Puro değil kebap

Jazzgir, Canary Wharf’ta, kanal kenarında gemi gibi bir kulüp. Civarda açılan beşinci Türk mekânı. Haftanın her gecesi farklı bir caz grubu çıkıyor. Çalışanlar, garsonlar, her milletten ama müşteriler İngiliz. Şehrin bu yeni finans merkezinde çalışan beyaz yakalılar... Yemek sunumları çok eğlenceli. Mesela tandır kebap ısmarlıyorsunuz, küllükte puro şeklinde geliyor.

Saydım: Tam 12 yıl olmuş bu köşeyi yazmaya başlayalı.

Bu zaman zarfında Türkiye’nin her yerinden davetler aldım. Restoranını, beach’ini, otelini, barını, kulübünü tanıtmak isteyen insanlardan...

Van’dan bile! Van’ın çok şaşırtıcı gece hayatını ‘Van Night Stand’ başlığıyla yazmıştım.

Ama geçen hafta ilk defa yurtdışından bir davet geldi.

Londra’dan.



Jazzgir

Canary Wharf’ta yeni açılan Jazzgir isminde bir Türk caz kulübünden.

Yani Avrupa’nın öbür ucunda açılan bir mekân, tanıtımını Türkiye’den, Hürriyet üzerinden yapmak istiyordu.

Heyecanlandım, atladım gittim tabii.

Sahibi Ali Eren Balıkel.



Ali Eren Balıkel ile Kilikya Restoran’ın önünde

Okumaya diye gidip, kalanlardan. Gerçi hâlâ okuyor; University of Whales ve Swiss Management Center’da doktora yapıyor. Master’da tez konusu da kendi mekânıymış; nasıl zincirleştiği, markalaştığı...

Çünkü Jazzgir ilk mekânı değil. Daha önce de (Adanalı olduğu için) Kilikya adında bir Türk restoran zinciri kurmuş, üç şubesi var Londra’da.

Jazzgir son göz ağrısı. Rıhtımda gemi gibi bir mekân. Haftanın her gecesi farklı bir caz grubu çıkıyor. Çalışanlar, garsonlar, her milletten ama müşteriler İngiliz. Londra’nın yeni finans merkezi Canary Wharf’ta çalışanlar ve civarda oturanlar. Çoğunluğu beyaz yakalı, cumartesi akşamı sahnedeki üç hanımdan oluşan The London Belles grubunu dinliyorlardı.

Yemekler harika ama asıl güzellik sunumlarda. Mesela küllükte yanan puro şeklinde tandır var. Ortaya gelen paylaşmalık tabaklar bahçe şeklinde tasarlanmış...

İşin güzel tarafı, şehrin bu yükselen semtinde Jazzgir’le birlikte Türklerin açtığı mekânların sayısı beşe çıkmış.

Ali, yeni, değişik, ucuz ve lezzetli olduğu için Türk restoranlarına gitmenin Londra’da trend olduğunu anlatıyor.

Hani yolunuz O2 Arena’da konsere/etkinliğe falan düşer, canınız İngiliz trendlerini takip etmek falan ister, aklınızda olsun...



İlik ve atıştırma bahçesi

Aşk festivali başladı

Sakızlı Rum kızı Tinika ile ona âşık olup tenekeden yaptığı teknesiyle defalarca kaçak olarak adaya giden, hatta sevgilisini görebilmek için Çeşme’ye dev bir kule inşa eden Nezir Kaya’dan ilham alan Aşk Festivali üç yaşında. Dalyan’daki festival göz açıp kapayıncaya kadar: Bugün başladı, yarın son! Konserler, müzik ve şiir dinletileri, dans gösterileri... İzmirliler ve civarda yaşayanlar... Bu mevsim ne Dalyan kaçar ne de festival!

HAFTANIN KEŞİFLERİ

Murat Özkasım diye nü portreler çalışan muhteşem bir fotoğrafçı olduğunu... Özkasım’ın #submissive adında sado-mazo bir seriye başladığını... (Instagram: muratozkasim)

Bu coğrafyayı Batuhan Öneş adında muhteşem bir DJ ve prodüktörle paylaştığımı... BÖ adıyla yaptığı dark remiks ve kliplerin memleketimizi birkaç fersah aştığını... (Facebook: bomusiic)

50 TL

Dünyanın en ilham verici insanlarını, şehrin en ilham verici etkinliğinde, dinleyicilerle buluşturan Brand Week’in (6-10 Kasım) Biletix’te açıklanan öğrenci giriş ücreti. Normal biletler 800 lira!

Bu akşam sen neredesin

CUMARTESİ GECESİ ATEŞİ

Deniz Seki Ankara Winner İncek’te, Sertab Erener Beşiktaş IF Performance’ta, Duman Antalya Konyaaltı Açıkhava’da, Emre Aydın Denizli Route’ta, Funda Arar Bursa Jolly Joker’de, Mabel Matiz Kadıköy Dorock XL’de...

Bir gecelik festival

Müzik yazarımız Tolga Akyıldız çarşamba akşamı (25 Ekim), Beyoğlu Garajistanbul’da 15’inci kez ‘%100 Açık Sahne’ yapıyor. Müdavimlerinin ‘Bir gecelik festival’ dediği bu etkinlikte Yalın, Vega, Sena Şener gibi müzisyenler sahne alacak.