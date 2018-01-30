Muktedir erkek tacizi

Karizma, para, şöhret, güç... Bir erkeği arzu nesnesi yapacak ne varsa, hepsine sahipler. Kimseyi taciz etmelerine ihtiyaç yok; isteseler, onlarla birlikte olmak için kapılarında yatacak insanlar var. Yine de kariyerlerini, ailelerini, saygınlıklarını tehlikeye atıp tacize/tecavüze yöneliyorlar. Peki ama neden?

En son Oscar töreninden çekilen oyuncu Casey Affleck ve illüzyonist David Copperfield...

Ama öncesi var: Hollywood’un en nüfuzlu adamı Harvey Weinstein. Ha keza Dustin Hoffman, Woody Allen, Kevin Spacey...

Efsanevi moda fotoğrafçıları Mario Testino, Bruce Weber, Terry Richardson...

Bu gidişle gazeteden-televizyondan tanıdığımız/bildiğimiz kim varsa, tacizle alakalı çıkacak.

Elbette ki tacizin kimden geldiği hiç önemli değil. Ama buradaki katmerli sıkıntı şu: Hiçbirinin cinselliğe erişiminde en ufak bir sınır, en küçük kısıtlama yok.

Paraysa para... Şan-şöhretse, istemediğin kadar...





Kariyerse kariyer...

Hepsi eli yüzü düzgün, karizmatik insanlar...

Yoldan gönüllü çıkmaya hazır, onca ‘sosyal tırmanıcı’ var.

“Elini sallasa ellisi” derler ya, tam da o durum işte.

Peki niye?

Özgüven eksikliği mi?

Yoksa tam aksine gücünü, iktidarını teşhir veya kabul ettirme isteği mi?

Belki de egoları o kadar yükseliyor ki artık her şeyi kendilerine hak görüyorlar...

Şöhretin psikolojisi

“Cevap (D) şıkkı yani hepsi” diyor klinik psikolog Ayşe Kayhan.

Kayhan, ağırlıkla şiddet ve taciz çalışan bir doktor: “Elbette ki bazılarının psikolojik sorunları da vardır ama çoğunluk için bunu söyleyemeyiz. Tacizcinin, kendisinden düşük statüde gördüğüyle kurduğu iktidar ilişkisi bu. Karşısındaki ister kadın, ister çocuk, isterse de hemcinsi olsun, kendisinde hak görüyor bunu. Ben bunun ünlü olduktan sonra başladığına da inanmıyorum. Muhtemelen David Bey (Copperfield) önceden de yapıyordu, ünlü olduktan sonra iyice suyunu çıkardı. Daha da hak olarak görmeye başladı. Bir de kolay örtbas edebileceğini düşündü. Asıl soru şu: Acaba daha önce David Bey de tacize maruz kaldı mı?”

Kalmış mıdır?

Cevap: “Muhtemelen evet...”

Her mahalleye bir ‘sanal milyoner’!

Sosyal medyadaki atikliğimiz malum: Instagram’da dördüncü, Facebook ve Twitter’da yedinci ülkeymişiz.

Nüfusumuzla falan orantılandığında inanılmaz rakamlar bunlar.

Peki sanal alemlerdeki bu cevvalliğimiz Bitcoin gibi sanal paralarda da sürer mi?

‘Yerli ve milli’ ilk sanal paramız Turcoin’in tanıtımı cumartesi günü Shangri-La Oteli’nde yapıldı.

Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya, yönettiği Turcoin için Kocaeli’nde 5 megawatt gücünde iki tesiste üretime başladıklarını açıklamış.

Atatürk Havalimanı’na Avrupa’nın ilk Bitcoin ATM’si kuruluyormuş.

Hafta sonu bir mail aldım. Kasap Döner, Bitcoin’le ilk dürüm satışını yapmış, fişini göndermişler.

Demokrat Parti’nin ‘Her Mahalleye Bir Milyoner’ sloganını hatırlarsınız.

Hadi onu yapamadık... Sanalı olur mu dersiniz?

Sosyetenin önlenemez yükselişi

KUMANDANIN UCUNDA

Ev kadınlarının artık ‘umutsuzu’ değil, ‘sosyetiği’ makbul: Cemiyet hayatının beş güçlü ismi Neslihan Kozanoğlu, Elif Sağlamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tekgöz ve Ezgi Dargı 5 Şubat’ta, Kanal D’de başlayacak ‘Sosyetik Ev Kadınları’ programı için bir araya geliyor.

Gülse Birsel’in ‘Jet Sosyete’ dizisini de üstüne eklersek, ekranın yükselen trendinin sosyete olduğunu söyleyebilir miyiz?