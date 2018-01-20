Onca badirenin ardından şarkıcı Deniz Seki yeniden sahnede. İzlemeye gittim, işte insanda bıraktığı hisler ve siz de gidecek olursanız karşılaşacaklarınız...

2009-2017... Sekiz koca yıl boyunca onu mahpus kapılarında, mahkeme salonlarında, jandarma/polis arabalarına bindirilip indirilirken gördük. Şimdi kanlı canlı karşımda. Tıpkı söylerken devleştiği şarkısının sözleri gibi:

“Zamanında olmuş

Olanlar olabilir

Kalp kırılıp yen

İçinde kalabilir...”

Paramparça olmuş o koskoca kalbi yen içine nasıl sığdırıp saklayabiliyor hayret ama onca badireden sonra bambaşka bir hal gelmiş Seki’nin üstüne. Gözlerimi alamadan onu izlerken, şarkısını söylemeye devam ediyor:

“İnsan bu dünyaya

Zaten misafir

Gelişimiz belli

Gidişimiz belli değil...”

Misafir demişken, 300 kişilik salon hıncahınç dolu. Önümüzdeki iki haftanın rezervasyonları da. Masaları tarıyorum, kalabalığın arasında Demet Akbağ, Sinan Akçıl, Oya Başar, Sedef İybar hep bir ağızdan eşlik ediyor:

“İnsanın ömrü bir kere

Dünyaya gelince

Kalp kırılınca içinde

Yen kalınca...”

Yaşadıkları vicdanlarda nasıl bir yer etmişse, insanlar artık ona her şeyi hak görüyor: Aldığı fazla kiloları da sevişmeyi de dövüşmeyi de... Parçanın bu kısmını kalabalık daha bir coşkulu söylüyor:

“Hayat iki bilet sadece

Biri geliş, biri de dönüş

Sen istersen dövüş

İstersen seviş...”

Neççektin be Deniz... Hayat çok kırdı, döktü seni. Ve ne kadar yalnızdın bütün bunları yaşarken. Kim bilir ne çaldı, neler kattı sana o yıllar, onca üzüntü ve yalnızlık? Bir cevabı var elbette ama ne bana, ne size; hayatın ta kendisine:

“Korkmuyorum korkmuyorum

Korkmuyorum korkmuyorum

Hayat senden artık

Hiç korkmuyorum...”

Modern Fahrettin Aslan’ın yeni Maksim’i Taksim People

Nükhet Duru, Cenk Eren, Mehmet Erdem, Selen Servi, Barbaros, Alişan, Deniz Seki gibi ünlüler geçidinden her akşam bir başkasını çıkaran People şehrin yeni Maksim’i, işletmecisi Tayfun Topaloğlu da emin adımlarla modern Fahrettin Aslan olma yolunda ilerliyor. Deniz Seki salı akşamları çıkıyor, 22.30 gibi sahne alıyor. 420, 460 ve 480 liralık içki dahil üç set mönüleri var. “Yemek almayayım, sadece bara gideyim” derseniz 100 lira müzik için, sonra da içtiklerinizi ödüyorsunuz. (0212) 230 00 73

Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?

∆ İstanbul’a 45 kilometre mesafede, çiftlikten bozma, 7 odalı, gölet manzaralı, böyle bir butik otel olduğunu...

∆ Silivri’deki Grandma’s Wonderland’de tarladan tabağa konseptli yemek ve brunch’lar yapıldığını... (0532) 253 50 88

Bu akşam sen neredesin

Kalben Balıkesir Dorock’ta, Athena Gayrettepe Zorlu PSM’de, Cem Adrian Urfa City AVM’de, Yeni Türkü Ataşehir IF Performance’ta, Levent Yüksel Bursa Jolly Joker’de, Mirkelam Kartal Beyrut Performance’ta...

ŞEHİRDE YENİ NE VAR?

SARIYER’DE TIMBOO

Vadi İstanbul şehrin yeni cazibe merkezi oluyor. Son konuğu Ankara’dan: Timboo Cafe. Ankara’da eğlenceli dekorlu şubeleriyle biliniyor. Bisküvili muhallebisi ve çikolata suflesi meşhur. (0212) 217 08 88

FLORYA’DA SEASHA

Aqua Florya’da iki yeni mekân açıldı. Siz terastaki Seasha’da Türk ve dünya lezzetlerini tadarken, çocuklar alt kattaki Wondera’da araba yarışı, masa hokeyi gibi oyunlarla vakit geçirebilir. (0212) 574 59 00

70 TL

Big Burn Nights kapsamında bu akşam Taksim Roxy’de çalacak Kanadalı efsane DJ Tiga’nın partisine giriş ücreti.