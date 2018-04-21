Partiden önce bir doz huzur alır mıydınız?

Karıştırmazsak olmaz. Zamanın ruhu, yapacak bir şey yok: Vakit az.

Kafeye mi gideceğiz? Aynı zamanda kitapçı ya da çiçekçi de olsun. Misal mi? Akaratlar’de Minoa, İstiklal’de Ada, Alman Kitapevi...

Yemeğe mi çıkacağız? Bebek Lucca’da yiyelim, hem sergi de gezmiş oluruz.

Kahvaltı? Karaköy’de Namlı’ya gidelim ki yediğimiz zeytinden, içtiğimiz çaydan alabilelim; mutfak alışverişi aradan çıksın.

Bu sıkışıklıktan, iki arada bir deredelikten gece hayatı da nasibini alıyor tabii.

Bu akşam Harbiye Klein’da bir parti var mesela: Babil’in Asma Bahçeleri (The Gardens of Babylon)...

İki ayrı sahnede Heimat, Holger Hecler, Amentia gibi dokuz ayrı DJ çalacak. Klein’a gece 12.00’den gidilmez ama bu akşam durum farklı, kapılar erken açılacak çünkü bu partinin konseptinde meditasyon var. Önce toplanılıp meditasyon yapılacak, sonra hep birlikte sabahna kadar partilenecek.

Ben ikinci kısmını alayım lütfen. Madem sonra tekrar azacağım, boşu boşuna niye önden sakinleşeyim?

Amsterdam menşeili bir parti serisi The Gardens of Babylon, Türkiye’ye ilk kez geliyor.

YENİLERDEN YENİ BEĞEN

* Karaköy’de Bahane: 10 Karaköy Oteli’nin terasında modern meyhane. Manzara güzel, servis iyi, mezeler lezzetli... (0532) 602 78 78

* Rumelihisarı’nda Köprüaltı: Kaburga da var, ahtapot lahmacun da. Sipariş bile vermeyin, kendinizi Gül Etker’e teslim edin gitsin. (0212) 287 73 23

Bu akşam sen neredesin?

CUMARTESİ GECESİ ATEŞİ

Bülent Ersoy&Muazzez Abacı Ankara Winner İncek’te, Mor ve Ötesi Gayrettepe Zorlu PSM’de, Moğollar Kocaeli Sabancı KM’de, Mabel Matiz Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Levent Yüksel Bursa Jolly Joker’de, Mirkelam Moda Kayıkhane’de, Leman Sam Denizli Route’ta, Yeni Türkü Kadıköy Sahne’de...