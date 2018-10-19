Özkök’ün psikolojik yaşı kaç?

Gözünüzü yumduğunuzda kaç yaşınızdasınız? Takılıp kaldığınız bir döneminiz var mı? Mesela rüyalarınızda... Olduğunuz yaşta mısınız yoksa kendinize iltimas geçiyor musunuz?
Ertuğrul Özkök.
Yakın basın tarihinin en önemli birkaç isminden biri.
20 yıl boyunca “amiral gemisi”nin dümenindeydi. Ne fırtınalar, ne limanlar...
Önceki akşam
CNN Türk’te, Buket Aydın’ın ‘40’ isimli programına katıldı.
Özkök kafayı biraz yaşa, yaşlılığa takmış biri.
“Devlet emeklilik yaşını tayin edebilir ama insanın hangi yaşta hissettiğini tayin edemez. Ben kendimi ne hissediyorsam o yaştayım” diyor.
Ama geminin, dümenin altından sular akmaya devam ediyor.
Artık biyolojik olarak 71 yaşında.
Psikolojik olarak kaç hissediyordur?
60? 50? 40? 17?
¡ ¡ ¡
Koku İstambulova.
Moskova’da. Dünyanın en yaşlı insanı. 129 yaşında.
Uzun yaşamanın insana bir ceza olduğunu söylüyor.
Haklı...
Tanıdığı/sevdiği herkes ölmüş.
Sınıf arkadaşları, komşuları, belediye başkanı, sütçü, Elvis Presley, kardeşleri, çocukları...
Korkunç bir yalnızlık.
¡ ¡ ¡
Moskova’daki Koku İstambulova’nın derdi, bedeninin lüzumundan fazla hayatta kalması.
İstanbul’da gazeteci Ertuğrul Özkök’ün derdiyse kendini olduğundan genç hissetmesi ama bedeninin, yaşama hevesine yetmemesi/yetişememesi.
İnsanın dengesini bozan iki portre...
Bir ortası var mı, bilmiyorum.
Peki gözünüzü kapadığınızda siz kaç yaşınızdasınız?
Takılıp kaldığınız bir dönem ya da yaşınız var mı?
Mesela rüyalarınızda...
Kendinize iltimas geçiyor musunuz yoksa tam olduğunuz yaşta mısınız?
Kendime yekten soramıyorum ama size sorayım: En kötü senaryonuz...
Özkök gibi gitmek mi?
İstambulova gibi gidememek mi?
Robot Sofia bir ses ver
Pasaportu olan ilk robottu.
Suudiler vatandaşlık vermişlerdi. Türkiye’ye gelip Ayşe Arman’la mülakat bile yapmıştı.
Epeydir sesi soluğu çıkmıyor.
İnsanın aklına kötü şeyler geliyor. Sofia bir ses ver; yekpare misin?
Levrek yemeyen insanlar
Çünkü levrekler fare yermiş.
Hatta Osman Hoca (Müftüoğlu) bir gün Boğaz’da, bir levreğin sudan fırlayıp deniz kenarında yürüyen bir fareyi kaptığını görmüş. İnternete girdim; hakikaten de fare yiyen levrek videoları var.
Siz izlemeyin; her siparişte aklınıza geliyor.
Özkök’ün psikolojik yaşı kaç?
Gözünüzü yumduğunuzda kaç yaşınızdasınız? Takılıp kaldığınız bir döneminiz var mı? Mesela rüyalarınızda... Olduğunuz yaşta mısınız yoksa kendinize iltimas geçiyor musunuz?
Ertuğrul Özkök.
Yakın basın tarihinin en önemli birkaç isminden biri.
20 yıl boyunca “amiral gemisi”nin dümenindeydi. Ne fırtınalar, ne limanlar...
Önceki akşam
CNN Türk’te, Buket Aydın’ın ‘40’ isimli programına katıldı.
Özkök kafayı biraz yaşa, yaşlılığa takmış biri.
“Devlet emeklilik yaşını tayin edebilir ama insanın hangi yaşta hissettiğini tayin edemez. Ben kendimi ne hissediyorsam o yaştayım” diyor.
Ama geminin, dümenin altından sular akmaya devam ediyor.
Artık biyolojik olarak 71 yaşında.
Psikolojik olarak kaç hissediyordur?
60? 50? 40? 17?
¡ ¡ ¡
Koku İstambulova.
Moskova’da. Dünyanın en yaşlı insanı. 129 yaşında.
Uzun yaşamanın insana bir ceza olduğunu söylüyor.
Haklı...
Tanıdığı/sevdiği herkes ölmüş.
Sınıf arkadaşları, komşuları, belediye başkanı, sütçü, Elvis Presley, kardeşleri, çocukları...
Korkunç bir yalnızlık.
¡ ¡ ¡
Moskova’daki Koku İstambulova’nın derdi, bedeninin lüzumundan fazla hayatta kalması.
İstanbul’da gazeteci Ertuğrul Özkök’ün derdiyse kendini olduğundan genç hissetmesi ama bedeninin, yaşama hevesine yetmemesi/yetişememesi.
İnsanın dengesini bozan iki portre...
Bir ortası var mı, bilmiyorum.
Peki gözünüzü kapadığınızda siz kaç yaşınızdasınız?
Takılıp kaldığınız bir dönem ya da yaşınız var mı?
Mesela rüyalarınızda...
Kendinize iltimas geçiyor musunuz yoksa tam olduğunuz yaşta mısınız?
Kendime yekten soramıyorum ama size sorayım: En kötü senaryonuz...
Özkök gibi gitmek mi?
İstambulova gibi gidememek mi?
Robot Sofia bir ses ver
Pasaportu olan ilk robottu.
Suudiler vatandaşlık vermişlerdi. Türkiye’ye gelip Ayşe Arman’la mülakat bile yapmıştı.
Epeydir sesi soluğu çıkmıyor.
İnsanın aklına kötü şeyler geliyor. Sofia bir ses ver; yekpare misin?
Levrek yemeyen insanlar
Çünkü levrekler fare yermiş.
Hatta Osman Hoca (Müftüoğlu) bir gün Boğaz’da, bir levreğin sudan fırlayıp deniz kenarında yürüyen bir fareyi kaptığını görmüş. İnternete girdim; hakikaten de fare yiyen levrek videoları var.
Siz izlemeyin; her siparişte aklınıza geliyor.