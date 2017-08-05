Ocakbaşı, meyhane, balıkçı üçü bir arada

Ev sahibi AKFEN. İşletmeci, Raffles ve Fairmont gibi otel zincirlerini elinde bulunduran ACCOR. Danışman, dünyanın en iyi 56’ncı restoranı Mikla’nın sahibi ve şefi Mehmet Gürs. Bu üçlüyü bir araya getirense Karaköy’ün en yenisi Mürver. Ama durun, hemen elitizm titremesine kapılmayın...

Karaköy’de Novotel’in terasına açılan Mürver ocakbaşı-meyhane-balıkçı rahatlığında. Kabul, ortakların eş-dost kontenjanından CEO masası da var ama bara yakın stantta, kadın kadına üç arkadaş da görüyorsunuz; az ileride bir büyük açtırmış harlı harlı dertleşen iki mağaza sahibi de... Şehir kurdu blogger’lar tek tek serpilmiş, paylaşacak en iyi fotoğrafı çekme derdinde. Tek tabanca bir turist bara yaslanmış, ağzının suyu aka aka manzarayı seyrediyor. Ama sersemlemekte haklı: Manzara, Tarihi Yarımada’dan sonra Sarayburnu ve Moda Burnu’nu öpüştürüp Kızkulesi’ne uzanıyor.

En başta “Ocakbaşı-meyhane-balıkçı” rahatlığında dedik ya... Mürver’deki bu rahatlık mönüyle de desteklenmiş. Açık mutfakta, el yapımı taşfırın, çeşit çeşit ızgaralar, fırınlar, isleme cihazları var. Mutfağı dolaşan mermer tezgâha ocakbaşı gibi kurulabiliyorsunuz. “Mönüden seçecekleriniz, hatta ana yemekler bile ortaya söylenmelik şekilde tasarlandı” diyor Mehmet Gürs; “Ne varsa ortaya yığılabilir, paylaşma kültürümüzü ön plana aldık...”

Zaten zaman zaman değişecek ama temelde 20 kalem yemek sunuyorlar; yine ‘ocakbaşı-meyhane-balıkçı’ tarzında, hepsi odun ateşiyle içli dışlı. Bu yüzden balık-ekmek var ama ekmeği tandırda pişmiş. 18 lira. Dana dil var ama kendileri tütsülüyor. 24 lira. Fenerbalığı kavurma var ama o da odun fırınında. 56 lira. E tabii fırın sütlaç. 16 lira. Ama beni en çok güldüren, içinde bulunduğumuz mahallenin tarihine gönderme yapan kerhane tatlısı.

Kim gitsin?

◊ Tünel’le, metroyla, tramvayla, vapurla kolay ulaşılan bir yerde keyif yapmak isteyenler...

◊ Boğaz manzarasının güney kısmına düşkün olanlar...

◊ Bangır bangıra kaçmadan tatlısu müziklerinde eğlenmek isteyenler...

◊ Çok ferah bir ortamda, birbirinden kopuk oturma gruplarında özelini korumak isteyenler...

◊ Ortaya söylemeyi, paylaşarak hatta elle yemeyi sevenler...

◊ Balıkçıyı, ocakbaşını, meyhaneyi bir arada bulmak isteyenler...

CUMARTESİ ATEŞİ: Bu akşam sen neredesin

Sıla Bodrum Antik Tiyatro’da, Deniz Seki Harbiye Cemal Topuzlu’da, Serdar Ortaç Aydın Jade Beach’te, Pamela Kadıköysahne’de, Yıldız Tilbe Çeşme Jolly Joker’da, Gaye Su Akyol Kadıköy Dorock’ta...

150 TL

Bugün ve yarın Bodrum Xuma Village’taki; Timboletti, Dest, Estray gibi DJ’lerin coşturacağı Vakkorama PowerFul Festivali’ne giriş ücreti.