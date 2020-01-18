Momo'yu görmek için 5 neden

Çeşme’nin popüler beach’i Momo, Bebeköy’de kışlık açtı. Hiç öyle yeni açılmış havası yok. Cepteki yazdan kalma şöhretle, yerlisinden daha rahat oturuyor Bebeköy’de.
1-Alancha’dan tutun, Şeş Beş’e kadar Çeşme’den İstanbul’a transfer bir sürü mekân var. Ama buraya geldiklerinde İstanbullulaşıyor; Çeşme’nin o boheme chic (salaş şık) hali kayboluyordu. Binanın bir ruhu olacak, dekorun, döşemenin bir hikâyesi olacak... Momo bunu başarmış; ‘Etiler jiletliği’ne hiç girmeden, size aşağısı kumsalmış hissini geçiriyor. İlle de ‘hikâye’ mi istiyorsunuz? Bina eskiden tavşan ahırıymış.
2-Açık kısmın ve üst katın Bebek sırtından Boğaz’ı görünce “Evet, aşağısı deniz ama biz biraz yukarıdayız” diyorsunuz. O kadar tepede ki fırtınada ortalık uçmuş; akıntılar falan olmuş, yaptıkları yerler bozulmuş. Ama sakin havada manzaranın ne kadar iyi olduğunu anlayın yani. Bence en keyiflisi yazın üst kattaki balkon olacak.
3-Dozunda magazin... Yazın beach’lerine Şeyma Subaşı’yı almayarak gündeme gelmişlerdi; burada sezonu yakışıklı barmenleri Aydın Gürhan’ın Çağla Şikel’le aşk dedikodularıyla açtılar. Çağla Şıkel’den başka rastlayabileceğiniz ünlüler arasında Kerem Bürsin, Ece Sükan, Eda Taşpınar, Hacı Sabancı gibi isimler var.
Aydın Gürhan
4-Yazlık plaj mönüsünü biraz kışlık ve İstanbullu hale getirmişler. Mesela fırın kuzu kol var ve çok lezzetli. Ama o tuhaf Egeli ot takıntısı burada da sürüyor. Bizi bir salın, brokoliden mücver ne ya! Buna mukabil çıtır makarnalar güzel. Şef Carlo Bernardini’yi tebrik etmek gerek.
5- Ekspat, medya, Bebek-Etiler tipleri, İzmir diyasporası... Biraz “Lucca Alaçatı’da”
havası var. 23.00 gibi içerideki barın önünde toplanan kalabalık, geç saate kadar sallanmaya devam ediyor. Evet, salı akşamı bile. Rezervasyon sadece Instagram’dan yapılabiliyor: momo.bebekoy.
Eski Nispet, Shelby oldu
Etiler’deki küçük ve basık Nispet, eller havaya eğlencesinin en önemli mirengi taşı olarak boyundan büyük bir şöhrete sahipti. 1990’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında magazin basını kapısında kamp kurmuştu.
O eski halinden eser yok şimdi. En son geçen yıl Finn adında bir elektronik kulübü açılmıştı ama çok kısa ömürlü olmuştu.
Bu sene mekânın tavanları yükseltildi, genişledi ve 350 kişilik bir bar oldu.
Yine canıl müzik mekânı ama artık eller havaya performansçıları değil; İskender Paydaş, Aybüke Aldere gibi daha müzik odaklı sanatçılar sahne alıyor. Zaten ses-ışık sistemi ve 35 metrekarelik sahne de ona göre tasarlanmış. Pazar akşamları Yol Project fiks grup. Diğer açık akşamlar cuma ve cumartesileriyle değişiyor. Bu akşam Aybüke var mesela.
Kapılar 23.00’te açılıyor, eğlence ve dans 04.00’e kadar devam ediyor. Nişantaşı, Bebek, Anadolu Yakası, Arnavutköy gibi yerlerden gelenler de var ama çoğunluk Etiler sakinleri. Yaş ortalaması 30-45. Cin, votka gibi içkiler 70 lira. (0552) 358 20 92.
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Yarın Bahçeşehir Üniversitesi’nde kişi başı 270 liraya ‘alaturka suşi’ eğitimi verileceğini...
Hamsili, favalı, havuç taratorlu, acılı suşi gibi Türk-Japon karışımı ilginç yemekler yapılacağını....
∆ Bu akşam Caddebostan Büyük Kulüp’teki gazino gecesine girişin barda bile 550 lira olduğunu...
Ama bu miktarı bayılanların Gönül Yazar, Seyyal Taner, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı’yı seyredeceğini...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Can Bonomo Beşiktaş IF Performance’ta, Bülent Ersoy Bakırköy Cossa Nosta’da, Hayko Cepkin Mersin Jolly Joker’de, Gaye Su Akyol Kadıköy Dorock XL’da, Mirkelam Moda Kayıkhane’de, Serdar Ortaç Etiler Sahne İstanbul’da, Berkay İzmir Ooze Venue’de...
Momo'yu görmek için 5 neden
Çeşme’nin popüler beach’i Momo, Bebeköy’de kışlık açtı. Hiç öyle yeni açılmış havası yok. Cepteki yazdan kalma şöhretle, yerlisinden daha rahat oturuyor Bebeköy’de.
1-Alancha’dan tutun, Şeş Beş’e kadar Çeşme’den İstanbul’a transfer bir sürü mekân var. Ama buraya geldiklerinde İstanbullulaşıyor; Çeşme’nin o boheme chic (salaş şık) hali kayboluyordu. Binanın bir ruhu olacak, dekorun, döşemenin bir hikâyesi olacak... Momo bunu başarmış; ‘Etiler jiletliği’ne hiç girmeden, size aşağısı kumsalmış hissini geçiriyor. İlle de ‘hikâye’ mi istiyorsunuz? Bina eskiden tavşan ahırıymış.
2-Açık kısmın ve üst katın Bebek sırtından Boğaz’ı görünce “Evet, aşağısı deniz ama biz biraz yukarıdayız” diyorsunuz. O kadar tepede ki fırtınada ortalık uçmuş; akıntılar falan olmuş, yaptıkları yerler bozulmuş. Ama sakin havada manzaranın ne kadar iyi olduğunu anlayın yani. Bence en keyiflisi yazın üst kattaki balkon olacak.
3-Dozunda magazin... Yazın beach’lerine Şeyma Subaşı’yı almayarak gündeme gelmişlerdi; burada sezonu yakışıklı barmenleri Aydın Gürhan’ın Çağla Şikel’le aşk dedikodularıyla açtılar. Çağla Şıkel’den başka rastlayabileceğiniz ünlüler arasında Kerem Bürsin, Ece Sükan, Eda Taşpınar, Hacı Sabancı gibi isimler var.
Aydın Gürhan
4-Yazlık plaj mönüsünü biraz kışlık ve İstanbullu hale getirmişler. Mesela fırın kuzu kol var ve çok lezzetli. Ama o tuhaf Egeli ot takıntısı burada da sürüyor. Bizi bir salın, brokoliden mücver ne ya! Buna mukabil çıtır makarnalar güzel. Şef Carlo Bernardini’yi tebrik etmek gerek.
5- Ekspat, medya, Bebek-Etiler tipleri, İzmir diyasporası... Biraz “Lucca Alaçatı’da”
havası var. 23.00 gibi içerideki barın önünde toplanan kalabalık, geç saate kadar sallanmaya devam ediyor. Evet, salı akşamı bile. Rezervasyon sadece Instagram’dan yapılabiliyor: momo.bebekoy.
Eski Nispet, Shelby oldu
Etiler’deki küçük ve basık Nispet, eller havaya eğlencesinin en önemli mirengi taşı olarak boyundan büyük bir şöhrete sahipti. 1990’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında magazin basını kapısında kamp kurmuştu.
O eski halinden eser yok şimdi. En son geçen yıl Finn adında bir elektronik kulübü açılmıştı ama çok kısa ömürlü olmuştu.
Bu sene mekânın tavanları yükseltildi, genişledi ve 350 kişilik bir bar oldu.
Yine canıl müzik mekânı ama artık eller havaya performansçıları değil; İskender Paydaş, Aybüke Aldere gibi daha müzik odaklı sanatçılar sahne alıyor. Zaten ses-ışık sistemi ve 35 metrekarelik sahne de ona göre tasarlanmış. Pazar akşamları Yol Project fiks grup. Diğer açık akşamlar cuma ve cumartesileriyle değişiyor. Bu akşam Aybüke var mesela.
Kapılar 23.00’te açılıyor, eğlence ve dans 04.00’e kadar devam ediyor. Nişantaşı, Bebek, Anadolu Yakası, Arnavutköy gibi yerlerden gelenler de var ama çoğunluk Etiler sakinleri. Yaş ortalaması 30-45. Cin, votka gibi içkiler 70 lira. (0552) 358 20 92.
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Yarın Bahçeşehir Üniversitesi’nde kişi başı 270 liraya ‘alaturka suşi’ eğitimi verileceğini...
Hamsili, favalı, havuç taratorlu, acılı suşi gibi Türk-Japon karışımı ilginç yemekler yapılacağını....
∆ Bu akşam Caddebostan Büyük Kulüp’teki gazino gecesine girişin barda bile 550 lira olduğunu...
Ama bu miktarı bayılanların Gönül Yazar, Seyyal Taner, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı’yı seyredeceğini...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Can Bonomo Beşiktaş IF Performance’ta, Bülent Ersoy Bakırköy Cossa Nosta’da, Hayko Cepkin Mersin Jolly Joker’de, Gaye Su Akyol Kadıköy Dorock XL’da, Mirkelam Moda Kayıkhane’de, Serdar Ortaç Etiler Sahne İstanbul’da, Berkay İzmir Ooze Venue’de...