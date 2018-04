Partiden önce bir doz huzur alır mıydınız?

Karıştırmazsak olmaz. Zamanın ruhu, yapacak bir şey yok: Vakit az.

Kafeye mi gideceğiz? Aynı zamanda kitapçı ya da çiçekçi de olsun. Misal mi? Akaretler’de Minoa, İstiklal’de Ada, Alman Kitabevi...

Yemeğe mi çıkacağız? Bebek Lucca’da yiyelim, hem sergi de gezmiş oluruz.

Kahvaltı? Karaköy’de Namlı’ya gidelim ki yediğimiz zeytinden, içtiğimiz çaydan alabilelim; mutfak alışverişi aradan çıksın.

Bu sıkışıklıktan, iki arada bir deredelikten gece hayatı da nasibini alıyor tabii.

Bu akşam Harbiye Klein’da bir parti var mesela: Babil’in Asma Bahçeleri (The Gardens of Babylon)...



Amsterdam menşeli bir parti serisi The Gardens of Babylon, Türkiye’ye ilk kez geliyor.



İki ayrı sahnede Heimat, Holger Hecler, Amentia gibi dokuz ayrı DJ çalacak. Klein’a gece 12.00’den önce gidilmez ama bu akşam durum farklı, kapılar erken açılacak çünkü bu partinin konseptinde meditasyon var. Önce toplanılıp meditasyon yapılacak, sonra hep birlikte sabaha kadar partilenecek.

Ben ikinci kısmını alayım lütfen. Madem sonra tekrar azacağım, boşu boşuna niye önden sakinleşeyim?

Bu akşam sen neredesin

Bülent Ersoy&Muazzez Abacı Ankara Winner İncek’te, Mor ve Ötesi Gayrettepe Zorlu PSM’de, Moğollar Kocaeli Sabancı KM’de, Mabel Matiz Bostancı





Gösteri Merkezi’nde, Levent Yüksel Bursa Jolly Joker’de, Mirkelam Moda Kayıkhane’de,

Leman Sam Denizli Route’ta, Yeni Türkü Kadıköy Sahne’de...

YENİLERDEN YENİ BEĞEN

Karaköy’de Bahane: 10 Karaköy Oteli’nin terasında modern meyhane. Manzara güzel, servis iyi, mezeler lezzetli... (0532) 602 78 78 Rumelihisarı’nda Köprüaltı: Kaburga da var, ahtapot lahmacun da. Sipariş bile vermeyin, kendinizi Gül Etker’e teslim edin gitsin. (0212) 287 73 23