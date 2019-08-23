Nihat Doğan kendini neden Tarkan’la kıyaslayamaz?

Agresif sanatçı Nihat Doğan kendisini Tarkan’la mukayese etti. Durun ya, bu “topa” da girmiş olamaz, çünkü...
Çelik’in “Hercai” şarkısını cover’layan ve aldığı tepkilerden rahatsız olan Nihat Doğan, kendisini Tarkan’la kıyaslayarak “Eğer o ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ı söyleyebiliyorsa ben de ‘Hercai’yi söylebilirim” demiş.
◊ Böyle bir mukayese yapılamaz, çünkü...
Mukayese, “benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme” demek (Türk Dil Kurumu).
Bir kere Nihat Doğan’la Tarkan, birbirine benzeterek aynı kefede tartılacak figürler değil.
Tarkan bu ülkenin megastarı.
Nihat Doğan ise bırakın ikinci halkayı; üçüncü, dördüncüye bile zar zor girer.
◊ Böyle bir kıyaslama yapılamaz, çünkü...
Tarkan insanların hassas olduğu ağaç, kuş, böcek gibi mevzularda açıklama yapıyor.
N.D. ise Özgecan Aslan gibi tüyler ürpertici konularda bile, acılı ailesini rencide eden, toplumu kızdıracak çıkışlar yapıyor.
Ayinesi iştir kişinin, herkes önceden yaptıklarıyla puanlanıyor.
◊ Böyle bir mukayese yapılamaz, çünkü...
Tarkan, Türkiye’de her kesimin starı.
Nihat Doğan ise seçimi A partisi değil B partisi kazanınca “O şehirde konser vermem” diyecek kadar siyasi tarafını belli ediyor.
Bir tarafa yaranabiliyor mu bilmem ama öbür tarafı küstürüyor.
◊ Böyle bir kıyaslama yapılamaz, çünkü...
Bakın Psikiyatr Bahar Tezcan ikisi hakkında ne demiş: “Meslektaşlarıyla polemik yaşamaması Tarkan’a olgun bir hava kazandırıyor.
Nihat Doğan ise reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı içinde sürekli gündem yaratmaya çalışıyor.”
◊ Böyle bir kıyaslama yapılamaz, çünkü...
“Hercai” hayatta en sevdiğim 20 şarkıdan biri. Ama Nihat Doğan versiyonu bence de kötü.
Keşke mesela Tarkan söylese de 25 yıl sonra kulaklarımız tekrar şenlense.
Ne güzel olurdu: Şöyle Tarkan’ın sesiyle, yorumuyla bir hayal etsenize...
Anlaşmalı boşanmadan sonra anlaşmalı evlilik
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’a 1 yıl daha evli kalma karşılığında 500 bin TL teklif ettiği iddia edildi. Korkunç bir iddia. Doğru olamaz.
◊ Çünkü eğer doğruysa... Aklımıza hemen “Acaba evlilik en başından beri mi para karşılığındaydı” sorusu gelecekti.
◊ Çünkü eğer doğruysa... Anlaşmalı boşanmadan sonra, “anlaşmalı evlilik” durumuyla karşı karşıya kalacaktık.
◊ Çünkü eğer doğruysa... Bize bu “yüksek bütçeli kurgu”nun 6 yıl boyunca neden izlettirildiğini merak edecektik.
◊ Çünkü eğer doğruysa... Chloe kabul etse, demek biz 1 yıl daha “mutluyuz/seviyoruz” yalanlarına maruz kalacaktık.
Nihat Doğan kendini neden Tarkan’la kıyaslayamaz?
Agresif sanatçı Nihat Doğan kendisini Tarkan’la mukayese etti. Durun ya, bu “topa” da girmiş olamaz, çünkü...
Çelik’in “Hercai” şarkısını cover’layan ve aldığı tepkilerden rahatsız olan Nihat Doğan, kendisini Tarkan’la kıyaslayarak “Eğer o ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ı söyleyebiliyorsa ben de ‘Hercai’yi söylebilirim” demiş.
◊ Böyle bir mukayese yapılamaz, çünkü...
Mukayese, “benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme” demek (Türk Dil Kurumu).
Bir kere Nihat Doğan’la Tarkan, birbirine benzeterek aynı kefede tartılacak figürler değil.
Tarkan bu ülkenin megastarı.
Nihat Doğan ise bırakın ikinci halkayı; üçüncü, dördüncüye bile zar zor girer.
◊ Böyle bir kıyaslama yapılamaz, çünkü...
Tarkan insanların hassas olduğu ağaç, kuş, böcek gibi mevzularda açıklama yapıyor.
N.D. ise Özgecan Aslan gibi tüyler ürpertici konularda bile, acılı ailesini rencide eden, toplumu kızdıracak çıkışlar yapıyor.
Ayinesi iştir kişinin, herkes önceden yaptıklarıyla puanlanıyor.
◊ Böyle bir mukayese yapılamaz, çünkü...
Tarkan, Türkiye’de her kesimin starı.
Nihat Doğan ise seçimi A partisi değil B partisi kazanınca “O şehirde konser vermem” diyecek kadar siyasi tarafını belli ediyor.
Bir tarafa yaranabiliyor mu bilmem ama öbür tarafı küstürüyor.
◊ Böyle bir kıyaslama yapılamaz, çünkü...
Bakın Psikiyatr Bahar Tezcan ikisi hakkında ne demiş: “Meslektaşlarıyla polemik yaşamaması Tarkan’a olgun bir hava kazandırıyor.
Nihat Doğan ise reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı içinde sürekli gündem yaratmaya çalışıyor.”
◊ Böyle bir kıyaslama yapılamaz, çünkü...
“Hercai” hayatta en sevdiğim 20 şarkıdan biri. Ama Nihat Doğan versiyonu bence de kötü.
Keşke mesela Tarkan söylese de 25 yıl sonra kulaklarımız tekrar şenlense.
Ne güzel olurdu: Şöyle Tarkan’ın sesiyle, yorumuyla bir hayal etsenize...
Anlaşmalı boşanmadan sonra anlaşmalı evlilik
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’a 1 yıl daha evli kalma karşılığında 500 bin TL teklif ettiği iddia edildi. Korkunç bir iddia. Doğru olamaz.
◊ Çünkü eğer doğruysa... Aklımıza hemen “Acaba evlilik en başından beri mi para karşılığındaydı” sorusu gelecekti.
◊ Çünkü eğer doğruysa... Anlaşmalı boşanmadan sonra, “anlaşmalı evlilik” durumuyla karşı karşıya kalacaktık.
◊ Çünkü eğer doğruysa... Bize bu “yüksek bütçeli kurgu”nun 6 yıl boyunca neden izlettirildiğini merak edecektik.
◊ Çünkü eğer doğruysa... Chloe kabul etse, demek biz 1 yıl daha “mutluyuz/seviyoruz” yalanlarına maruz kalacaktık.