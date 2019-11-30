Pizzanızı ekrandan seçiyorsunuz, RozzIe tıngır mıngır masaya getiriyor

Bu da oldu; robotlar garsonluk yapmaya başladı. Ataköy’deki Touch kafede işe giren Rozzie ve Robbie şimdilik getir-götür işlerine bakıyor ama ileride işlerimizi tamamen elimizden alırlar mı dersiniz?
İlk kez dört-beş yıl önce Londra Soho’daki Inamo Restaurant’ta görmüştüm. Oturduğunuz masa tamamen bir ekran. Mönü o ekranda. İçinden seçim yapıyorsunuz, seçtiğiniz tabak önünüzde resim olarak beliriyor, böylece nasıl bir yemek yiyeceğinizi görüyorsunuz. Beğenmezseniz değiştiriyorsunuz, bu sefer o yemek beliriyor önünüzde. İçeceğinizi falan, her şeyi bu şekilde belirliyorsunuz. Ekrandan verdiğiniz sipariş mutfağa düşüyor; sonra garsonlar önünüze gerçek yemeği getiriyor.
Ataköy Selenium Retro’daki (Otoyol üzerinde, Koçtaş’ın tam karşısı) Touch da böyle bir yer. Aslında bir kafe. Hamburger, pizza gibi birkaç alternatiften oluşan küçük bir mönüsü var. Ama tıpkı Inamo’daki gibi masalar ekran şeklinde; siparişlerinizi dokunmatik olarak veriyorsunuz. Siparişi verdikten sonra kaç dakika kaldığını gösteren bir geri sayım çıkıyor.
Buranın Inamo’dan farkıysa masadaki geri sayım bitince yemeğinizi robotların getirmesi. Rozzie ve Robbie adında iki robotları var. Siparişin hangi masaya ait olduklarını biliyorlar; ellerindeki tepsiyle kafe içinde belli bir hat üzerinde ilerliyorlar. Masanıza gelince durup size dönüyorlar. Siz yemeğinizi aldıktan sonra Türkçe olarak “İşiniz bittiyse lütfen elime dokunun” diyorlar. Dokunuyorsunuz, bir başka sipariş için mutfağa gidiyorlar.
Yemekler mi? 10 üzerinden 6, standart kafe yemekleri.
Teknolojiye düşkün yetişkinler için ilginç tabii. Ama en çok çocukları eğlendirecek bir şey. Yani sevindirmek istediğiniz çocuğunuz, yeğeniniz falan varsa aklınızda olsun.
İşimizi elimizden alırlar mı?
-Rozzie ve Robbie her sabah 3-4 saat şarj ediliyor. Ondan sonra gece 22.00’ye kadar mola vermeden çalışıyorlar.
-İçecekleri devamlı döktükleri için sadece yemek taşımalarına izin veriliyor, o yüzden canlı garson da var.
-Ha keza hesap da alamıyorlar. Bugüne kadar kimse bahşiş vermemiş. SSK’ları, yıllık izinleri falan da yok.
-Yine de boyları 1.60-1.65 olan bu sevimli robotların LED ışıktan yapılmış gözleri her zaman gülüyor.
Bu akşam sen neredesin
Hande Yener Sinop Dodo Plus’ta, Candan Erçetin Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Haluk Levent Ankara Milyon Performance’ta, Yüksek Sadakat Kadıköy Dorock XL’da, Can Bonomo Çorlu Pikap Performance’ta, Göksel Moda Kayıkhane’de, Kalben Denizli Route’ta, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Cem Belevi Kahramanmaraş Hayal Kahvesi’nde, Levent Yüksel Bursa Jolly Joker’de, Feridun Düzağaç İzmir Hangout’ta...
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Bu akşam Taksim’deki Roxy RX’te DJ Francesca Lombardo’nun pikap başına geçeceğini...
90 lira giriş ücreti olan partiye gelen herkes için 5 lira ayrılıp bir ağaç dikileceğini...
∆ Bugün 17.30’da Sultanahmet’teki Şerefiye Sarnıcı’nda Anastasia Kobekina’nın konseri olduğunu...
Viyolonsel sanatçısı Kobekina’nın Le Figaro tarafından rakipsiz olarak nitelendiğini..
450 TL
Yarın akşam Volkswagen Arena’da vereceği konserden sonra Edis’in yeni imajını yakından görmek isteyenler için yapılacak tanışma etkinliğine katılım ücreti... Konser biletleriyse 110 lira.
Pizzanızı ekrandan seçiyorsunuz, RozzIe tıngır mıngır masaya getiriyor
Bu da oldu; robotlar garsonluk yapmaya başladı. Ataköy’deki Touch kafede işe giren Rozzie ve Robbie şimdilik getir-götür işlerine bakıyor ama ileride işlerimizi tamamen elimizden alırlar mı dersiniz?
İlk kez dört-beş yıl önce Londra Soho’daki Inamo Restaurant’ta görmüştüm. Oturduğunuz masa tamamen bir ekran. Mönü o ekranda. İçinden seçim yapıyorsunuz, seçtiğiniz tabak önünüzde resim olarak beliriyor, böylece nasıl bir yemek yiyeceğinizi görüyorsunuz. Beğenmezseniz değiştiriyorsunuz, bu sefer o yemek beliriyor önünüzde. İçeceğinizi falan, her şeyi bu şekilde belirliyorsunuz. Ekrandan verdiğiniz sipariş mutfağa düşüyor; sonra garsonlar önünüze gerçek yemeği getiriyor.
Ataköy Selenium Retro’daki (Otoyol üzerinde, Koçtaş’ın tam karşısı) Touch da böyle bir yer. Aslında bir kafe. Hamburger, pizza gibi birkaç alternatiften oluşan küçük bir mönüsü var. Ama tıpkı Inamo’daki gibi masalar ekran şeklinde; siparişlerinizi dokunmatik olarak veriyorsunuz. Siparişi verdikten sonra kaç dakika kaldığını gösteren bir geri sayım çıkıyor.
Buranın Inamo’dan farkıysa masadaki geri sayım bitince yemeğinizi robotların getirmesi. Rozzie ve Robbie adında iki robotları var. Siparişin hangi masaya ait olduklarını biliyorlar; ellerindeki tepsiyle kafe içinde belli bir hat üzerinde ilerliyorlar. Masanıza gelince durup size dönüyorlar. Siz yemeğinizi aldıktan sonra Türkçe olarak “İşiniz bittiyse lütfen elime dokunun” diyorlar. Dokunuyorsunuz, bir başka sipariş için mutfağa gidiyorlar.
Yemekler mi? 10 üzerinden 6, standart kafe yemekleri.
Teknolojiye düşkün yetişkinler için ilginç tabii. Ama en çok çocukları eğlendirecek bir şey. Yani sevindirmek istediğiniz çocuğunuz, yeğeniniz falan varsa aklınızda olsun.
İşimizi elimizden alırlar mı?
-Rozzie ve Robbie her sabah 3-4 saat şarj ediliyor. Ondan sonra gece 22.00’ye kadar mola vermeden çalışıyorlar.
-İçecekleri devamlı döktükleri için sadece yemek taşımalarına izin veriliyor, o yüzden canlı garson da var.
-Ha keza hesap da alamıyorlar. Bugüne kadar kimse bahşiş vermemiş. SSK’ları, yıllık izinleri falan da yok.
-Yine de boyları 1.60-1.65 olan bu sevimli robotların LED ışıktan yapılmış gözleri her zaman gülüyor.
Bu akşam sen neredesin
Hande Yener Sinop Dodo Plus’ta, Candan Erçetin Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Haluk Levent Ankara Milyon Performance’ta, Yüksek Sadakat Kadıköy Dorock XL’da, Can Bonomo Çorlu Pikap Performance’ta, Göksel Moda Kayıkhane’de, Kalben Denizli Route’ta, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Cem Belevi Kahramanmaraş Hayal Kahvesi’nde, Levent Yüksel Bursa Jolly Joker’de, Feridun Düzağaç İzmir Hangout’ta...
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Bu akşam Taksim’deki Roxy RX’te DJ Francesca Lombardo’nun pikap başına geçeceğini...
90 lira giriş ücreti olan partiye gelen herkes için 5 lira ayrılıp bir ağaç dikileceğini...
∆ Bugün 17.30’da Sultanahmet’teki Şerefiye Sarnıcı’nda Anastasia Kobekina’nın konseri olduğunu...
Viyolonsel sanatçısı Kobekina’nın Le Figaro tarafından rakipsiz olarak nitelendiğini..
450 TL
Yarın akşam Volkswagen Arena’da vereceği konserden sonra Edis’in yeni imajını yakından görmek isteyenler için yapılacak tanışma etkinliğine katılım ücreti... Konser biletleriyse 110 lira.