Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Pizzanızı ekrandan seçiyorsunuz, RozzIe tıngır mıngır masaya getiriyor
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Pizzanızı ekrandan seçiyorsunuz, RozzIe tıngır mıngır masaya getiriyor

30 Kasım 2019

Bu da oldu; robotlar garsonluk yapmaya başladı. Ataköy’deki Touch kafede işe giren Rozzie ve Robbie şimdilik getir-götür işlerine bakıyor ama ileride işlerimizi tamamen elimizden alırlar mı dersiniz?

İlk kez dört-beş yıl önce Londra Soho’daki Inamo Restaurant’ta görmüştüm. Oturduğunuz masa tamamen bir ekran. Mönü o ekranda. İçinden seçim yapıyorsunuz, seçtiğiniz tabak önünüzde resim olarak beliriyor, böylece nasıl bir yemek yiyeceğinizi görüyorsunuz. Beğenmezseniz değiştiriyorsunuz, bu sefer o yemek beliriyor önünüzde. İçeceğinizi falan, her şeyi bu şekilde belirliyorsunuz. Ekrandan verdiğiniz sipariş mutfağa düşüyor; sonra garsonlar önünüze gerçek yemeği getiriyor.
Ataköy Selenium Retro’daki (Otoyol üzerinde, Koçtaş’ın tam karşısı) Touch da böyle bir yer. Aslında bir kafe. Hamburger, pizza gibi birkaç alternatiften oluşan küçük bir mönüsü var. Ama tıpkı Inamo’daki gibi masalar ekran şeklinde; siparişlerinizi dokunmatik olarak veriyorsunuz. Siparişi verdikten sonra kaç dakika kaldığını gösteren bir geri sayım çıkıyor.
Pizzanızı ekrandan seçiyorsunuz, RozzIe tıngır mıngır masaya getiriyor
Buranın Inamo’dan farkıysa masadaki geri sayım bitince yemeğinizi robotların getirmesi. Rozzie ve Robbie adında iki robotları var. Siparişin hangi masaya ait olduklarını biliyorlar; ellerindeki tepsiyle kafe içinde belli bir hat üzerinde ilerliyorlar. Masanıza gelince durup size dönüyorlar. Siz yemeğinizi aldıktan sonra Türkçe olarak “İşiniz bittiyse lütfen elime dokunun” diyorlar. Dokunuyorsunuz, bir başka sipariş için mutfağa gidiyorlar.
Yemekler mi? 10 üzerinden 6, standart kafe yemekleri.
Teknolojiye düşkün yetişkinler için ilginç tabii. Ama en çok çocukları eğlendirecek bir şey. Yani sevindirmek istediğiniz çocuğunuz, yeğeniniz falan varsa aklınızda olsun.
Pizzanızı ekrandan seçiyorsunuz, RozzIe tıngır mıngır masaya getiriyor

İşimizi elimizden alırlar mı?
-Rozzie ve Robbie her sabah 3-4 saat şarj ediliyor.  Ondan sonra gece 22.00’ye kadar mola vermeden çalışıyorlar.
 -İçecekleri devamlı döktükleri için sadece yemek taşımalarına izin veriliyor, o yüzden canlı garson da var.
 -Ha keza hesap da alamıyorlar. Bugüne kadar kimse bahşiş vermemiş. SSK’ları, yıllık izinleri falan da yok.
-Yine de boyları 1.60-1.65 olan bu sevimli robotların LED ışıktan yapılmış gözleri her zaman gülüyor.
Bu akşam sen neredesin
Hande Yener Sinop Dodo Plus’ta, Candan Erçetin Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Haluk Levent Ankara Milyon Performance’ta, Yüksek Sadakat Kadıköy Dorock XL’da, Can Bonomo Çorlu Pikap Performance’ta, Göksel Moda Kayıkhane’de, Kalben Denizli Route’ta, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Cem Belevi Kahramanmaraş Hayal Kahvesi’nde, Levent Yüksel Bursa Jolly Joker’de, Feridun Düzağaç İzmir Hangout’ta...
Pizzanızı ekrandan seçiyorsunuz, RozzIe tıngır mıngır masaya getiriyor

Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Bu akşam Taksim’deki Roxy RX’te DJ Francesca Lombardo’nun pikap başına geçeceğini...
90 lira giriş ücreti olan partiye gelen herkes için 5 lira ayrılıp bir ağaç dikileceğini...
∆ Bugün 17.30’da Sultanahmet’teki Şerefiye Sarnıcı’nda Anastasia Kobekina’nın konseri olduğunu...
Viyolonsel sanatçısı Kobekina’nın Le Figaro tarafından rakipsiz olarak nitelendiğini..

450 TL
Yarın akşam Volkswagen Arena’da vereceği konserden sonra Edis’in yeni imajını yakından görmek isteyenler için yapılacak tanışma etkinliğine katılım ücreti... Konser biletleriyse 110 lira.




X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Eşime bir şans daha vermeli miyimGüzin AblaEşime bir şans daha vermeli miyim?30.11.2019
Çevre hassasiyeti nedeniyle turne yapmayacaklarTolga AKYILDIZÇevre hassasiyeti nedeniyle turne yapmayacaklar30.11.2019
O çarpı hepimizin evine kazındıFatih ÇEKİRGEO çarpı hepimizin evine kazındı30.11.2019
Güney Kore mucizesinin sırlarıNuran ÇAKMAKÇIGüney Kore mucizesinin sırları30.11.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.