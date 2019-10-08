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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Nuri Alço’yu temize çıkaran yankesici

8 Ekim 2019

Yalan yok, açıkçası kendi adıma Nuri Alço sallıyor mu diye düşünmüştüm. Nasıl utandım, nasıl utandım: Kamera görüntüleri her şeyi ortaya çıkardı.

Ayşen Gruda’nın 25 Ocak’taki cenazesine katılan Nuri Alço’nun “Tören sırasında 5 bin liram çalındı” açıklaması kafaları karıştırdı.

Çünkü ünlü oyuncu, bundan 2.5 sene önce bu kez de Oya Aydoğan’ın cenazesine katılmış ve yine aynı açıklamayı yapmıştı:

“5 bin liram çalındı.”

Bir insanın soyulması, hele de bunun cenaze gibi özel bir merasimde başına gelmesi çok talihsiz elbette. Ama üst üste iki ünlü cenazesi, aynı vukuat, mağdur yine aynı kişi, çalınan miktar yine aynı...

İster istemez sorular sorulmaya başlandı.

- Hırsızlar niye her seferinde Nuri Alço’yu buluyor?

- Hadi onlar buluyor, Nuri Alço cenazelere niçin üzerinde bu kadar nakitle gidiyor?

- Ve çalınan meblağ, 4 bin 500 değil, 5 bin 500 değil, niçin hep 5 bin?

Bütün kameralar kaydediyor ama kimse görmüyor

Geçen hafta perşembe...
İstanbul, Levent...
Her şey onlarca cep telefonu ve kamera kaydı önünde oluyor.
Sinsi bir el, önündeki adamın cebine uzanıyor ve saniyeler içinde 1500 lirayı çekip alıyor.
Ve o anda kimse bu durumu fark etmiyor.
Tam koordinat verirsek Levent Camisi, saat 13.30 suları...
Cebine el sokulan kişi Selçuk Yöntem.
Oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun cenazesi için gitmiş.
Her ne oluyorsa tabuta el atılan o birkaç saniyelik karmaşada oluyor.
Merasimden sonra soyulduğunu anlayan Yöntem, işin peşini bırakmayacağını söylüyor.

İki bilinmeyenli denkleme banknot paylaşımlı çorap formülü

Bu musibetin ve kamera kayıtlarının tek iyi yanı... İki kere üst üste “Cenazede 5 bin liram çalındı” diyen Nuri Alço’nun üzerindeki...

“Acaba atıyor mu” şüphelerini hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde dağıtmış olması.

Şimdi elimizde çözüm bulmamız gereken iki bilinmeyenli bir denklem var.

X: Nuri Alço dostlarının cenazelerine katılıyor, katılmaya da devam edecek.

Y: Her seferinde cebinde 5 bin lira nakitle gidiyor.

SORU: Bu adamın her seferinde cepçilere çarpılmasını nasıl engelleriz?

Biz iki arkadaş kafa kafaya verdik, bu probleme şöyle bir çözüm bulduk:

Çorap formülü.

Nuri Alço bundan sonra cenazeye giderken parayı çoraba sokacak.

Ama bilek kısmına değil, alt kısmına.

Evet, meblağın miktarı itibarıyla (200’lük olsa en az 25 banknot) biraz kalın bir çözüm.

Yükseklikten dolayı her adımda yükselip yükselip inme, aksama yapabilir ama kabul edin, soyulmaktan iyidir.Bak şimdi aklıma geldi: Aslında banknotları 13 ve 12 olarak iki çoraba paylaştırırsa topallama meselesi de tamam.

Başka önerisi olan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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