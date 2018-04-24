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Savaş Özbey

Savaş Özbey

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Natalie’nin 2 milyon dolarını biz verelim

24 Nisan 2018

Oscarlı oyuncu İsrail’in verdiği “Genesis Ödülü”nü, Filistin politikalarından dolayı reddetti, tören iptal edildi. Peki niçin bizim bir Mevlana ödülümüz yok?

Biz onu Oscar ödüllü, “Siyah Kuğu” olarak biliyoruz...

Ama büyüyünce çok özel bir kuğuya dönüşeceği daha ördek yavrusuyken belliydi.

Neden mi?

12 yaşında Luc Besson’un kült filmi “Leon”da oynadı.

Sen-ben olsak, salarız, dünya umurumuzda olmaz.

Ama zımba gibi bir kızdı: Harvard’da psikoloji okudu. Columbia’da “terörizm ve terörle mücadele” dersi vermişliği var...

***

Hadi size biraz kadercilik yapayım: Sanki biz “sıradan”lara ilham vermesi için gönderilmiş gibi.

Çünkü aslen Yahudi. Dünyaya “Herşlag” soyadıyla, Kudüs’te geldi.

Anadili İngilizce. Ama sonradan öğrendiği İbranice’yi de anadili gibi konuşabiliyor.

Ha keza, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca...

Şu sıra Arapça öğreniyor.

Kadınlığı da zımba gibi: Önce bir baletten çocuk sahibi oldu, sonra baktı ki adamda tiynet var, çocuğunun babasından kendisine koca yaptı.

***

Kim sevmez yahu 2 milyon doları?

Boğaz’da kendine yalı alırsın!

Eğer kabul etse, Yahudi kadınların desteklenmesi için bağışlayacaktı ödülünü.

Karşında koskoca Amerika. Ve onun sonuna kadar desteklediği İsrail yönetimi...

Kadınlığı kadar insanlığı da zımba gibi: Mevcut İsrail yönetiminin Filistinliler’e uyguladığı sert politikalar nedeniyle milyon doları elinin tersiyle itti.

Niye Mevlana ödülümüz yok?

Yahudiler 1492’den beri bu topraklarda. Kanunun, Kanuni’nin emaneti.
Ama sadece Yahudiler mi? İster siyahi, ister Çinli...
Niçin Anadolu vicdanını temsil eden böyle insanlar için bizim bir ödülümüz yok?
Nelere harcıyoruz, “Ne olursan gel” diyecek bir “Mevlana” ödülüne mi paramız yetmiyor?
Keşke olsaydı da mesela bu sene Natalie Portman’a verseydik.
Eminim ödülünü yine kendisine almaz, bu sefer de Türk kadınlarının desteklenmesi için hibe ederdi.

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