Önce ağzını çalkalayacak

Nerelerde takılıyorsun, Türk kadını diye kimleri tanıyorsun, bilmiyoruz “Mehmet Akif” Alakurt... Cuma akşamı gel de tanı Türk kadınını.
“Sıla” ve “Adanalı” dizilerinden hatırlayacağınız Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarıyla ilgili iğrenç bir paylaşım yaptı...
“Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan ve (...) Zaman geçtiğinde esas çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir” diye yazdı.
Bak Mehmet Akif...
Aşk acısı mı çekiyorsun yoksa reyting rekortmeni dizilerinden kazandığın milyonları mı kaptırdın umurumuzda değil.
Ama şunu bilmen lazım: “Türk” ve “kadın” kelimelerini yan yana kullanacağın zaman önce ağzını üç kere çalkalayacak, sonra besmele çekeceksin!
Çünkü bu iki kelime yan yana geldiğinde...
Benim gözümün önüne koca İstanbul’da tek başına çocuk büyüten kız kardeşim geliyor.
Dünya operacılarının aklına Leyla Gencer, piyanocuların aklına İdil Biret, kemancılarının aklına Suna Kan geliyor.
Rus ordusunun arşivindeki Nene Hatun, Yunan arşivindeki Nezahat Onbaşı, İngiliz işgalcilerin arşivindeki Halide Edib geliyor.
Bu iki kelime yan yana geldiğinde var ya...
Parmağını kesince ne kadar acıdığını hatırlıyor musun Mehmet Akif?
O iki kelime yan yana geldiğinde...
Sırf hanesi dağılmasın diye dişini sıkan, sonra yavrularının önünde onlarca kez bıçaklanan Samsunlu Merve (25 bıçak), Iğdırlı Güner (20 bıçak), İstanbullu Duygu (40 bıçak) geliyor.
O iki kelime yan yana geldiğinde...
Evladına bakmak için sabaha kadar taksi direksiyonu sallayan Nebahat Koçtemiz, savaş pilotu Burcu Şahinkaya, dünya tekvando şampiyonu Zeliha Ağrıs geliyor.
Hafize Analar’ı, Çalıkuşları’nı geçtim, pırıl pırıl yeğenim, umudum Öykü geliyor. O iki kelime yan yana geldiğinde...
Elektriğin olmadığı yıllarda,
köyünden başka yer görmemiş, okuma-yazma bilmeyen, derede bir bakışın aşkına hiç tanımadığı bir delikanlı için Rize’den İstanbul’a kaçan bir yetimin cesareti geliyor: Nazmiye...
Rahmetli anneannem.
Bak...
Bu cuma Dünya Kadınlar Günü.
Binlerce şiddet mağduru-hayatta kalanı, başarılısı-aktivisti, uzunu-kısası, işçisi-işvereni Taksim’de bir araya geliyor.
Ve artık soframızdaki yerleri öküzümüzden sonra değil.
Biz kadınların yanında, ardında duracağız.
Sen nerelerde geziyorsun, kimlerle takılıyorsun, “Türk kadını” diye kimleri tanıyorsun, bilmiyoruz Mehmet Akif.
Hiçbir şeyden utanmıyorsan, sana bu güzel ismi verenlerden utan.
Cuma akşamı gel de tanı “Türk kadını”nı.
8 Mart şimdiden kutlu olsun!
Önce ağzını çalkalayacak
Nerelerde takılıyorsun, Türk kadını diye kimleri tanıyorsun, bilmiyoruz “Mehmet Akif” Alakurt... Cuma akşamı gel de tanı Türk kadınını.
“Sıla” ve “Adanalı” dizilerinden hatırlayacağınız Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarıyla ilgili iğrenç bir paylaşım yaptı...
“Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan ve (...) Zaman geçtiğinde esas çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir” diye yazdı.
Bak Mehmet Akif...
Aşk acısı mı çekiyorsun yoksa reyting rekortmeni dizilerinden kazandığın milyonları mı kaptırdın umurumuzda değil.
Ama şunu bilmen lazım: “Türk” ve “kadın” kelimelerini yan yana kullanacağın zaman önce ağzını üç kere çalkalayacak, sonra besmele çekeceksin!
Çünkü bu iki kelime yan yana geldiğinde...
Benim gözümün önüne koca İstanbul’da tek başına çocuk büyüten kız kardeşim geliyor.
Dünya operacılarının aklına Leyla Gencer, piyanocuların aklına İdil Biret, kemancılarının aklına Suna Kan geliyor.
Rus ordusunun arşivindeki Nene Hatun, Yunan arşivindeki Nezahat Onbaşı, İngiliz işgalcilerin arşivindeki Halide Edib geliyor.
Bu iki kelime yan yana geldiğinde var ya...
Parmağını kesince ne kadar acıdığını hatırlıyor musun Mehmet Akif?
O iki kelime yan yana geldiğinde...
Sırf hanesi dağılmasın diye dişini sıkan, sonra yavrularının önünde onlarca kez bıçaklanan Samsunlu Merve (25 bıçak), Iğdırlı Güner (20 bıçak), İstanbullu Duygu (40 bıçak) geliyor.
O iki kelime yan yana geldiğinde...
Evladına bakmak için sabaha kadar taksi direksiyonu sallayan Nebahat Koçtemiz, savaş pilotu Burcu Şahinkaya, dünya tekvando şampiyonu Zeliha Ağrıs geliyor.
Hafize Analar’ı, Çalıkuşları’nı geçtim, pırıl pırıl yeğenim, umudum Öykü geliyor. O iki kelime yan yana geldiğinde...
Elektriğin olmadığı yıllarda,
köyünden başka yer görmemiş, okuma-yazma bilmeyen, derede bir bakışın aşkına hiç tanımadığı bir delikanlı için Rize’den İstanbul’a kaçan bir yetimin cesareti geliyor: Nazmiye...
Rahmetli anneannem.
Bak...
Bu cuma Dünya Kadınlar Günü.
Binlerce şiddet mağduru-hayatta kalanı, başarılısı-aktivisti, uzunu-kısası, işçisi-işvereni Taksim’de bir araya geliyor.
Ve artık soframızdaki yerleri öküzümüzden sonra değil.
Biz kadınların yanında, ardında duracağız.
Sen nerelerde geziyorsun, kimlerle takılıyorsun, “Türk kadını” diye kimleri tanıyorsun, bilmiyoruz Mehmet Akif.
Hiçbir şeyden utanmıyorsan, sana bu güzel ismi verenlerden utan.
Cuma akşamı gel de tanı “Türk kadını”nı.
8 Mart şimdiden kutlu olsun!