Oligark magazincilerin işini nasıl zorlaştıracak?

Kuruçeşme’deki eski kömür ve gaz depoları, ünlülerin gazetecileri atlatmaları için bir taktiğe dönüştü. Nasıl mı?
Boğaz’ın yeni incisi Kuruçeşme Oligark, sezona kapılarını tam kadro açtı.
Kendi merkezi kulübü ve restoranının yanı sıra artık bünyesinde Ringa Balık, Ali Ocakbaşı, Pepe’s Italian ve Yada Suşi var.
Geçen cuma-cumartesi 1000 kişi girmiş. “Amma kalabalıkmış” demeyin. Çünkü asıl kapasitesi 5 bin kişi. Bir fikir vermesi için: Eski Reina’nın üç katı büyüklüğünde. 5 bin metrekare alana kurulu. Tabii artık buna “alan” değil “yüzölçümü” demek lazım.
Konumu çok iyi. Ön taraf deniz, arka taraf yemyeşil bir tepe. Akşamüstü sahildeki masalardan birine kurulup keyif yapmaya başladığınızda, sanki Kuruçeşme’de değil de Göcek’te bir koya yanaşmış bir eğlence cruise’unun içinde gibi hissediyorsunuz. İstanbul’a geri ışınlanmak ister misiniz? Kafanızı tekrar deniz tarafına çevirin, karşınız Kuleli, yanı Çamlıca...
Neden “akşamüstü keyfi” dedim? Çünkü Oligark, Boğaz hattının yazılı olmayan kurallarını çiğnemeye hazırlanıyor. Reina, Sortie gibi yerlerin aksine gündüz de açık. Öğle yemeğini ye, akşamüstü beach bara geç, sonra istediğin mekanda et, balık, dünya mutfağı (ya da) suşi, gece sabaha kadar Türkçe-yabancı eller havaya Boğaz eğlencesi...
Kenan Doğulu az daha denize düşüyordu
Kuruçeşme eğlencesinin geleneksel özelliklerinden biri de denize sıfır mekanlara tekneyle gidilebilmesi. Tam “Türk rüyası”. Böylece kapıdaki paparazzilere yakalanmadan istediğiniz gibi eğlenebilir, sonra gece çıkarken o anda ne halde olursanız olun, yanınızda kim olursa olsun hiç faça vermeden kaybolup gidebilirsiniz. Tıpkı Reina, Sortie, Suada’da olduğu gibi Oligark’a da tekneyle gidilebiliyor.
Hatta geçen hafta tekneyle gelen Kenan Doğulu az daha denize düşüyormuş, son anda tutmuşlar.
Çünkü mekandan karayoluyla ayrılmak isterseniz kapıdan çıkıp aracınıza binene kadar geçen kısa sürede yeterli malzemeyi veriyorsunuz. Hatırlayın, koskoca bir “marvaba televole” kültürü, o beş-on saniyelik süre üzerine kuruldu.
Fakat Oligark’ın magazincilerin işini iki kat zorlaştıracak bir avantajı var.
Burası eskiden kömür ve gaz depolama alanıymış. Mekanı inşa ederken zeminde dev kazanlar bulmuşlar. Bu depolar şimdi iki katlı yeraltı otoparkı ve mekana asansörlü çıkışı var. Yani sizin ya da kiralık, eğer siyah camlı bir aracınız varsa kapıda bekleyenlere hiç fotoğraf vermeden direkt otoparka girebilir, sonra aynı şekilde paşa paşa ayrılabilirsiniz.
Oligark magazincilerin işini nasıl zorlaştıracak?
Kuruçeşme’deki eski kömür ve gaz depoları, ünlülerin gazetecileri atlatmaları için bir taktiğe dönüştü. Nasıl mı?
Boğaz’ın yeni incisi Kuruçeşme Oligark, sezona kapılarını tam kadro açtı.
Kendi merkezi kulübü ve restoranının yanı sıra artık bünyesinde Ringa Balık, Ali Ocakbaşı, Pepe’s Italian ve Yada Suşi var.
Geçen cuma-cumartesi 1000 kişi girmiş. “Amma kalabalıkmış” demeyin. Çünkü asıl kapasitesi 5 bin kişi. Bir fikir vermesi için: Eski Reina’nın üç katı büyüklüğünde. 5 bin metrekare alana kurulu. Tabii artık buna “alan” değil “yüzölçümü” demek lazım.
Konumu çok iyi. Ön taraf deniz, arka taraf yemyeşil bir tepe. Akşamüstü sahildeki masalardan birine kurulup keyif yapmaya başladığınızda, sanki Kuruçeşme’de değil de Göcek’te bir koya yanaşmış bir eğlence cruise’unun içinde gibi hissediyorsunuz. İstanbul’a geri ışınlanmak ister misiniz? Kafanızı tekrar deniz tarafına çevirin, karşınız Kuleli, yanı Çamlıca...
Neden “akşamüstü keyfi” dedim? Çünkü Oligark, Boğaz hattının yazılı olmayan kurallarını çiğnemeye hazırlanıyor. Reina, Sortie gibi yerlerin aksine gündüz de açık. Öğle yemeğini ye, akşamüstü beach bara geç, sonra istediğin mekanda et, balık, dünya mutfağı (ya da) suşi, gece sabaha kadar Türkçe-yabancı eller havaya Boğaz eğlencesi...
Kenan Doğulu az daha denize düşüyordu
Kuruçeşme eğlencesinin geleneksel özelliklerinden biri de denize sıfır mekanlara tekneyle gidilebilmesi. Tam “Türk rüyası”. Böylece kapıdaki paparazzilere yakalanmadan istediğiniz gibi eğlenebilir, sonra gece çıkarken o anda ne halde olursanız olun, yanınızda kim olursa olsun hiç faça vermeden kaybolup gidebilirsiniz. Tıpkı Reina, Sortie, Suada’da olduğu gibi Oligark’a da tekneyle gidilebiliyor.
Hatta geçen hafta tekneyle gelen Kenan Doğulu az daha denize düşüyormuş, son anda tutmuşlar.
Çünkü mekandan karayoluyla ayrılmak isterseniz kapıdan çıkıp aracınıza binene kadar geçen kısa sürede yeterli malzemeyi veriyorsunuz. Hatırlayın, koskoca bir “marvaba televole” kültürü, o beş-on saniyelik süre üzerine kuruldu.
Fakat Oligark’ın magazincilerin işini iki kat zorlaştıracak bir avantajı var.
Burası eskiden kömür ve gaz depolama alanıymış. Mekanı inşa ederken zeminde dev kazanlar bulmuşlar. Bu depolar şimdi iki katlı yeraltı otoparkı ve mekana asansörlü çıkışı var. Yani sizin ya da kiralık, eğer siyah camlı bir aracınız varsa kapıda bekleyenlere hiç fotoğraf vermeden direkt otoparka girebilir, sonra aynı şekilde paşa paşa ayrılabilirsiniz.