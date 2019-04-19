ODTÜ şenliği kurtuldu

Rektörlükle öğrenciler arasında yaşanan inatlaşmanın en iyi yanı, şenliğe tarihinde olmadığı kadar büyük bir sanatçı katılımı sağlaması.
Salı günü rektörlüğün bahar şenliğini iptal etmesini eleştirmiş, “32 yıldır yeten teknik imkanlar bu sene neden yetersiz?” diye sormuştum.
İptal açıklamasında teknik imkansızlığın yanı sıra bütçe imkansızlığından bahsedilmişti.
Ama Haluk Levent, Selda Bağcan gibi birçok müzisyen ve grubun festivalde ücretsiz sahne almaya hazır olduğunu açıklamasından sonra, gözlerin yeniden rektörlüğe döndüğünü yazmıştım.
Artık bütçe mazereti de ortadan kalkmıştı çünkü.
ODTÜ’de aklıselim galip geldi ve rektörlükle öğrenciler arasındaki zıtlaşma son buldu.
Bahar Şenliği yapılacak. Hem de öğrencilerin istediği (ve geleneklere de uygun olarak) gibi Devrim Stadyumu’nda...
Bu inatlaşmanın en iyi yanı, şenliğe tarihinde olmadığı kadar büyük bir sanatçı katılımını sağlaması oldu.
ODTÜ’lü gençler sadece festivallerini kurtarmakla kalmadı; durduk yere bir Woodstock sahibi de oldular.
İyi eğlenceler çocuklar!
İnfial sosyolojisi
Markette küçük çocuğu taciz eden sapığın görüntüleri...
Ankara’da toplu halde zehirlenip öldürülen köpekler...
Ne zaman toplumda infial yaratacak bir olay meydana gelse, sosyal medya “kısasa kısas” histerisi içinde, başka türlü bir “karşı şiddet” sarmalına giriyor.
Suçlu ya da suçlulara verilecek ceza konusunda bir çeşit “şiddet açık artırması” başlıyor.
“Bunlara şunu şunu yapmak lazım...”
“Yok olmaz, buna böyle bilmem ne yapacaksın ki...”
Aslında farkında olmadan zalimin yarattığı şiddeti bir kez daha üretiyoruz.
Tamam, mazlumun yanında olmak istiyoruz...
Tamam, vicdanlarımız öyle emrediyor ama...
Yaşanılan vahşetin üzerine, bir o kadarını, belki daha fazlasını biz koymuş koyuyoruz.
Biz bundan nasıl kurtulacağız?
Yıllar sonra Uzay Heparı popülaritesi
Salı akşamı Soho House’da Vodafone’un düzenlediği “Son Ses Online Müzik Yarışması”nın basın jürisi elemeleri vardı.
Tüm Türkiye’den yapılan 6 bin 800 başvuru 30 kişiye indirilmiş, benim de içinde bulunduğum jüriden aralarından dört kişiyi seçmemiz istenmişti.
30 performansı da dinleyip her adaya puanlar verdik.
Ben notlarımı bol tuttum, herkese en az 6 puan verdim. Çünkü performansı başarılı olmasa bile o medeni cesareti gösteren her gencin en az bu puanı hak ettiğini düşünüyorum.
Yarışmada dikkatimi çeken bir başka noktaysa yarışmacılar arasında Uzay Heparı’nın popülaritesiydi.
Gençlerin çoğu yarışmaya bir “Heparı şarkısı”yla girmeyi tercih etmişti.
ODTÜ şenliği kurtuldu
Rektörlükle öğrenciler arasında yaşanan inatlaşmanın en iyi yanı, şenliğe tarihinde olmadığı kadar büyük bir sanatçı katılımı sağlaması.
Salı günü rektörlüğün bahar şenliğini iptal etmesini eleştirmiş, “32 yıldır yeten teknik imkanlar bu sene neden yetersiz?” diye sormuştum.
İptal açıklamasında teknik imkansızlığın yanı sıra bütçe imkansızlığından bahsedilmişti.
Ama Haluk Levent, Selda Bağcan gibi birçok müzisyen ve grubun festivalde ücretsiz sahne almaya hazır olduğunu açıklamasından sonra, gözlerin yeniden rektörlüğe döndüğünü yazmıştım.
Artık bütçe mazereti de ortadan kalkmıştı çünkü.
ODTÜ’de aklıselim galip geldi ve rektörlükle öğrenciler arasındaki zıtlaşma son buldu.
Bahar Şenliği yapılacak. Hem de öğrencilerin istediği (ve geleneklere de uygun olarak) gibi Devrim Stadyumu’nda...
Bu inatlaşmanın en iyi yanı, şenliğe tarihinde olmadığı kadar büyük bir sanatçı katılımını sağlaması oldu.
ODTÜ’lü gençler sadece festivallerini kurtarmakla kalmadı; durduk yere bir Woodstock sahibi de oldular.
İyi eğlenceler çocuklar!
İnfial sosyolojisi
Markette küçük çocuğu taciz eden sapığın görüntüleri...
Ankara’da toplu halde zehirlenip öldürülen köpekler...
Ne zaman toplumda infial yaratacak bir olay meydana gelse, sosyal medya “kısasa kısas” histerisi içinde, başka türlü bir “karşı şiddet” sarmalına giriyor.
Suçlu ya da suçlulara verilecek ceza konusunda bir çeşit “şiddet açık artırması” başlıyor.
“Bunlara şunu şunu yapmak lazım...”
“Yok olmaz, buna böyle bilmem ne yapacaksın ki...”
Aslında farkında olmadan zalimin yarattığı şiddeti bir kez daha üretiyoruz.
Tamam, mazlumun yanında olmak istiyoruz...
Tamam, vicdanlarımız öyle emrediyor ama...
Yaşanılan vahşetin üzerine, bir o kadarını, belki daha fazlasını biz koymuş koyuyoruz.
Biz bundan nasıl kurtulacağız?
Yıllar sonra Uzay Heparı popülaritesi
Salı akşamı Soho House’da Vodafone’un düzenlediği “Son Ses Online Müzik Yarışması”nın basın jürisi elemeleri vardı.
Tüm Türkiye’den yapılan 6 bin 800 başvuru 30 kişiye indirilmiş, benim de içinde bulunduğum jüriden aralarından dört kişiyi seçmemiz istenmişti.
30 performansı da dinleyip her adaya puanlar verdik.
Ben notlarımı bol tuttum, herkese en az 6 puan verdim. Çünkü performansı başarılı olmasa bile o medeni cesareti gösteren her gencin en az bu puanı hak ettiğini düşünüyorum.
Yarışmada dikkatimi çeken bir başka noktaysa yarışmacılar arasında Uzay Heparı’nın popülaritesiydi.
Gençlerin çoğu yarışmaya bir “Heparı şarkısı”yla girmeyi tercih etmişti.