibi performansçıların sahne alacağını...
∆ Florya’da çok yakında altı kasap üstü restoran, üç katlı bir steak’çi açılacağını...Sahibinin lakabından dolayı adı Sarı olacak mekânda deve etinden burger yapacaklarını...
90 TL
Bugün 09.30-11.00 arasında Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılacak ‘Yalıda Yoga’ dersine giriş ücreti... Bunu kaçırırsanız bir sonraki 11 Ocak’ta.
Salaşlardan bir güzel BÜYÜKÇEKMECE ANTİK İSMET
İddiasız, salaş ama ‘denize sıfır’, önü-arkası yürüyüş yolu. Bir kere oturup kalktıktan sonra “Hah, burası benim yerim” diyorsunuz. Üstelik kazıklanmadan: Beyaz peynir 5, patlıcan salata 11 lira. Ama asıl önemlisi, hikâyesi...
Batı’da bir mekânın tutmasının artık en önemli kriterlerinden biri, hikâyesinin olması. Ya terk edilmiş bir fabrika olacak (Bakınız: Berlin’deki Berghain Club), ya kardeşlerin üçü de çok başarılı şefler olacak (Tadınız: Girona’da Roca Kardeşler’in El Celler de Can Roca’sı), ya dünyanın en eski restoranı olacak (Biliniz: Madrid’deki Botin), ya şu, ya bu...
O yüzden Şeyma Subaşı’nın Bebek’te açtığı Healthyish’in kapanmasına çok şaşırmadım. Evet, sağlıklı yemek de yükselen bir trend ama “Seyahatlerde çok görüyorduk, biz de burada aynısını yapalım” hevesi, nice beyaz yakalıya pahalıya patladı; bir sene sonra kapanacak dükkânlar için, bu uğurda ne tazminatlar yendi, heba edildi. Bunun için işinden istifa etmiş olmak da cabası...
Antik İsmet Büyükçekmece sahilinde, Kordonboyu Caddesi’nde. (0212) 882 33 33
İstanbul’da birbirinin aynı, bir özelliği, hikâyesi olmayan mekânların istisnasıysa daha kıyıda köşede kalmış, salaş yerler. “İstanbul’un Salaşları” diye yazsan ansiklopedi olur, birçoğunun öyküsü ayrı bir roman. Örnek mi? Mesela Büyükçekmece sahildeki Antik İsmet Balıkçısı. Bundan 33 sene evvel küçük bir büfe olarak kuruluyor. Sahibi İsmet Şen, yıllarca Maksim’in, Lunapark’ın, Gaskonyalı’nın şef garsonluğunu yapmış; sonra canına tak edince en sevdiği iki arkadaşını yanına alıp burayı açmış. O gün ektiği çınarlar, ıhlamurlar bugün dev ağaçlar.
İsmet Abi’nin ‘antik’liğine gelince... Büyükçekmece’nin bu alanı dolgu alanıymış. Doldurmak için kamyonlarla denize moloz dökülüyormuş. Bir bakmış aralarında sütunlar, sütun altlıkları, tarihi eserler var. Denizin altında kalıp yazık olmasın diye kurtarmış onları; dükkânın yanına dikmiş tarihi eserleri.
O gün bugün lakabı Antik İsmet. Balık satın aldığı balıkçıların ağlarına takılan amforaları da topluyormuş ama onlara el koyup götürmüşler. Enteresan bir adam İsmet Abi. Eski Harley’ci mesela. “Eskiden İstanbul’da 30 kişiydik, öle öle, beşimiz kaldık” diyor.
Şeflikten mekân sahipliğine, 55 yıllık meslek hayatı... Ünlülerle, siyasilerle öyle anılar biriktirmiş ki gülmekten bir büyük biter ama tabakta balıklarınız buz gibi olur.
Dükkânı da çok güzel. İddiasız, salaş ama ‘denize sıfır’, önü-arkası yürüyüş yolu. Bir kere oturup kalktıktan sonra “Hah, burası benim yerim” diyorsunuz. Üstelik kazıklanmadan: Beyaz peynir 5, patlıcan salata 11 lira. Hamsi 30, çipuranın porsiyonu 35. “Hava soğudu ya,şu anda istavrit bile çok lezzetli” diyor.
Evim yakın olsa her hafta oradayım. Hayırsızlık işte, bir hesapladık, altı yıl olmuş görüşmeyeli. Eğer giderseniz soğuk havada şöminenin başına, sıcak havada açıkta deniz kenarına oturun. Antik İsmet kimmiş diye de sorup mutlaka tanışın, öyle Şeyma Subaşı gibi değil; her gün dükkânının başında.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Ajda Pekkan Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Sıla Ankara Congressium’da, Leman Sam Beylikdüzü AKSM’de, Yaşar Kocaeli Hayal Kahvesi’nde, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Ayna Denizli Wernuar Evet Hall’da, Moğollar Kadıköy Sahne’de, Feridun Düzağaç Bolu 6:45’te, Aylin Aslım Kadıköy The Wall Saloon’da...
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Yarın Beyoğlu’ndaki Sanat Performance’ta Kürtçe rap gecesi düzenleneceğini...
Etkinlikte Xem, Reqso, Roni Artin ve Adar gibi performansçıların sahne alacağını...
∆ Florya’da çok yakında altı kasap üstü restoran, üç katlı bir steak’çi açılacağını...Sahibinin lakabından dolayı adı Sarı olacak mekânda deve etinden burger yapacaklarını...
90 TL
Bugün 09.30-11.00 arasında Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılacak ‘Yalıda Yoga’ dersine giriş ücreti... Bunu kaçırırsanız bir sonraki 11 Ocak’ta.