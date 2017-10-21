Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Puro değil kebap
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

Puro değil kebap

21 Ekim 2017

Jazzgir, Canary Wharf’ta, kanal kenarında gemi gibi bir kulüp. Civarda açılan beşinci Türk mekânı. Haftanın her gecesi farklı bir caz grubu çıkıyor. Çalışanlar, garsonlar, her milletten ama müşteriler İngiliz. Şehrin bu yeni finans merkezinde çalışan beyaz yakalılar... Yemek sunumları çok eğlenceli. Mesela tandır kebap ısmarlıyorsunuz, küllükte puro şeklinde geliyor.

Saydım: Tam 12 yıl olmuş bu köşeyi yazmaya başlayalı.

Bu zaman zarfında Türkiye’nin her yerinden davetler aldım. Restoranını, beach’ini, otelini, barını, kulübünü tanıtmak isteyen insanlardan...

Van’dan bile! Van’ın çok şaşırtıcı gece hayatını ‘Van Night Stand’ başlığıyla yazmıştım.

Ama geçen hafta ilk defa yurtdışından bir davet geldi.

Londra’dan.

Puro değil kebap
Jazzgir

Canary Wharf’ta yeni açılan Jazzgir isminde bir Türk caz kulübünden.

Yani Avrupa’nın öbür ucunda açılan bir mekân, tanıtımını Türkiye’den, Hürriyet üzerinden yapmak istiyordu.

Heyecanlandım, atladım gittim tabii.

Sahibi Ali Eren Balıkel.

Puro değil kebap
Ali Eren Balıkel ile Kilikya Restoran’ın önünde

Okumaya diye gidip, kalanlardan. Gerçi hâlâ okuyor; University of Whales ve Swiss Management Center’da doktora yapıyor. Master’da tez konusu da kendi mekânıymış; nasıl zincirleştiği, markalaştığı...

Çünkü Jazzgir ilk mekânı değil. Daha önce de (Adanalı olduğu için) Kilikya adında bir Türk restoran zinciri kurmuş, üç şubesi var Londra’da.

Jazzgir son göz ağrısı. Rıhtımda gemi gibi bir mekân. Haftanın her gecesi farklı bir caz grubu çıkıyor. Çalışanlar, garsonlar, her milletten ama müşteriler İngiliz. Londra’nın yeni finans merkezi Canary Wharf’ta çalışanlar ve civarda oturanlar. Çoğunluğu beyaz yakalı, cumartesi akşamı sahnedeki üç hanımdan oluşan The London Belles grubunu dinliyorlardı.

Puro değil kebap

Yemekler harika ama asıl güzellik sunumlarda. Mesela küllükte yanan puro şeklinde tandır var. Ortaya gelen paylaşmalık tabaklar bahçe şeklinde tasarlanmış...
İşin güzel tarafı, şehrin bu yükselen semtinde Jazzgir’le birlikte Türklerin açtığı mekânların sayısı beşe çıkmış.

Ali, yeni, değişik, ucuz ve lezzetli olduğu için Türk restoranlarına gitmenin Londra’da trend olduğunu anlatıyor.

Hani yolunuz O2 Arena’da konsere/etkinliğe falan düşer, canınız İngiliz trendlerini takip etmek falan ister, aklınızda olsun...

Puro değil kebap
İlik ve atıştırma bahçesi

Aşk festivali başladı

Sakızlı Rum kızı Tinika ile ona âşık olup tenekeden yaptığı teknesiyle defalarca kaçak olarak adaya giden, hatta sevgilisini görebilmek için Çeşme’ye dev bir kule inşa eden Nezir Kaya’dan ilham alan Aşk Festivali üç yaşında. Dalyan’daki festival göz açıp kapayıncaya kadar: Bugün başladı, yarın son! Konserler, müzik ve şiir dinletileri, dans gösterileri... İzmirliler ve civarda yaşayanlar... Bu mevsim ne Dalyan kaçar ne de festival!

Ben bunları niye ıskalamışım?
HAFTANIN KEŞİFLERİ

Murat Özkasım diye nü portreler çalışan muhteşem bir fotoğrafçı olduğunu... Özkasım’ın #submissive adında sado-mazo bir seriye başladığını... (Instagram: muratozkasim)

Puro değil kebap

Bu coğrafyayı Batuhan Öneş adında muhteşem bir DJ ve prodüktörle paylaştığımı... BÖ adıyla yaptığı dark remiks ve kliplerin memleketimizi birkaç fersah aştığını... (Facebook: bomusiic)

50 TL

Dünyanın en ilham verici insanlarını, şehrin en ilham verici etkinliğinde, dinleyicilerle buluşturan Brand Week’in (6-10 Kasım) Biletix’te açıklanan öğrenci giriş ücreti. Normal biletler 800 lira!

Bu akşam sen neredesin
CUMARTESİ GECESİ ATEŞİ

Deniz Seki Ankara Winner İncek’te, Sertab Erener Beşiktaş IF Performance’ta, Duman Antalya Konyaaltı Açıkhava’da, Emre Aydın Denizli Route’ta, Funda Arar Bursa Jolly Joker’de, Mabel Matiz Kadıköy Dorock XL’de...

Puro değil kebap

Bir gecelik festival

Müzik yazarımız Tolga Akyıldız çarşamba akşamı (25 Ekim), Beyoğlu Garajistanbul’da 15’inci kez ‘%100 Açık Sahne’ yapıyor. Müdavimlerinin ‘Bir gecelik festival’ dediği bu etkinlikte Yalın, Vega, Sena Şener gibi müzisyenler sahne alacak.

 

X
﻿
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri