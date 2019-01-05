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Savaş Özbey

Savaş Özbey

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Okyanus lokumu

5 Ocak 2019

Florya’da açılan Meos Balık, sütunları, mermerleri, kat kat yükselen teraslarıyla balıkçı olmaktan çok, bir balık sarayı gibi. Mekânın en değişik lezzetiyse okyanus lokumu.

Okyanus lokumu
Aqua Florya’daki Meos haftanın her günü açık, pazarları kahvaltı servisi var. (0212) 663 87 60

Balıkçı deyince aklınıza ahşap dekorasyon, çıtı pıtı masalar, loş aydınlatma geliyor olabilir. Hafif salaşa çalan bu ‘İstanbul balıkçısı’ halleri bana da sempatik geliyor. Ama o zaman Meos’a başka bir şey demek lazım: Kat kat yükseyen teraslar, döşemede içinden ışık geçen oniksler, sütunlar, köşede altı kişilik bir bar, masa aralarında geniş koridorlar, meydanvari boşluklar... Florya’da açılan Meos, bu devasa ve şatafatlı haliyle balıkçıdan ziyade ‘balık sarayı’ gibi bir şey. 210 kişillik. En beğenilen yemekleri ahtapot ve kalamar. Meze olarak da Girit ezme ve okyanus lokumu beğeniliyor. Okyanus lokumu dedikleri, şöyle yapılıyor: Balığın eti kılçığından ayrılarak alınıyor; içine karides vs. katılıp toplar haline getiriliyor. Ortaya çıkan bu balık köftesi kızartılıp yeşillikle servis ediliyor. 

Okyanus lokumu
Okyanus lokumu dedikleri, aslında bir çeşit balık köftesi.

Meos’un hazin ve lezzetli öyküsü
Mitolojiye göre Meos çok güzel bir kadındır. Poseidon’un oğlu Triton’la aşk yaşadığı için Poseidon tarafından cezalandırılır ve lezzetli bir balığa dönüştürülür. Sevgilisi artık onu asla bulamayacaktır. Artık Meos’u bulabilmenin, onu diğer balıklardan ayırt edebilmenin tek yolu tadına bakmaktır. Meos, zamanla balığa olan aşkın simgesi haline gelir. Balıkçılar tuttukları her balığı Meos olarak görürler ve aşkına saygı gösterirler. Kim bilir, belki Meos bu gece sizin tabağınızdadır.

Okyanus lokumu

 

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