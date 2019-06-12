Ölürsem beach’ime gelme, istemem

Sen tut, dünyanın en önemli festivallerinin, Türkiye’nin en kalburüstü mekanlarının gözdesi ol, Çeşme’de bir beach’in kapısında kal... Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanı Momo’ya alınmadı. İşte 4 soruda olayın anatomisi, birinci elden hikayesi...
1- Şeyma Subaşı’yı mekana almayan Burak ve Ece kim, Momo neresi?
Her sezon başı sahilleri inşaat inşaat geziyorum. Yeni açılacak mekanların, beach’lerin herkesten önce ilk hallerini görüyorum.
Çeşme Dalyan’daki The Beach of Momo da öyle oldu. Hatta geçen yaz inşaatı gezerken Burak’la kızgın arıların saldırısına uğradık.
Beach’in sahipleri Burak (Beşer) ve nişanlısı Ece (Akbulut) kardeşlerim gibi.
Hikayenin en baştan tanığıyım. Tipik bir mahalle aşkı.
Burak, baba mesleğini bırakıp Alaçatı Hacımemiş’te Momo adlı restoranı açınca, “komşu kızıyla komşu oğlu” oldular. Ne olduysa da ondan sonra oldu, 4 yıllık ilişkileri başladı.
2- Şeyma Subaşı The Beach of Momo’nun “içeri alınmayacaklar” listesinde mi?
Burak’ın da Ece’nin de nahoş hatıraları vardı elbette. Ama birlikte olunca sadece birbirlerine değil, çevrelerine bile iyi geldiler. Hacımemiş’te şu lafı duymuşluğum var: “Hadi Burak’lara gidelim, üstümüze iyilik bulaşsın.”
Canlarını dişlerine takıp The Beach of Momo’yu yaptılar.
Aylarca biri inşaatında, öbürü dekorasyonunda çalıştı. Hâlâ öyleler.
İkisi de hali vakti yerinde ailelerin çocukları ama hiç gocunmaz, baktılar servis aksıyor; misafirlerinin siparişlerini kendi elleriyle götürürler.
Gündemleri mi? Kendileriyle meşguller.
Oturup saatlerce “Küçük Prens” okurlar mesela ve insanı bayana kadar bundan bahsedebilirler. O yüzden değil Şeyma Subaşı (Burak’ın eski sevgilisi), başka hiçbir ismin içinde olduğu bir “alınmayacaklar” listeleri yok.
3- O zaman Şeyma Subaşı neden içeri alınmadı?
Bir kere olayda bir yüz yüze gelme yok.
Bunlar kapıda kasada oturan tipler değil. Orada gelenleri karşılayan görevliler var.
Peki Şeyma Subaşı’nın geldiğinden haberleri var mıdır? Kesin...
Şimdi sorsak, tabii ki her işletme gibi “Çok yoğun bir anda, rezervasyonsuz gelmiş” gibi beylik bir açıklama yapacaklar.
Ama hepimiz biliyoruz ki hele de söz konusu Şeyma Subaşı gibi önemli bir figürse, allem kullem kadını koca plajda bir yere sığdırırsın.
Belli ki “önemli insanlar için yapılacak güzellik” kontenjanlarını, pek de kullanmak istememişler Şeyma Subaşı için.
4- Peki Şeyma Subaşı ne yapmaya çalışıyor?
Aradan yıllar, insanlar geçmiş.
Elbette tıpkı Burak’la Ece gibi, Şeyma Subaşı’nın da eski aşkıyla hiçbir derdi kalmamış, onun rahatlığıyla Momo’ya gitmiş olabilir.
Ama koca Çeşme’de gidecek başka beach mi kalmadı?
Mesela size sorayım: Diyelim ki eski sevgiliniz ve onun yeni nişanlısıyla bir hukukunuz, ahbaplığınız yok... Sanki mekan basar gibi, rezervasyon bile yaptırmadan kapıya dayanır, insanları böyle bir emrivakiyle baş başa bırakır mıydınız?
Beni kesseler işim olmaz. Hatta belki...
Davet edilmiş olsam bile.
Ölürsem beach’ime gelme, istemem
Sen tut, dünyanın en önemli festivallerinin, Türkiye’nin en kalburüstü mekanlarının gözdesi ol, Çeşme’de bir beach’in kapısında kal... Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanı Momo’ya alınmadı. İşte 4 soruda olayın anatomisi, birinci elden hikayesi...
1- Şeyma Subaşı’yı mekana almayan Burak ve Ece kim, Momo neresi?
Her sezon başı sahilleri inşaat inşaat geziyorum. Yeni açılacak mekanların, beach’lerin herkesten önce ilk hallerini görüyorum.
Çeşme Dalyan’daki The Beach of Momo da öyle oldu. Hatta geçen yaz inşaatı gezerken Burak’la kızgın arıların saldırısına uğradık.
Beach’in sahipleri Burak (Beşer) ve nişanlısı Ece (Akbulut) kardeşlerim gibi.
Hikayenin en baştan tanığıyım. Tipik bir mahalle aşkı.
Burak, baba mesleğini bırakıp Alaçatı Hacımemiş’te Momo adlı restoranı açınca, “komşu kızıyla komşu oğlu” oldular. Ne olduysa da ondan sonra oldu, 4 yıllık ilişkileri başladı.
2- Şeyma Subaşı The Beach of Momo’nun “içeri alınmayacaklar” listesinde mi?
Burak’ın da Ece’nin de nahoş hatıraları vardı elbette. Ama birlikte olunca sadece birbirlerine değil, çevrelerine bile iyi geldiler. Hacımemiş’te şu lafı duymuşluğum var: “Hadi Burak’lara gidelim, üstümüze iyilik bulaşsın.”
Canlarını dişlerine takıp The Beach of Momo’yu yaptılar.
Aylarca biri inşaatında, öbürü dekorasyonunda çalıştı. Hâlâ öyleler.
İkisi de hali vakti yerinde ailelerin çocukları ama hiç gocunmaz, baktılar servis aksıyor; misafirlerinin siparişlerini kendi elleriyle götürürler.
Gündemleri mi? Kendileriyle meşguller.
Oturup saatlerce “Küçük Prens” okurlar mesela ve insanı bayana kadar bundan bahsedebilirler. O yüzden değil Şeyma Subaşı (Burak’ın eski sevgilisi), başka hiçbir ismin içinde olduğu bir “alınmayacaklar” listeleri yok.
3- O zaman Şeyma Subaşı neden içeri alınmadı?
Bir kere olayda bir yüz yüze gelme yok.
Bunlar kapıda kasada oturan tipler değil. Orada gelenleri karşılayan görevliler var.
Peki Şeyma Subaşı’nın geldiğinden haberleri var mıdır? Kesin...
Şimdi sorsak, tabii ki her işletme gibi “Çok yoğun bir anda, rezervasyonsuz gelmiş” gibi beylik bir açıklama yapacaklar.
Ama hepimiz biliyoruz ki hele de söz konusu Şeyma Subaşı gibi önemli bir figürse, allem kullem kadını koca plajda bir yere sığdırırsın.
Belli ki “önemli insanlar için yapılacak güzellik” kontenjanlarını, pek de kullanmak istememişler Şeyma Subaşı için.
4- Peki Şeyma Subaşı ne yapmaya çalışıyor?
Aradan yıllar, insanlar geçmiş.
Elbette tıpkı Burak’la Ece gibi, Şeyma Subaşı’nın da eski aşkıyla hiçbir derdi kalmamış, onun rahatlığıyla Momo’ya gitmiş olabilir.
Ama koca Çeşme’de gidecek başka beach mi kalmadı?
Mesela size sorayım: Diyelim ki eski sevgiliniz ve onun yeni nişanlısıyla bir hukukunuz, ahbaplığınız yok... Sanki mekan basar gibi, rezervasyon bile yaptırmadan kapıya dayanır, insanları böyle bir emrivakiyle baş başa bırakır mıydınız?
Beni kesseler işim olmaz. Hatta belki...
Davet edilmiş olsam bile.